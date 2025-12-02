Chứng khoán Mỹ bị bán mạnh theo tiền ảo, giá dầu nhảy 1%

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (1/12), khi tâm lý thận trọng với rủi ro gia tăng trong bối cảnh bán tháo diễn ra trên thị trường tiền số...

Giá dầu thô tăng hơn 1% sau những tin tức liên quan tới Nga - Ukraine, Venezuela và Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC).

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,53%, còn 6.812,63 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,38%, còn 23.275,92 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 427,09 điểm, tương đương giảm 0,9%, còn 47.289,33 điểm.

Với phiên giảm này, cả ba chỉ số cùng chấm dứt chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp của tuần trước.

Cú giảm khoảng 6% về mức 86.000 USD của giá bitcoin đã gây áp lực giảm đáng kể lên giá cổ phiếu ở Phố Wall. Đây là phiên giảm mạnh nhất của bitcoin kể từ tháng 3, sau khi đồng tiền số lớn nhất thế giới lần đầu tiên trượt dưới ngưỡng 90.000 USD kể từ tháng 4 trong tháng 11 vừa qua và gặp nhiều khó khăn trong việc lấy lại mốc giá chủ chốt này.

Ngoài bitcoin, các tiền ảo lớn khác như Ether và Solana cũng đồng loạt sụt giảm, ghi nhận mức giảm từ 8-9%.

Cổ phiếu tiền ảo là một trong những nhóm giảm mạnh nhất phiên này, như Coinbase giảm gần 4,8% và Strategy giảm 3,3%. Nhiều cổ phiếu công nghệ cũng chung diễn biến, như Broadcom và Super Micro Computer ghi nhận mức giảm tương ứng hơn 4% và 1%.

Trái lại, các cổ phiếu bán lẻ như Ulta và Walmart được mua mạnh, giữ vai trò hỗ trợ các chỉ số tránh được mức giảm sâu hơn. Nhà đầu tư lạc quan về nhóm cổ phiếu này khi mùa mua sắm cuối năm đang bước vào giai đoạn cao điểm. Trong 5 phiên trở lại đây, quỹ State Street SPDR S&P Retail ETF (XRT) chuyên cổ phiếu bán lẻ đã tăng hơn 6%.

Thị trường đã biến động mạnh trong tháng 11 vừa qua, và đang có một sự khởi đầu kém thuận lợi cho tháng 12. Dù được nâng đỡ bởi khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới, thị trường gần đây trở nên bấp bênh do mối hoài nghi về định giá của các cổ phiếu AI.

Dù vậy, yếu tố mùa vụ của tháng 12 là thuận lợi, bởi tháng cuối năm thường là một tháng tăng điểm của chứng khoán Mỹ. Theo dữ liệu từ cuốn sổ tay nhà giao dịch chứng khoán Stock Trader’s Almanac từ năm 1950, S&P 500 đạt mức tăng bình quân hơn 1% trong tháng 12 hàng năm.

“Thị trường đang trải qua một giai đoạn ‘tiêu hóa’, nghiền ngẫm các yếu tố tác động. Nhưng tôi cho rằng bối cảnh vẫn đang thuận lợi cho sự tăng giá cổ phiếu, nhất là khả năng cao Fed sẽ giảm lãi suất vào tuần tới”, Giám đốc đầu tư Robert Schein của công ty Blanke Schein Management nói với hãng tin CNBC.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,79 USD/thùng, tương đương tăng 1,27%, đóng cửa ở mức 63,17 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,77 USD/thùng, tương đương tăng 1,32%, đóng cửa ở mức 59,32 USD/thùng.

Dầun tăng giá sau khi có tin Ukraine dùng thiết bị bay không người lái tấn công hạ tầng dầu khí Nga, Mỹ dọa đóng cửa không phận Venezuela và OPEC quyết định giữ nguyên hạn ngạch sản lượng khai thác dầu quý 1/2026.

Hôm thứ Bảy, liên danh đường ống dẫn dầu Caspian Pipeline Consortium (CPC), đơn vị vận chuyển 1% nguồn cung dầu toàn cầu, cho biết do cuộc tấn công của Ukraine, một phần của cảng dầu Novorossiysk của Nga bên bờ Biển Đen đã phải tạm ngừng hoạt động. Sau đó, vào ngày Chủ nhật, hãng Chevron - một cổ đông của CPC - cho biết hoạt động tại cảng này đã được nối lại. Tuy vậy, theo nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS, tin về vụ tấn công đã đẩy giá dầu lên cao hơn.

Các thành viên của OPEC và đồng minh, tức nhóm OPEC+, đã nhất trí với việc tạm dừng việc tăng hạn ngạch sản lượng trong quý tới, sau khi liên tục tăng mạnh hạn ngạch trong năm nay với mục đích giành lại thị phần. Nhà phân tích cấp cao Anh Pham của công ty LSEG nói rằng thị trường dầu đã phản ứng tích cực với tin này.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London 1 năm qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Ngoài ra, vào hôm thứ Bảy, Tổng thống Trump tuyên bố “không phận phía trên và xung quanh Venezuela” nên được xem xét đóng cửa. Thông tin này làm dấy lên lo ngại trên thị trường dầu bởi Venezuela là một nước sản xuất dầu lớn ở khu vực Nam Mỹ. Ngày Chủ nhật, ông Trump nói đã có cuộc nói chuyện với Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela nhưng không cho biết chi tiết.

Trong tháng 11 vừa qua, cả giá dầu Brent và dầu WTI đều giảm, đánh dấu tháng giảm thứ 4 liên tiếp, chuỗi dài nhất từ năm 2023, do những dự báo cho rằng thế giới đang bước vào một giai đoạn thừa cung dầu.