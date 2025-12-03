Chứng khoán Mỹ hồi điểm theo giá bitcoin, giá dầu đi xuống

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (2/12), nhờ sự phục hồi của giá tiền ảo bitcoin và nhiều cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn sau phiên bán tháo trước đó...

Giá dầu thô suy yếu trong lúc nhà đầu tư đánh giá triển vọng mong manh về một thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine và những dấu hiệu dư thừa nguồn cung dầu.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 185,13 điểm, tương đương tăng 0,39%, đạt 47.474,46 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,25%, đạt 6.829,37 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,59%, đạt 23.413,67 điểm.

Giá bitcoin tăng khoảng 7%, lấy lại mốc 90.000 USD, sau khi giảm dưới ngưỡng 86.000 USD trong phiên ngày thứ Hai. Nhiều cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đi lên trong phiên này, giữ vai trò trụ cột cho các chỉ số.

Cổ phiếu hãng chip AI Nvidia tăng khoảng 1%, trong khi cổ phiếu công ty hạ tầng AI Credo Technology tăng 10%, đạt mức cao nhất mọi thời đại nhờ lợi nhuận tốt hơn dự báo.

Tuy nhiên, các chỉ số vẫn biến động mạnh trong phiên này. S&P 500 và Dow Jones có thời điểm cùng rơi vào trạng thái giảm, và Nasdaq có lúc gần như đi ngang trước khi tăng trở lại.

Hôm thứ Hai, chứng khoán Mỹ sụt điểm mạnh, chấm dứt chuỗi 5 phiên tăng liên tục trong tuần trước. Tâm lý lo ngại rủi ro (risk-off) đã gây áp lực lên thị trường trong những tuần gần đây, khi nhà đầu tư lo ngại sự dai dẳng của lạm phát, định giá cổ phiếu Ai bị đẩy lên cao, và triển vọng mờ mịt về lợi nhuận từ các khoản đầu tư AI.

Sau tháng 11 đầy biến động, nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall đang chờ sự xuất hiện của những chất xúc tác mới có thể đưa thị trường vào một đợt tăng điểm cuối năm. Họ đang lạc quan rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới.

“Thị trường có vẻ đã vượt qua được tâm lý bấp bênh liên quan tới chính sách của Fed. Do đó, họ đang tập trung vào dự báo tốt hơn kỳ vọng về lợi nhuận của các công ty niêm yết trong quý 4/2025 và trong năm 2026. Ngoài ra, họ cũng tin rằng tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ được đẩy mạnh trong năm 2026 so với sự giảm tốc đang diễn ra hiện nay. Yếu tố mùa vụ cũng có lợi cho giá cổ phiếu trong tháng 12, nhất là sau một tháng 11 mà thị trường suy yếu”, chiến lược gia Dough Beath của viện nghiên cứu đầu tư Wells Fargo Investment Institute nhận định với hãng tin CNBC.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,72 USD/thùng, tương đương giảm 1,14%, còn 62,45 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,68 USD/thùng, tương đương giảm 1,15%, đóng cửa ở mức 58,64 USD/thùng.

Trước phiên giảm này, giá cả hai loại dầu đều tăng hơn 1% trong phiên ngày thứ Hai.

Nhà đầu tư dõi theo tiến trình đàm phán hòa bình Nga - Ukraine, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc gặp với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff và con rể của ông Trump là ông Jared Kushner tại điện Kremlin vào ngày thứ Ba.

Trước cuộc gặp, ông Putin đã cảnh báo các cường quốc châu Âu rằng nếu họ phát động chiến tranh với Nga, Moscow sẵn sàng chiến đấu. Ông cũng tuyên bố Nga có thể cắt đứt sự tiếp cận của Ukraine với biển để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine dùng thiết bị bay không người lái nhằm vào đội tàu chở dầu bí mật của Nga trên Biển Đen.

Vào ngày thứ Năm tuần này, ông Putin sẽ có chuyến thăm Ấn Độ kéo dài 2 ngày, với nội dung của chuyến thăm có thể bao gồm kêu gọi Ấn Độ mua thêm dầu thô và vũ khí của Nga nhằm tăng cường quan hệ năng lượng và quốc phòng giữa Moscow và New Delhi trong bối cảnh Mỹ gây sức ép lên cả Nga và Ấn Độ.

Theo nhà phân tích Phil Flynn của công ty Price Futures Group, những diễn biến này gây áp lực giảm lên giá dầu vì cho thấy Nga có thể tiếp tục là một nhà cung ứng dầu thô cho Ấn Độ. Nhưng mặt khác, những phát biểu của ông Putin cũng cho thấy Nga và Ukraine có thể sẽ không sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình như kỳ vọng của thị trường.

Nhà phân tích Janiv Shah của công ty Rystad Energy nhận định tình trạng dư thừa nguồn cung dầu toàn cầu đang gây sức ép giảm giá lên dầu, nhưng áp lực này phần nào bị cân bằng bởi các vụ tấn công nhằm vào hạ tầng dầu khí của Nga, cũng như căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela.

Trong một dấu hiệu cho thấy mối lo ngại về sự dư thừa nguồn cung dầu, liên minh OPEC+ của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và thành viên ngoài khối gồm Nga vào cuối tuần vừa rồi đã nhất trí dừng tăng hạn ngạch sản lượng dầu trong quý 1/2026.