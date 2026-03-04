Bán tháo nhấn chìm chứng khoán châu Á, thị trường Hàn Quốc giảm mạnh chưa từng thấy

Có thể coi xung đột giữa Mỹ và Iran như một “gáo nước lạnh” dội vào bữa tiệc chứng khoán Hàn Quốc...

Thị trường chứng khoán châu Á bán tháo trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (4/3), khi nhà đầu tư lo ngại về những tác động khó lường của cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran. Với thị trường Hàn Quốc, đây là phiên giảm mạnh chưa từng thấy trong lịch sử 46 năm chứng khoán nước này.

Chỉ số Kospi của chứng khoán Hàn Quốc chốt phiên với mức giảm 12,1%, dẫn đầu là hai cổ phiếu chip SK Hynix và Samsung Electronics với mức giảm tương ứng 10% và 12%. Mức giảm lớn khiến cơ chế ngắt mạch tự động có thời điểm được kích hoạt, khiến thị trường tạm ngừng giao dịch trong vòng 20 phút.

Cú sụt giảm này diễn ra sau khi chứng khoán Hàn Quốc đã giảm 7,2% trong phiên giao dịch ngày 3/3.

Trước đó, thị trường này tăng trưởng bùng nổ trong năm 2025, với mức tăng hơn 75%. Xu hướng tăng đã kéo dài sang đầu năm nay, đưa chỉ số Kospi liên tiếp đạt những mức cao kỷ lục mới nhờ đà tăng mạnh của cổ phiếu chip - những doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ nhu cầu chip lớn tăng mạnh trên toàn cầu.

Giá dầu thô tăng vọt do chiến sự căng thẳng đang đặt ra rủi ro lạm phát lớn đối với nền kinh tế Hàn Quốc và có thể đẩy cao chi phí sản xuất hàng hóa xuất khẩu của nước này. Hàn Quốc là nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ tư thế giới và 70% lượng dầu mà nước này nhập khẩu đến từ Trung Đông.

Ngoài ra, sự xáo trộn trong hoạt động vận tải biển toàn cầu khi eo biển Hormuz bị Iran đóng cửa cũng có thể mang tới những thách thức đối với lĩnh vực xuất khẩu của Hàn Quốc.

Theo ngân hàng Nomura, giá trị nhập khẩu ròng dầu thô của Hàn Quốc tương đương 2,7% tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này, và do vậy, Hàn Quốc nằm trong số những nền kinh tế đương đầu áp lực lớn nhất về cán cân vãng lai khi giá dầu tăng.

“Mức giảm mạnh của chỉ số Kospi chủ yếu do sự tập trung quá mức của xu hướng tăng vào một số ít cổ phiếu trên thị trường”, trưởng nghiên cứu chứng khoán châu Á của công ty Morningstar, ông Lorraine Tan, nhận xét. Theo dữ liệu của Morningstar, Samsung và SK Hynix chiếm tỷ trọng vốn hóa khoảng 50% trong Kospi.

Cũng theo ông Tan, với việc chứng khoán Hàn Quốc đã tăng nóng trong một thời gian dài, nhà đầu tư có tâm lý muốn hiện thực hóa lợi nhuận, nhất là trong bối cảnh rủi ro tăng cao như hiện nay.

Chiến lược gia Daniel Yoo của công ty Yuanta Securities nhận định sự sụt giảm vừa rồi của chỉ số Kospi nên được nhìn nhận là một sự điều chỉnh sau một giai đoạn tăng kéo dài, thay vì là một sự dịch chuyển mang tính căn bản trong triển vọng thị trường. Ông cho rằng thị trường sẽ ổn định trở lại một khi giá dầu đi vào ổn định.

Sắc đỏ phủ khắp các thị trường chứng khoán chủ chốt ở châu Á trong phiên này, với Nikkei 225 của chứng khoán Nhật Bản giảm 3,61%; Nifty 50 của Ấn Độ giảm 1,55%; ASX 200 của Australia giảm 1,94%; Hang Seng của Hồng Kông giảm 2,01%; và Shanghai Composite Index của Trung Quốc đại lục giảm 0,98%.

Trong phiên ngày 3/3, bán tháo đã diễn ra trên khắp các thị trường từ châu Á tới châu Âu và Mỹ.

Không chỉ chứng khoán Hàn Quốc giảm điểm mạnh, đồng won của nước này cũng lao dốc. Tỷ giá won so với USD trong phiên ngày 3/3 có lúc giảm quá mốc tâm lý quan trong 1.500 won đổi 1 USD, mức thấp nhất của won kể từ tháng 3/2009. Phiên ngày 4/3, đồng won hồi phục 0,6%, lên mức 1.476 won đổi 1 USD.

Mới tuần trước, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) Rhee Chang-yong còn nhận định đồng won đang mạnh lên nhờ điều kiện cung - cầu trên thị trường ngoại hối cải thiện. Tại thời điểm đó, tỷ giá won đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 10/2025.

Từ cuối năm ngoái, nhà chức trách Hàn Quốc đã triển khai các biện pháp nhằm ổn định thị trường ngoại hối. Trong một phát biểu hiếm hoi về tỷ giá vào tháng 1/2026, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nói rằng đồng won có thể sẽ tăng giá lên mức 1.400 won đổi 1 USD sau 1-2 tháng nữa.

Trong phiên 4/3, chỉ có 13 cổ phiếu trong tổng số 925 cổ phiếu thuộc chỉ số Kospi tăng điểm.

Trong số 911 mã giảm điểm, ngoài Samsung và SK Hynix, còn có những cổ phiếu ghi nhận mức giảm lớn như hãng hàng không Korean Air Lines giảm 7,9% và hãng xe Hyundai Motor với mức giảm 15,8%. Trước đó Korean Air Lines đã giảm 10,3% trong phiên ngày 3/3, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất từ tháng 3/2020.