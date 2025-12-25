Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, giá dầu giảm nhẹ

Trong hai phiên vừa qua, thị trường được hỗ trợ bởi các số liệu kinh tế Mỹ tốt hơn dự báo...

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (24/12), với chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới. Giá dầu thô giảm nhẹ, tiến tới hoàn tất năm giảm mạnh nhất kể từ năm 2020.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,32%, đạt 6.932,05 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 288,75 điểm, tương đương tăng 0,6%, đạt 48.731,16 điểm. Đây là mức điểm chốt phiên cao chưa từng thấy của hai chỉ số này.

Chỉ số Nasdaq tăng 0,22%, đạt 23.613,31 điểm.

Một trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất phiên này là Nike với mức tăng 4,6%, sau khi CEO Tim Cook của Apple tiết lộ ông đã mua cổ phiếu của công ty thời trang thể thao này. Hai cái tên nổi bật khác là Micron Technology và Citigroup, với mức tăng tương ứng 3,8% và 1,8% khi đóng cửa, sau khi cùng lập kỷ lục nội phiên.

Trước phiên này, thị trường đã tăng điểm mạnh trong phiên ngày thứ Ba với sự dẫn dắt của các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn như Alphabet, Nvidia, Broadcom và Amazon.

Trong hai phiên vừa qua, thị trường được hỗ trợ bởi các số liệu kinh tế Mỹ tốt hơn dự báo. Ngày thứ Tư, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho thấy số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 20/12 bất ngờ giảm 10.000 người so với tuần trước đó, còn 214.000 người.

Hôm thứ Ba, báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này tăng 4,3% trong quý 3, vượt xa mức dự báo tăng 3,2% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Sau khi các báo cáo này được công bố, thị trường vẫn đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có hai đợt giảm lãi suất trong năm 2026.

Với xu thế tăng của những phiên gần đây, Phố Wall đang tràn đầy hy vọng về một tăng mạnh mẽ trong những ngày cuối cùng của năm 2025 và đầu năm 2026. Lịch sử cho thấy, một đợt tăng được gọi là “Santa Claus rally” như vậy thường kéo dài từ ngày 24/12 năm trước đến ngày 5/1 của năm sau.

Nhà quản lý quỹ Thomas Martin của công ty Globalt Investments cho rằng khối lượng giao dịch sẽ giảm xuống mức thấp trong những phiên còn lại của năm, và thị trường sẽ tương đối trầm lắng, song xu hướng vẫn nghiêng về tăng. Ông dự báo S&P 500 có thể đạt mức 7.000 điểm vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

“Chắc chắn thị trường có thể tăng thêm 1-2% nữa trước khi kết thúc năm”, ông nói với hãng tin CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã đóng cửa sớm trong phiên ngày thứ Tư và sẽ đóng cửa hoàn toàn trong phiên ngày thứ Năm (25/12) để nghỉ lễ Giáng sinh.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,14 USD/thùng, tương đương giảm 0,2%, còn 62,24 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,03 USD/thùng, còn 58,29 USD/thùng.

Giá dầu đang được hỗ trợ bởi căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela. Lực lượng tuần duyên Mỹ đang chờ quân lực bổ sung được đưa tới trước khi có thể tiến hành bắt giữ một tàu chở dầu liên quan tới Venezuela, sau khi đã theo dõi con tàu này từ hôm Chủ nhật - một giới chức Mỹ tiết lộ với hãng tin Reuters.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Nhưng mặt khác, giá dầu tiếp tục đương đầu áp lực giảm từ các dự báo cho rằng tình trạng thừa dầu hiện nay của thế giới sẽ kéo dài sang năm 2026.

Giá dầu hiện đã tăng khoảng 6% sau khi giảm xuống mức đáy gần 5 năm vào hôm 16/12. Dù vậy, giá dầu Brent đã giảm 16% và giá dầu WTI đã giảm 18% từ đầu năm đến nay, mức giảm cả năm mạnh nhất kể từ năm 2020, thời điểm đại dịch Covid-19 khiến nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu lao dốc.