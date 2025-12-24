Kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh hơn dự báo nhờ tiêu dùng vững

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) 4,3% vượt xa con số dự báo tăng 3,2% mà các nhà kinh tế đưa ra...

Nền kinh tế Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh hơn dự báo trong quý 3/2025, với tốc độ tăng trưởng hàng năm sau khi đã loại bỏ các yếu tố mùa vụ đạt 4,3%, vượt xa kỳ vọng của các nhà kinh tế và cao hơn nhiều so với các quý trước đó.

Theo dữ liệu chính thức được Cục Thống kê kinh tế (BEA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 23/12, một trong những động lực chính của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong quý trước là tăng trưởng tiêu dùng cao trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và công nghệ.

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) 4,3% vượt xa con số dự báo tăng 3,2% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Bloomberg. Đây cũng là mức tăng mạnh nhất kể từ quý 3/2023.

Ngoài tiêu dùng, tăng chi tiêu quốc phòng của chính phủ và xuất khẩu cũng góp phần đưa kinh tế Mỹ tăng tốc trong quý 3. Đầu tư kinh doanh chậm lại và nhập khẩu cùng giảm.

Trao đổi với tờ báo Financial Times, nhà kinh tế Thomas Simons tại ngân hàng đầu tư Jefferies nhận định: “Con số tăng trưởng của quý 3 đã vượt xa kỳ vọng của chúng tôi. Với tốc độ tăng như vậy của quý 3, kinh tế Mỹ sẽ khó tăng tốc trong quý 4”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vui mừng khi báo cáo GDP được công bố. Ông viết trên mạng xã hội Truth Social: “Thời kỳ hoàng kim kinh tế đang ở tốc độ cao nhất”.

Tuy nhiên, nền kinh tế Mỹ gần đây đã có một số dấu hiệu suy yếu. Một báo cáo khác công bố cùng ngày 23/12 của công ty nghiên cứu Conference Board cho thấy niềm tin của tiêu dùng Mỹ trong tháng 12 đã giảm xuống mức thấp thứ hai trong 5 năm qua. Số liệu của Bộ Lao động Mỹ công bố trong tháng này cũng cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất gần 4 năm.

Báo cáo GDP của BEA đã bị hoãn công bố suốt từ cuối tháng 10 do Chính phủ đóng cửa kéo dài.

Hai quý đầu năm, số liệu tăng trưởng kinh tế Mỹ bị bóp méo bởi những biến động thương mại lớn. Nền kinh tế Mỹ đã giảm với tốc độ hàng năm 0,5% trong quý 1, khi doanh nghiệp nước này đổ xô nhập khẩu hàng hóa nước ngoài trước khi thuế quan mới có hiệu lực. Sau đó, nền kinh tế tăng trưởng 3,8% trong quý 2 khi nhập khẩu giảm xuống.

Nhập khẩu - yếu tố có hiệu ứng làm giảm GDP - tiếp tục giảm trong quý 3, trong khi xuất khẩu vẫn tăng. Nhờ đó, giá trị thương mại ròng - cụ thể là thâm hụt thương mại giảm xuống - đã đóng góp 1,6 điểm phần trăm vào tỷ lệ tăng trưởng GDP.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ qua các quý từ quý 3/2020 đến nay - Nguồn: Reuters.

Ông Joe Lavorgna, cố vấn kinh tế của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, nhấn mạnh: “Tiêu dùng rất mạnh, đầu tư cơ bản vẫn rất mạnh, và tiếp đó là đóng góp của thương mại. Xuất khẩu tăng gần 9%, trong khi nhập khẩu giảm khoảng 5%”.

Ông nói thêm: “Những gì chúng ta đang thấy về cơ bản là những gì Tổng thống muốn, đó là nhu cầu khu vực tư nhân mạnh mẽ và cán cân thương mại cải thiện”.

Dù vậy, nhà kinh tế Oliver Allen tại công ty Pantheon Macroeconomics cho rằng mức độ đóng góp của thương mại ròng vào tăng trưởng GDP quý 3 của Mỹ là “khó có thể duy trì”.

Tuần trước, các nhà kinh tế đã bất ngờ khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho thấy tốc độ lạm phát hàng năm của Mỹ giảm mạnh xuống 2,7% trong tháng 11. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng dữ liệu này đã bị bóp méo bởi sự kiện chính phủ đóng cửa.

Cũng theo báo cáo ngày 23/12 từ BEA, riêng tiêu dùng cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã đóng góp 0,8 điểm phần trăm vào tỷ lệ tăng trưởng tổng thể của nền kinh tế. Chi tiêu của chính phủ, dẫn đầu bởi chi tiêu quốc phòng liên bang, đóng góp 0,4 điểm phần trăm.