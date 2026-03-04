VN-Index tăng nhẹ, nhà đầu tư thận trọng giữa biến động thị trường

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 5/3/2026

Kết phiên ngày 4/3, VN-Index tăng 5,13 điểm, tương đương 0,28% lên mốc 1.818,27 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index giảm 2,16 điểm, tương đương 0,83% xuống 257,85 điểm.

Chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index hồi phục vào cuối phiên nhờ sự hỗ trợ của một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía các mã giảm điểm. Thanh khoản tăng lên mức cao nhất tính từ đầu năm trong khi nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì bán ròng. Áp lực rung lắc, điều chỉnh có thể sẽ vẫn còn trong phiên kế tiếp. Chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.800 điểm.

Nhà đầu tư ưu tiên việc quản trị rủi ro cho danh mục ở giai đoạn hiện tại theo hướng gia tăng tỷ trọng tiền mặt và thực hiện đóng các vị thế ngắn hạn nếu giá vi phạm ngưỡng dừng lỗ.

Đối với các hoạt động mua trading vẫn nêu ưu tiên T+ và chỉ thực hiện ở các thời điểm thị trường rung rũ mạnh tại các vùng hỗ trợ”.

Thị trường còn nhiều biến động và chưa có tín hiệu quay đầu tăng điểm rõ ràng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index biến động mạnh trong phiên hôm nay, có lúc giảm hơn 2% trước khi lực cầu bắt đáy quay trở lại giúp chỉ số đóng cửa tăng 5,13 điểm so với ngày hôm trước và kết phiên tại mức 1.818,27. Số mã giảm áp đảo số mã tăng với 12/18 ngành giảm điểm. Ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp và Hóa chất giảm mạnh nhất,… Ở chiều ngược lại, ngành Dầu khí tiếp tục tăng mạnh. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Lực cầu bắt đáy trong phiên khá tốt, giúp chỉ số duy trì trên đường SMA 50. Tuy nhiên, chúng tôi duy trì quan điểm giao dịch thận trọng khi thị trường còn nhiều biến động và chưa có tín hiệu quay đầu tăng điểm rõ ràng sau những phiên giảm mạnh gần đây”.

VN-Index sẽ phục hồi nhẹ sau 02 phiên giảm liên tiếp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tạo đỉnh ngắn hạn vùng giá quanh 1.900 điểm, đã chịu áp lực kiểm tra lại vùng hỗ trợ đường xu hướng nối các vùng giá thấp tháng 12/2025 và tháng 02/2026. Chúng tôi đã dự báo VN-Index sẽ phục hồi nhẹ sau 02 phiên giảm liên tiếp. Đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư nên hạn chế bán tháo đối với nhiều cổ phiếu đã chịu áp lực giảm mạnh nếu có. Tuy nhiên nên tiếp tục xem xét cơ cấu danh mục, giảm tỉ trọng đầu cơ khi VN-Index hồi phục lên lại quanh vùng giá 1.830 điểm - 1.840 điểm.

Thị trường tài chính toàn cầu tiếp tục giảm mạnh khi cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran trở thành xung đột khu vực rộng lớn hơn. Các nhà đầu tư, quản lý quỹ bán các tài sản rủi ro chuyển sang các danh mục an toàn, sang các nhóm ngành, doanh nghiệp có lợi thế trong bối cảnh hiện nay. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng chịu áp lực tương tự. Nhà đầu tư tiếp tục quản trị rủi ro, cơ cấu danh mục. Chỉ nên ưu tiên nắm giữ theo xu hướng các doanh nghiệp chất lượng trong các ngành đang có diễn biến khá tích cực hiện nay khi chuỗi cung ứng đang đứt gãy tại trung tâm năng lượng của thế giới, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, thương mại tiếp tục gia tăng.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Chỉ số VN-Index có thể hồi phục trong các phiên tới với mục tiêu ngắn hạn tại 1.850 - 1.860

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index tăng 5,1 điểm (+0,3%), đóng cửa tại mức 1.818,3 điểm. Chỉ số giảm điểm mạnh về dưới mức 1,770 trong phiên sáng với lực bán lan toả ở hầu hết các nhóm ngành. Tuy nhiên, bước sang phiên chiều, lực cầu bắt đáy tăng mạnh và tập trung các cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup, Ngân hàng và Chứng khoán đã giúp VN-Index hồi phục và kết phiên tăng nhẹ.

