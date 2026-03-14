Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau báo cáo lạm phát và GDP, giá dầu vẫn tăng
Bình Minh
14/03/2026, 08:49
Nguồn áp lực giảm điểm chính đối với chứng khoán Mỹ vẫn là giá dầu tăng cao...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (13/3), khi giá dầu duy trì đà tăng và đóng cửa trên mức 100 USD/thùng phiên thứ hai liên tiếp. Dữ liệu lạm phát và tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đáng lo ngại hơn kỳ vọng cũng khiến nhà đầu tư có thêm lý do để bán cổ phiếu.
Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,61%, còn 6.632,19 điểm. Với phiên giảm này, thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ đã về mức thấp hơn 5% so với mức đỉnh gần đây.
Chỉ số Nasdaq sụt 0,93%, chốt phiên ở mức 22.105,36 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 119,38 điểm, tương đương giảm 0,26%, còn 46.558,47 điểm.
Cả tuần, S&P 500 giảm 1,6%; Dow Jones trượt 2%; và Nasdaq giảm 1,3%.
Nguồn áp lực giảm điểm chính đối với chứng khoán Mỹ vẫn là giá dầu tăng cao.
Phiên ngày thứ Sáu, giá dầu thô WTI giao sau tại thị trường New York tăng 3,11%, chốt ở mức 98,71 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 2,67%, chốt ở mức 103,14 USD/thùng.
Đây là phiên thứ hai liên tiếp giá dầu Brent đóng cửa trên mức 100 USD/thùng. Hôm thứ Năm, giá dầu Brent có phiên đóng cửa trên ngưỡng này lần đầu tiên sau gần 4 năm.
Giá dầu duy trì xu hướng leo thang trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran tiếp tục căng thẳng.
Tổng thống Donald Trump ngày thứ Sáu tuyên bố Mỹ sẽ tấn công Iran “rất mạnh mẽ trong thời gian 1 tuần tới”. Đà tăng của giá năng lượng duy trì ngay cả sau khi Mỹ công bố biện pháp miễn trừ trừng phạt trong thời gian 30 ngày để cho phép các nước có thể mua dầu Nga đã được đưa lên các tàu chở dầu.
Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bác bỏ những lo ngại cho rằng tình trạng đóng cửa eo biển Hormuz - đoạn đường biển huyết mạch của hoạt động vận tải dầu lửa toàn cầu - sẽ kéo dài. “Chúng tôi đang xử lý vấn đề. Không cần phải lo lắng gì về việc này”, ông nói tại một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc.
Một báo cáo ngày thứ Sáu của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy số liệu tăng trưởng kinh tế nước này bị điều chỉnh giảm mạnh. Theo báo cáo lần thứ hai, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Mỹ trong quý 4/2025 chỉ đạt mức tăng tính theo kỳ 1 năm là 0,7%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 1,4% trong lần công bố đầu tiên.
Một báo cáo khác cùng ngày từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) toàn phần tháng 1 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dự báo của giới phân tích. Tuy nhiên, PCE lõi - thước đo không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm - tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 3/2024 và tăng tốc so với mức tăng 3% của tháng 12/2025.
Sự giảm tốc của tăng trưởng và tình trạng dai dẳng của lạm phát, trong bối cảnh giá dầu tăng cao, làm dấy lên mối lo ngại ở Phố Wall rằng nền kinh tế Mỹ có thể sắp rơi vào trạng thái đình lạm. Rủi ro lạm phát leo thang cũng làm suy yếu khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong năm nay, khiến áp lực giảm càng đè nặng lên giá cổ phiếu.
Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME Group, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng trên 99% Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày thứ Ba và thứ Tư tuần tới. Khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9 cũng chỉ ở mức 37%.
“Triển vọng lợi nhuận của các công ty niêm yết vẫn tốt, nhưng tâm trạng của nhà đầu tư không được tốt. Mối bi quan về giá dầu và mức định giá cao của cổ phiếu giờ đây còn kết hợp với mối hoài nghi về khả năng giảm lãi suất”, Giám đốc đầu tư David Aspell của công ty Mount Lucas Management nhận xét với hãng tin CNBC.
Giá dầu Brent tăng khoảng 10% trong tuần này và giá dầu WTI tăng 8%. Tuần trước, giá dầu Brent tăng gần 28% và giá dầu WTI tăng 35%, đánh dấu tuần tăng mạnh nhất của dầu WTI kể từ năm 1983.
Trong tuần này, nhà lãnh đạo tối cao của Iran - đại giáo chủ Mojtaba Khamenei - đã tuyên bố tiếp tục chiến đấu và chặn eo biển Hormuz để gây sức ép lên Mỹ. Một số tàu bè đi qua hoặc di chuyển gần eo biển này đã bị lực lượng Iran tấn công. Những diễn biến làm gia tăng lo ngại về một cuộc chiến kéo dài có thể dẫn tới một cú sốc kinh tế toàn cầu.
Đà tăng của giá năng lượng duy trì ngay cả sau khi Mỹ công bố biện pháp miễn trừ trừng phạt trong thời gian 30 ngày để cho phép các nước có thể mua dầu Nga đã được đưa lên các tàu chở dầu. Việc Mỹ và các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) phối hợp xả 400 triệu thùng dầu từ dự trữ chiến lược cũng không có nhiều tác dụng trong việc ngăn đà tăng của giá dầu.
“Hãy sẵn sàng đón nhận mức giá dầu 200 USD/thùng, vì giá dầu phụ thuộc vào an ninh khu vực. Các ông đã đảo lộn an ninh đó”, một người phát ngôn của quân đội Iran nói hôm thứ Tư.
Một báo cáo ngày thứ Sáu của ngân hàng Barclays nói rằng giới đầu tư đang trở nên ngày càng lo ngại về xung đột ở Trung Đông, vì ban đầu họ đã đinh ninh rằng đây chỉ là một cuộc xung đột chóng vánh.
“Các nhà đầu tư vẫn đang tin vào những gì ông Trump nói, nên thị trường chứng khoán toàn cầu chưa giảm nhiều như trong các cú sốc dầu lửa trước kia. Tuy nhiên, mối lo đang lớn lên từng ngày và chừng nào eo biển Hormuz còn đóng cửa, thị trường còn lo về đình lạm. Hãy chờ xem tuần tới, các ngân hàng trung ương sẽ phát tín hiệu gì về lãi suất”, báo cáo viết.
Trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC, CEO Amjad Bseisu của công ty dầu lửa Anh EnQuest nói rằng thị trường dầu “chưa từng chứng kiến một cú sốc nào lớn như thế này”. “Mỗi ngày trôi qua, eo biển Hormuz đóng cửa khiến thị trường mất đi 20 triệu thùng dầu. Ảnh hưởng sẽ rất lớn”, ông nói.
Theo vị CEO, lần gần đây nhất nguồn cung dầu thế giới bị gián đoạn tương tự là trong đợt các nước Arab cấm vận dầu lửa vào thập niên 1970. “Khi đó giá dầu đã tăng gấp 4 lần… Tôi cho rằng lần này, giá dầu sẽ tăng kéo dài”, ông Bseisu dự báo.
