Chứng khoán Mỹ giằng co, giá dầu tăng mạnh do căng thẳng Mỹ - Iran nóng lên

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (23/1) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với S&P 500 và Nasdaq cùng tăng nhưng Dow Jones giảm điểm do cú sụt của cổ phiếu JPMorgan Chase. Giá dầu thô tăng hơn 3% do mối lo về sự gián đoạn nguồn cung dầu khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại.

S&P 500 tăng 0,03%, đóng cửa ở mức 6.915,61 điểm. Nasdaq tăng 0,28%, đạt 23.501,24 điểm. Riêng Dow Jones giảm 285,3 điểm, tương đương giảm 0,58%, chốt ở mức 49.098,71 điểm.

Cổ phiếu công nghệ, với những cái tên như Nvidia và AMD, giữ vai trò giữ trụ cho thị trường và đóng góp chính vào kết quả tăng của S&P 500 và Nasdaq. Nvidia chốt phiên với mức tăng 1,5% và AMD tăng hơn 2%, sau khi nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin CNBC rằng CEO Jensen Huang của Nvidia có kế hoạch thăm Trung Quốc trong những ngày sắp tới.

Intel dường như là một ngoại lệ trong số các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, giảm khoảng 17% sau khi công ty đưa ra triển vọng doanh thu và lợi nhuận quý 1/2026 khiến nhà đầu tư thất vọng.

Với mức giảm gần 4%, Goldman Sachs là “thủ phạm” chính gây áp lực giảm lên Dow Jones. Tuy nhiên, không chỉ Goldman Sachs không phải là cổ phiếu ngân hàng duy nhất giảm phiên này, mà các cổ phiếu ngân hàng nói chung đều yếu.

Nhà đầu tư thận trọng với cổ phiếu ngân hàng trước thềm cuộc họp diễn ra vào tuần tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Một tín hiệu cứng rắn từ Fed có thể khiến nhóm ngân hàng bị bán tháo bởi nhà đầu tư lo ngại lãi suất giữ cao hơn lâu hơn sẽ làm suy yếu hoạt động bảo lãnh phát hành và môi giới các vụ mua bán và sáp nhập (M&A), vốn đang là những mảng kinh doanh béo bở của các nhà băng Mỹ.

Căng thẳng Mỹ - Iran nóng lên cũng gây áp lực lên giá cổ phiếu ở Phố Wall trong phiên cuối của tuần. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/1 áp lệnh trừng phạt mới lên hoạt động xuất khẩu dầu của Iran đồng thời tuyên bố một hạm đội của Mỹ đang được điều tới khu vực Trung Đông. Các tuyên bố của ông Trump cảnh báo Tehran về vấn đề đàn áp người biểu tình và chương trình hạt nhân.

Tuần này, các tin tức địa chính trị có ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường chứng khoán Mỹ. Trong phiên ngày thứ Ba, bán tháo đã diễn ra sau khi ông Trump dọa áp thuế quan lên 8 nước châu Âu liên quan tới vấn đề Greenland. Thị trường hồi phục trong hai phiên tiếp theo sau khi ông Trump hủy kế hoạch thuế quan đó. Phiên ngày thứ Sáu, trong lúc căng thẳng về Greenland chưa có bước leo thang mới, vấn đề Iran lại gây lo ngại.

“Có thể, nhà đầu tư đang tin rằng chính quyền ông Trump đưa ra những lời đao to búa lớn chỉ nhằm mục đích đàm phán và sau đó sẽ rút lại”, Giám đốc điều hành Scott Ellis của công ty Penn Mutual Asset Management nhận định với CNBC.

Cả tuần này, Dow Jones giảm 0,5%, S&P 500 giảm 0,4% và Nasdaq giảm 0,1%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,82 USD/thùng, tương đương tăng 2,8%, chốt ở mức 65,88 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,71 USD/thùng, tương đương tăng 2,88%, chốt ở mức 61,07 USD/thùng.

Động lực chính cho giá dầu tăng trong phiên này là tin tức về Iran. Một quan chức Mỹ tiết lộ với hãng tin Reuters rằng hạm đội tàu chiến mà ông Trump đang điều tới Trung Đông, bao gồm một hàng không mẫu hạm và một số tàu khu trục có trang bị tên lửa dẫn đường, sẽ đến nơi sau vài ngày. Lần gần đây nhất Mỹ tấn công Iran là vào tháng 6 năm ngoái.

Cùng ngày 23/1, Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt mới lên 9 tàu và 8 công ty liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu thô và các sản phẩm hóa dầu của Iran.

Là một thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC), Iran có sản lượng khai thác dầu 3,2 triệu thùng/ngày. Trong khối OPEC, Iran có sản lượng dầu lớn thứ tư, sau Saudi Arabia, Iraq và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Iran cũng là một nước xuất khẩu dầu lớn sang Trung Quốc, nước tiêu thụ dầu thô lớn thứ hai thế giới.

Tuần này, giá dầu còn được hỗ trợ bởi việc Kazakhstan phải tạm dừng hoạt động khai thác tại hai mỏ dầu do sự cố về điện. Trong đó, mỏ Tengiz là một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới và chiếm khoảng một nửa tổng sản lượng dầu của Kazakhstan.

Theo ngân hàng JPMorgan Chase, mỏ Tengiz có thể sẽ phải đóng cửa tới hết tháng 1 và sản lượng dầu của Kazakhstan trong cả tháng 1 có thể chỉ đạt bình quân 1-1,1 triệu thùng/ngày, so với mức bình thường là 1,8 triệu thùng/ngày.

Cả tuần này, giá dầu Brent tăng 4,3% và giá dầu WTI tăng 2,7%.