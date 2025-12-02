Giới đầu tư toàn cầu “xả hàng” trái phiếu chính phủ

Các nhà giao dịch trái phiếu trên toàn cầu rất nhạy cảm với chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ)...

Giá trái phiếu chính phủ toàn cầu giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 12/2025, dưới áp lực từ mối lo về lạm phát trong dài hạn, tín hiệu lãi suất từ Nhật Bản, và nguồn cung trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh.

Do giá trái phiếu giảm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ các kỳ hạn đồng loạt tăng. Trong đó, lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng 7 điểm cơ bản, lên mức 4,096%; lợi suất kỳ hạn 30 năm tăng 7 điểm cơ bản lên 4,747%; lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng 5 điểm cơ bản lên 3,537%.

Nhà đầu tư bán trái phiếu kho bạc Mỹ sau khi hãng dược Merck & Co. công bố phát hành các lô trái phiếu có kỳ hạn 20, 30 và 40 năm.

Gần đây, trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu các thị trường mới nổi gia tăng sức hút đối với giới đầu tư toàn cầu, khiến trái phiếu chính phủ như trái phiếu kho bạc Mỹ trở nên kém hấp dẫn hơn trước. Theo dự kiến, Merck và 7 công ty khác ở Mỹ sẽ phát hành tổng cộng 40 tỷ USD trái phiếu doanh nghiệp hạng đầu tư trong tháng 12 này, trong đó có khoảng một nửa sẽ được phát hành ngay trong tuần này. Điều kiện thị trường thuận lợi đã giúp các doanh nghiệp tại Mỹ phát hành được 1,55 nghìn tỷ USD trái phiếu hạng đầu tư trong 11 tháng đầu năm nay - theo hãng tin Bloomberg.

Theo nhà quản lý danh mục Jack McIntyre của công ty Brandywin Global Investment Management, kỳ vọng cao rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng tới - bất chấp sự phản đối của một số nhà hoạch định chính sách lo ngại lạm phát cao dai dẳng trên mục tiêu 2% - đã gây thêm áp lực giảm giá trái phiếu kho bạc Mỹ.

Ông McIntyre nói với Bloomberg rằng lợi suất của trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài đang “bị chi phối bởi kỳ vọng lạm phát. Việc giảm lãi suất trong lúc lạm phát còn cao hơn mục tiêu khiến thị trường đặt ra nhiều câu hỏi”.

Dù vậy, các số liệu ảm đạm về kinh tế Mỹ gần đây, bao gồm số liệu do Viện Quản lý nguồn cung (ISM) công bố ngày 1/12/2025 cho thấy hoạt động sản xuất của nước này giảm tháng thứ 8 liên tiếp, đã giúp hãm bớt đà bán tháo trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ.

Thời gian gần đây, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giằng co quanh ngưỡng 4% theo biến động kỳ vọng về lãi suất Fed. Tuần trước, lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm dưới mốc này sau khi Chủ tịch John Williams của Fed chi nhánh New York nói ông nhận thấy dư địa để giảm lãi suất trong ngắn hạn. Thị trường hiện đang đặt cược khả năng gần 90% Fed sẽ hạ lãi suất khi tiến hành cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ vào ngày thứ Ba và thứ Tư tuần tới.

Phiên này, giá trái phiếu chính phủ trên toàn cầu còn đương đầu áp lực giảm khi lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất từ năm 2008 do khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12/2025.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 2 năm - kỳ hạn có sự nhạy cảm lớn nhất với những thay đổi trong chính sách tiền tệ - lần đầu tiên trong 17 năm vượt qua mức 1% trong phiên này.

Cú tăng lợi suất này diễn ra sau khi Thống đốc BOJ Kazuo Ueda đề cập đến khả năng tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Thị trường tiền tệ hiện đang đặt cược khả năng khoảng 80% BOJ tăng lãi suất trong cuộc họp vào ngày 19/12, từ mức chưa đầy 25% cách đây 1 tuần.

Các nhà giao dịch trái phiếu trên toàn cầu rất nhạy cảm với chính sách của BOJ, bởi các động thái của cơ quan này có thể tác động tới dòng vốn khổng lồ của các nhà đầu tư Nhật Bản trên toàn cầu. Lãi suất tăng ở Nhật có thể thu hút các nhà đầu tư nước này rót vốn nhiều hơn vào trái phiếu trong nước thay vì rót vào các tài sản ở nước ngoài như trái phiếu kho bạc Mỹ.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm tăng 6 điểm cơ bản, lên 2,75%.

“Thị trường trái phiếu toàn cầu đang cảm nhận hiệu ứng cánh bướm sau khi BOJ phát tín hiệu tăng lãi suất vào tháng 12”, chiến lược gia Matt Miskin của công ty Manulife John Hancok Investments nhận định với tờ Financial Times.