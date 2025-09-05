Thứ Sáu, 05/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trước thềm báo cáo việc làm quan trọng, giá dầu xuống đáy 2 tuần

Bình Minh

05/09/2025, 07:29

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (4/9), với chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục, khi nhà đầu tư tạm gác sang bên một báo cáo việc làm yếu hơn dự báo và chờ một báo cáo việc làm khác quan trọng hơn dự kiến được công bố vào ngày hôm sau...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Giá dầu thô xuống mức thấp nhất nửa tháng do số liệu thống kê cho thấy lượng tồn trữ của Mỹ tăng và khả năng liên minh OPEC+ sắp giảm thêm sản lượng.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,83%, đạt 6.502,05 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,98%, đạt 21.707,69 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 350,06 điểm, tương đương tăng 0,77%, đạt 45.621,29 điểm. Đây là phiên lập kỷ lục thứ 21 của S&P 500 trong năm nay.

Thị trường giảm điểm vào buổi sáng sau báo cáo thị trường việc làm tháng 8 của công ty dịch vụ tuyển dụng ADP. Nhưng đến buổi chiều, khi nhà đầu tư dần có một cái nhìn khác về báo cáo này, sắc xanh đã xuất hiện trở lại trên các bảng điện tử.

Với tâm trạng hướng tới báo cáo việc làm phi nông nghiệp dự kiến được Bộ Nông nghiệp Mỹ đưa ra vào ngày thứ Sáu, nhà đầu tư hy vọng dữ liệu sắp được công bố sẽ đủ yếu để củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất vào tháng 9 nhưng không yếu tới mức làm gia tăng nguy cơ xảy ra suy thoái kinh tế. Về báo cáo này, các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát dự báo có 75.000 công việc mới được tạo ra trong tháng.

Báo cáo của ADP cho thấy khu vực tư nhân của Mỹ có 54.000 việc làm mới trong tháng 8, ít hơn con số dự báo 75.000 việc làm mới mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Con số này cũng thấp hơn 106.000 việc làm mới của tháng 7 trong số liệu đã được điều chỉnh so với lần công bố đầu tiên.

Sau những lo ngại lúc đầu, thị trường chuyển sang một góc nhìn lạc quan, cho rằng số liệu việc làm mới nhất từ ADP có thể đủ yếu để Fed hạ lãi suất vào tháng 9 nhưng chưa yếu tới mức để báo hiệu suy thoái. Sau khi báo cáo này được công bố, đặt cược vào một động thái hạ lãi suất của Fed trong tháng 9 tiếp tục tăng lên, đạt mức 97% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

“Thời kỳ mà Fed không phải lo lắng gì về thị trường lao động đã chấm hết. Dữ liệu ADP tiếp tục củng cố khả năng là tăng trưởng của thị trường việc làm đã chậm lại đáng kể. Bởi vậy, cán cân rủi ro của Fed đang nghiêng về cắt giảm lãi suất trong tháng 9”, nhà quản lý quỹ Jamie Cox của công ty Harris Financial Group nhận xét với hãng tin CNBC.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm sau khi báo cáo ADP được công bố, giúp giảm bớt áp lực bán đối với cổ phiếu. Tuần này, giá cổ phiếu ở Phố Wall đã đương đầu áp lực giảm do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Hôm thứ Tư, có lúc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm vượt mức 5% do mối lo ngại về sự bất định xung quanh các kế hoạch thuế quan của Tổng thống Donald Trump và sự độc lập của Fed.

Báo cáo hàng tuần của Bộ Lao động Mỹ ngày thứ Năm cũng mang tới bằng chứng mới của thị trường lao động đang giảm tốc. Theo báo cáo này, số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 30/8 là 237.000 người, cao hơn so với dự báo và tăng 8.000 người so với tuần trước đó.

Tuy nhiên, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) khu vực phi sản xuất tháng 8 do Viện Quản lý nguồn cung (ISM) công bố lại tốt hơn dự báo, cho thấy lĩnh vực vực dịch vụ tiếp tục tăng trưởng.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,65 USD/thùng, tương đương giảm 1%, đóng cửa ở mức 66,95 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,49 USD/thùng, tương đương giảm 0,8%, chốt phiên ở mức 63,48 USD/thùng.

Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của mỗi loại dầu kể từ hôm 20/8.

Gây áp lực giảm lên giá dầu phiên này là báo cáo hàng tuần từ Cơ quan Thông tin năng lượng (EIA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy lượng dầu tồn trữ trong tuần kết thúc vào ngày 29/8 tăng 2,4 triệu thùng, thay vì giảm 2 triệu thùng như dự báo của các nhà phân tích trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters. Lượng dầu tồn trữ tăng được xem như một tín hiệu của sự suy yếu nhu cầu.

