Chứng khoán Mỹ tiếp tục đi lên, giá dầu trượt 2%

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (22/1), nối tiếp xu hướng phục hồi của phiên trước trong lúc căng thẳng địa chính trị tạm thời chưa có bước leo thang mới...

Giá dầu thô sụt giảm do tình hình ở Iran bớt “nóng” giúp giải tỏa bớt nỗi lo về sự gián đoạn nguồn cung dầu.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 306,78 điểm, tương đương tăng 0,63%, chốt ở mức 49.384,01 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,55%, đạt 6.913,35 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,91%, chốt phiên ở mức 23.436,02 điểm.

Cả ba chỉ số đều không giữ được mức cao của phiên cho tới khi đóng cửa. Ở thời điểm cao nhất của phiên, Dow Jones tăng 1,1%, S&P 500 và Nasdaq tăng tương ứng 0,9% và 1,2%.

Phiên này phản ánh xu thế phục hồi của thị trường sau phiên bán tháo vào hôm thứ Ba vì căng thẳng giữa Mỹ với châu Âu khi Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép nhằm giành quyền kiểm soát đảo Greenland thuộc chủ quyền của Đan Mạch.

Hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đạt được với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) một thỏa thuận khung về vấn đề Greenland và đã hủy kế hoạch áp thuế quan mới lên các nước châu Âu. Thông tin này đã đưa chứng khoán Mỹ hồi phục mạnh trong phiên giao dịch cùng ngày.

Dù vậy, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen tuyên bố tại một cuộc họp báo vào ngày thứ Năm rằng ông chưa hề hay biết gì về thỏa thuận mà ông Trump nói tới. Ngoài ra, ông Nielsen khẳng định không một thỏa thuận nào liên quan tới Greenland có thể được ký kết mà không có sự tham gia của chính quyền Greenland và Chính phủ Đan Mạch. Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải tôn trọng “những giới hạn đỏ” của Greenland, bao gồm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của vùng lãnh thổ này.

Hôm thứ Ba, thị trường tài chính toàn cầu bán tháo tài sản Mỹ, gồm cả cổ phiếu, trái phiếu và đồng USD, khi ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế quan lên 8 nước châu Âu để buộc các nước này ủng hộ kế hoạch của ông về sáp nhập Greenland vào Mỹ.

Sự vượt trội của Nasdaq so với hai chỉ số chính còn lại trong phiên ngày thứ Năm cho thấy vai trò dẫn dắt thị trường của các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn như Nvidia, Microsoft và Meta Platforms. Nvidia chốt phiên với mức tăng hơn 0,8%, trong khi Microsoft và Meta tăng tương ứng 1,6% và 5,7%.

“Thực tế cho thấy đã nhiều lần, các tuyên bố từ Nhà Trắng đều chỉ nhằm mục đích đàm phán… Bởi vậy, mỗi lần những tuyên bố như vậy khiến thị trường giảm điểm đều là cơ hội để mua vào. Các yếu tố nền tảng của thị trường vẫn đang rất mạnh”, chiến lược gia Eric Parnell của công ty Great Valley Advisor Group nhận định với hãng tin CNBC.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng căng thẳng Greenland vẫn còn âm ỉ nóng và có thể leo thang trở lại bất kỳ lúc nào.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày thứ Năm nói rằng các cuộc thảo luận của ông Trump với Tổng thư ký NATO Mark Rutte là “tốt và tự nhiên”, đồng thời cho biết Copenhagen sẵn sàng thảo luận với Mỹ về kế hoạch phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” mà Mỹ dự định triển khai ở Bắc Cực. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng chủ quyền lãnh thổ là vấn đề không thể đem ra đàm phán.

“Vương quốc Đan Mạch mong muốn tiếp tục tham gia vào đối thoại tích cực với các đồng minh về việc tăng cường an ninh ở Bắc Cực, bao gồm cả về Vòm Vàng của Mỹ, miễn sao việc này được thực hiện cùng với sự tôn trọng dành cho toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi”, bà Frederiksen nói.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,18 USD/thùng, tương đương tăng 1,81%, chốt ở mức 64,46 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,26 USD/thùng, tương đương tăng 2,08%, chốt ở mức 59,36 USD/thùng.

“Phần bù rủi ro đối với giá dầu liên quan tới Greenland và Iran đã giảm xuống”, nhà phân tích Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank nhận định với Reuters.

Ông Trump nói ông hy vọng Mỹ sẽ không phải có thêm hành động quân sự ở Iran, nhưng cho biết thêm Mỹ sẽ hành động nếu Tehran nối lại chương trình hạt nhân.

Theo nhà phân tích Tony Sycamore của công ty môi giới IG, với căng thẳng liên quan tới Greenland và Iran dịu đi, giá dầu nên giữ quanh ngưỡng 60 USD/thùng.

Ngoài ra, áp lực giảm đối với giá dầu phiên này còn đến từ tín hiệu khả quan trong các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Sau cuộc gặp với Tổng thống Trump ở Davos, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói các điều khoản về đảm bảo an ninh cho Ukraine đã hoàn tất, nhưng vấn đề sống còn về lãnh thổ vẫn còn chưa được tháo gỡ.

Nếu cuộc chiến Nga - Ukraine khép lại, nguồn cung dầu từ Nga - nước sản xuất dầu lớn thứ ba thế giới - có thể tăng, trong bối cảnh thế giới được dự báo sẽ thừa dầu trong năm nay.