Với việc VN-Index hồi phục mạnh và giữ vững hỗ trợ tại 1.800 - 1.810, chúng tôi cho rằng chỉ số có thể hồi phục trong các phiên tới với mục tiêu ngắn hạn tại 1.850 - 1.860. Động lực của nhịp hồi này sẽ chủ yếu đến từ các nhóm đang có dòng tiền bắt đáy gia nhập và hồi phục tốt trong phiên hôm nay như nhóm Ngân hàng, Vingroup và Chứng khoán. Mặc dù vậy, chúng tôi nhận thấy một số rủi ro có thể hạn chế sự hồi phục của TTCK trong thời gian tới, bao gồm tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông còn nhiều diễn biến khó lường, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư và lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn đang tăng mạnh trở lại phản ánh thiếu hụt thanh khoản trong hệ thống ngân hàng, kéo theo suy giảm thanh khoản trên TTCK. Vì vậy, chúng tôi cho rằng nhịp hồi này là cơ hội để nhà đầu tư có thể cơ cấu lại danh mục và đưa tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn”.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà hồi phục trong phiên kế tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà hồi phục trong phiên kế tiếp. Đồng thời, chỉ số VN-Index có thể tiếp tục biến động quanh đường trung bình 20 và 50 phiên với trạng thái tích lũy cho nên thị trường sẽ tiếp tục phân hóa với thanh khoản thấp trong những phiên giao dịch tới. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 40-50% danh mục và các nhà đầu tư ưu tiên tạm thời chưa mua mới hoặc chỉ nên mua với tỷ trọng thấp”.

Chỉ số chung có thể sẽ tiếp tục hướng lên với kháng cự gần nhất là vùng 1.850 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến tương tự Spinning Top với bóng nến dài thể hiện sự biến động lớn của thị trường.

Ở khung đồ thị ngày, phiên giao dịch hồi phục với khối lượng lớn phát đi tín hiệu đảo chiều tích cực. Ở chỉ báo RSI, đường tín hiệu cũng đã ngừng hướng xuống còn chỉ báo CMF đã bắt đầu hướng lên trở lại cho thấy lực cầu đã gia tăng trở lại.

Ở khung đồ thị giờ, VN-Index đã đóng cửa phía trên dải dưới của Bollinger Band cho thấy sức mạnh của bên mua. Đồng thời, chỉ báo RSI sau khi chạm vào vùng quá bán đã đảo chiều hướng lên góp phần củng cố cho diễn biến hồi phục của chỉ số trong phiên kế cận. Chỉ số chung có thể sẽ tiếp tục hướng lên với kháng cự gần nhất là vùng 1.850 điểm.

Thị trường ghi nhận những tín hiệu hồi phục và cân bằng sau hai phiên giảm sâu trong bối cảnh các bất ổn chính trị ở Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt. Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sát vận động thị trường, và bên cạnh việc duy trì tỷ trọng ở những cổ phiếu giữ xu hướng tăng mạnh mẽ, nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội giải ngân ở các nhóm ngành mới bước vào nhịp tăng, hoặc có tín hiệu hồi phục trở lại sau khi đã chiết khấu mạnh. Một số nhóm ngành đáng lưu ý bao gồm Chứng khoán, Thép và Tiêu dùng”.

Dự báo chỉ số VN-Index sẽ tiếp cận kháng cự 1.840-1.845 (+/-5) điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“VN-Index đóng cửa trên vùng hỗ trợ 1.800-1.810 điểm, đà hồi phục được củng cố và áp lực điều chỉnh đang thuyên giảm. Đáng chú ý, hoạt động tăng giá đi kèm sự hỗ trợ từ lực mua vùng thấp sẽ gia tăng khả năng tạo đáy. Dự báo chỉ số sẽ tiếp cận kháng cự 1.840-1.845 (+/-5) điểm trong phiên 05/03. Chúng tôi cho rằng hoạt động hồi phục sẽ đi kèm độ biến động cao bởi chỉ số vừa trải qua giai đoạn giảm mạnh trước đó”.

Khả năng chỉ số VN-Index sẽ giằng co quanh 1.818 điểm trước khi hình thành động lực mới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Vùng 1.780 – 1.800 vẫn phát huy tốt vai trò hỗ trợ, qua đó kích hoạt lực cầu nhập cuộc và giúp VN-Index đảo chiều đáng kể từ vùng giá thấp trong phiên. Kết phiên, chỉ số dừng sát ngưỡng MA20 (quanh 1.818 điểm) và khả năng diễn ra giằng co tại đây trước khi hình thành động lực mới.

Trong kịch bản hồi phục kỹ thuật, vùng 1.830 – 1.850 là kháng cự gần cần lưu ý”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.