Tuần này, giá dầu còn đương đầu áp lực giảm vì thông tin nói rằng một nhóm 8 thành viên trong OPEC+ có thể sẽ đưa ra quyết định tiếp tục tăng sản lượng trong tháng 10 tại một cuộc họp vào ngày Chủ nhật tuần này. OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.

Một động thái tăng sản lượng nữa của OPEC+ có thể sẽ gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ rằng nhóm này đang ưu tiên việc giành lại thị phần thay vì hỗ trợ giá dầu - theo nhà phân tích cấp cao Tamas Varga của công ty tư vấn và môi giới PVM Oil Associates.

OPEC+ đã nhất trí tăng sản lượng khoảng 2,2 triệu thùng/ngày trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay, bên cạnh việc bổ sung thêm 300.000 thùng/ngày vào hạn ngạch khai thác dầu của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Trong một diễn biến khác, một quan chức Nhà Trắng ngày 4/9 nói rằng Tổng thống Trump đã đề nghị các nhà lãnh đạo châu Âu dừng mua dầu Nga. Bất kỳ một sự suy giảm nào trong lượng dầu xuất khẩu của Nga đều có thể đẩy giá dầu tăng.

Tuy nhiên, Nga vốn dĩ đã không mong đợi châu Âu mua thêm dầu của nước này. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Sergei Tsivilev cho biét hãng dầu lửa lớn nhất Nga Rosneft đã giành được một thỏa thuận cung cấp thêm 2,5 triệu tấn dầu mỗi năm cho Trung Quốc qua Kazakhstan.

Nga tuyên bố sắp xây một đường ống mới dẫn khí đốt sang Trung Quốc

13:55, 04/09/2025

Nga tuyên bố sắp xây một đường ống mới dẫn khí đốt sang Trung Quốc

Tổng thống Trump cảnh báo về rủi ro nếu thua kiện thuế quan

10:08, 04/09/2025

Tổng thống Trump cảnh báo về rủi ro nếu thua kiện thuế quan

S&P 500 tăng nhờ cổ phiếu Alphabet, giá dầu giảm mạnh sau tin OPEC+

08:08, 04/09/2025

S&P 500 tăng nhờ cổ phiếu Alphabet, giá dầu giảm mạnh sau tin OPEC+

Từ khóa:

chứng khoán Mỹ giá dầu

Đọc thêm

Những nước xuất khẩu nhiều dầu thô sang Mỹ nhất

Những nước xuất khẩu nhiều dầu thô sang Mỹ nhất

Dù đạt thặng dư thương mại khoảng 65 tỷ USD ở mặt hàng xăng dầu, Mỹ vẫn cần nhập khẩu dầu thô...

10 thị trường bất động sản đắt nhất và rẻ nhất thế giới so với thu nhập

10 thị trường bất động sản đắt nhất và rẻ nhất thế giới so với thu nhập

Trung tâm Nhân khẩu học và chính sách thuộc Đại học Chapman của Mỹ đã tiến hành khảo sát 95 thành phố lớn trên thế giới để tìm ra tương quan so sánh giữa giá nhà và thu nhập của người dân ở các thành phố này...

ECB có thể tiếp tục “án binh bất động” về lãi suất

ECB có thể tiếp tục “án binh bất động” về lãi suất

Với tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục, lạm phát tăng tốc và nền kinh tế tăng trưởng yếu, Ngân hàng Trung ương châu Âu (EU) có thể sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới...

Thị trường vàng London sắp phát hành vàng kỹ thuật số

Thị trường vàng London sắp phát hành vàng kỹ thuật số

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) đang đề xuất ra mắt vàng kỹ thuật số, theo đó có thể tạo ra một cuộc cách mạng trên thị trường vàng vật lý trị giá 900 tỷ USD của London với một phương thức giao dịch, thanh toán và thế chấp vàng thỏi mới...

Hàn Quốc lại cân nhắc gia nhập CPTPP giữa áp lực thuế quan Mỹ

Hàn Quốc lại cân nhắc gia nhập CPTPP giữa áp lực thuế quan Mỹ

Dưới thời cựu Tổng thống Moon Jae-in - lãnh đạo Hàn Quốc từ năm 2017 - 2022, Seoul đã tiến gần đến bước nộp đơn xin gia nhập CPTPP nhưng chưa thực hiện...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

eMagazine

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

eMagazine

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

eMagazine

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

10 thị trường bất động sản đắt nhất và rẻ nhất thế giới so với thu nhập

Thế giới

2

Công ty chứng khoán nhận định gì khi VN-Index quay lại thử thách mốc 1700 điểm?

Chứng khoán

3

Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Hội đồng bầu cử quốc gia

Tiêu điểm

4

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

eMagazine

5

Ông Nguyễn Long Hải giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương

Tiêu điểm

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: