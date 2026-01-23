Greenland tuyên bố chưa biết gì về “thỏa thuận khung” của Tổng thống Trump với NATO

Thủ hiến Jens-Frederik Nielsen của Greenland ngày 22/1 nói rằng ông chưa hề hay biết gì về “thỏa thuận khung” về Greenland mà Tổng thống Donald Trump trước đó 1 ngày tuyên bố đã đạt được với lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tại một cuộc họp báo ở thủ phủ Nuuk của Greenland, ông Nielsen khẳng định không một thỏa thuận nào liên quan tới Greenland có thể được ký kết mà không có sự tham gia của chính quyền Greenland và Chính phủ Đan Mạch. Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải tôn trọng “những giới hạn đỏ” của Greenland, bao gồm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của vùng lãnh thổ này - hãng tin CNBC đưa tin.

“Chúng tôi chọn Vương quốc Đan Mạch. Chúng tôi chọn Liên minh châu Âu (EU). Chúng tôi chọn NATO. Đây không chỉ là vấn đề đối với Greenland và Vương quốc Đan Mạch, mà còn là vấn đề về trật tự thế giới đối với tất cả chúng ta”, ông Nielsen phát biểu.

Quan điểm này của nhà lãnh đạo Greenland nhất quán với tuyên bố mà Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đưa ra trước đó cùng ngày rằng chủ quyền của Greenland là điều không thể mang ra đàm phán.

“Vương quốc Đan Mạch mong muốn tiếp tục tham gia vào đối thoại tích cực với các đồng minh về việc tăng cường an ninh ở Bắc Cực, bao gồm cả về hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng của Mỹ, miễn sao việc này được thực hiện cùng với sự tôn trọng dành cho toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi”, bà Frederiksen nói.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen - Ảnh: Bloomberg.re

Những tuyên bố này được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Trump - người trong những tuần gây đây liên tục gây sức ép mạnh với châu Âu nhằm sáp nhập đảo Greenland vào Mỹ - bất ngờ cho biết ông và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã đạt một khuôn khổ cho một thỏa thuận tương lai về Greenland. Bài đăng của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social ngày 21/1 sau cuộc gặp kín với ông Rutte ở Davos, Thụy Sỹ không đưa ra thông tin chi tiết nào về thỏa thuận khung đó.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC ngày 21/1, ông Trump gọi đó là “ý tưởng về một thỏa thuận” và ông sẽ “giải thích sau”. Dù vậy, ông chủ Nhà Trắng cũng tuyên bố hủy kế hoạch áp thuế quan lên 8 nước châu Âu - biện pháp mà trước đó ông tuyên bố sẽ triển khai từ ngày 1/2 cho tới khi các quốc gia này ủng hộ ông thâu tóm Greenland.

Trao đổi với CNBC, ông Trump cho biết thỏa thuận về Greenland sẽ bao gồm quyền khai thác khoáng sản cho Mỹ ở đảo này, cũng như việc triển khai hệ thống Vòm Vàng.

Trong khi đó, tờ báo New York Times ngày 21/1 đưa tin rằng một số quan chức NATO đã thảo luận một phương án nhượng bộ mà trong đó, Mỹ sẽ được trao chủ quyền “một vài khu vực nhỏ của Greenland để làm căn cứ quân sự”.

Phát biểu ngày 22/1, Thủ hiến Nielsen thẳng thừng bác bỏ ý tưởng đó, đồng thời cho biết ông chưa hề được thông báo gì về thỏa thuận khung giữa ông Trump và ông Rutte. “Tôi không biết trong thỏa thuận đó cụ thể có gì. Nhưng tôi biết rằng chúng tôi đang có một nhóm công tác cấp cao đang làm việc để tìm giải pháp cho cả hai bên”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Greenland khẳng định “chúng tôi có một số giới hạn đỏ” không thể bị xâm phạm. “Chúng tôi phải tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của mình. Chúng tôi phải tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền”, ông nhấn mạnh, và nói thêm rằng “toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi, biên giới của chúng tôi và luật pháp quốc tế chắc chắn là một giới hạn đỏ mà chúng tôi không muốn bất kỳ ai xâm phạm. Điều đó không có gì là lạ cả”.

Vị Thủ hiến cho biết Greenland sẵn sàng đàm phán với Mỹ về kinh tế và các vấn đề khác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Ông cũng chỉ trích việc chính quyền ông Trump gây sức ép với Greenland, bao gồm khả năng dùng vũ lực để sáp nhập đảo này.

“Những lời đao to búa lớn mà chúng tôi nghe được trong 1 năm qua là điều chúng tôi không thể chấp nhận được. Hãy hình dung người dân Greenland, những người yêu chuộng hòa bình, cảm thấy thế nào khi nghe thấy và nhìn thấy mỗi ngày thông tin trên báo đài rằng có ai đó đang muốn lấy đi sự tự do của chúng tôi”, ông Nielsen nói.