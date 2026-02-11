Thứ Tư, 11/02/2026

Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ giằng co, giá dầu thô giảm nhẹ

Bình Minh

11/02/2026, 08:12

Đây là phiên tăng thứ ba liên tiếp của Dow Jones, sau khi chỉ số này lần đầu tiên vượt mốc 50.000 điểm vào tuần trước...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.
Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba (10/2) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với S&P 500 giảm trong khi Dow Jones lập kỷ lục mới. Giá dầu thô giảm nhẹ trong lúc nhà đầu tư chờ tin tức về Iran và các số liệu kinh tế Mỹ.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,33%, còn 6.941,81 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,59%, còn 23.102,47 điểm.

Riêng chỉ số Dow Jones vẫn duy trì đà tăng, có thêm 52,27 điểm, tương đương tăng 0,1%, chốt phiên ở mức kỷ lục 50.188,14 điểm.

Đây là phiên tăng thứ ba liên tiếp của Dow Jones, sau khi chỉ số này lần đầu tiên vượt mốc 50.000 điểm vào tuần trước.

Cổ phiếu bán lẻ và tài chính là hai nhóm đương đầu áp lực bán lớn nhất trong phiên này.

Hai hãng bán lẻ hàng đầu của Mỹ là Costco và Walmart chứng kiến giá cổ phiếu giảm tương ứng hơn 2% và hơn 1%. Nhà đầu tư bán ra các cổ phiếu này sau khi báo cáo doanh thu bán lẻ mới nhất cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ đi ngang trong tháng 12, thay vì tăng 0,4% so với tháng trước như dự báo mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Trước đó, doanh thu bán lẻ tăng 0,6% trong tháng 11.

Sau báo cáo này, nhà đầu tư chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 1 và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 để có cái nhìn sâu hơn về sức khỏe nền kinh tế Mỹ. Theo dự kiến, các báo cáo này sẽ được công bố lần lượt vào ngày thứ Tư và thứ Sáu tuần này.

“Cảm nhận về thị trường lao động đang tác động đáng kể đến người tiêu tùng có thu nhập trung bình và thấp. Chúng ta đều biết rằng họ đang cảm thấy mọi thứ bấp bênh hơn trước. Nếu số liệu việc làm tháng 1 yếu hơn dự báo, xu hướng bi quan này có thể mở rộng hơn”, chiến lược gia Anthony Saglimbene của công ty Ameriprise Financial nhận định với hãng tin CNBC.

Ngoài ra, theo ông Saglimbene, giới đầu tư ở Phố Wall cũng đang trong xu hướng giảm bớt nắm giữ cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển vốn sang các lĩnh vực khác như cổ phiếu nguyên vật liệu và tiện ích.

Trong phiên này, nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu tài chính sau khi nền tảng công nghệ Altruist công bố một công cụ kế hoạch hoạch thuế sử dụng AI. Thông tin về công cụ mới này khiến cổ phiếu của LPL Financial giảm hơn 8%, cổ phiếu Charles Schwab giảm hơn 7%, và Morgan Stanley trượt hơn 2%.

Dù áp lực giảm xuất hiện nhiều hơn trong những phiên gần đây, S&P 500 hiện đang giữ được hai ngưỡng hỗ trợ quan trọng là mức trung bình 50 ngày và trung bình 100 ngày, sau khi trượt khỏi hai mốc này vào tuần trước.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,24 USD/thùng, tương đương giảm 0,35%, chốt ở mức 68,8 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau ở New York giảm 0,4 USD/thùng, tương đương giảm 0,62%, chốt ở mức 63,96 USD/thùng.

Giá dầu đang có dấu hiệu chững lại khi chưa có tin tức mới về đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran.

Một báo cáo của công ty tư vấn năng lượng Gelber & Associates nhận định các nhà giao dịch “đang ngần ngại cho tới khi có một tín hiệu rõ ràng hơn về ngoại giao, lượng dầu tồn trữ, hay bất kỳ sự xác nhận nào rằng dòng chảy dầu thô đang bị ảnh hưởng thực sự thay vì chỉ bị đe dọa”.

Ngày 10/2, Bộ Ngoại giao Iran nói rằng đàm phán hạt nhân với Mỹ cho phép Tehran đánh giá mức độ nghiêm túc của Washington và vòng đàm phán diễn ra vào tuần trước đã cho thấy đủ sự đồng thuận để hai bên tiếp tục đi theo con đường ngoại giao để giải quyết mâu thuẫn.

“Thị trường dầu đang tập trung sự chú ý vào căng thẳng giữa Iran và Mỹ. Nhưng trừ phi có dấu hiệu cụ thể về sự gián đoạn nguồn cung, giá dầu có thể sẽ giảm”, nhà phân tích Tamas Varga của công ty môi giới dầu lửa PVM Oil nói với hãng tin Reuters.

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy