Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trước thềm báo cáo việc làm quan trọng, giá dầu xuống đáy 2 tuần

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (4/9), với chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục, khi nhà đầu tư tạm gác sang bên một báo cáo việc làm yếu hơn dự báo và chờ một báo cáo việc làm khác quan trọng hơn dự kiến được công bố vào ngày hôm sau...

Giá dầu thô xuống mức thấp nhất nửa tháng do số liệu thống kê cho thấy lượng tồn trữ của Mỹ tăng và khả năng liên minh OPEC+ sắp giảm thêm sản lượng.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,83%, đạt 6.502,05 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,98%, đạt 21.707,69 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 350,06 điểm, tương đương tăng 0,77%, đạt 45.621,29 điểm. Đây là phiên lập kỷ lục thứ 21 của S&P 500 trong năm nay.

Thị trường giảm điểm vào buổi sáng sau báo cáo thị trường việc làm tháng 8 của công ty dịch vụ tuyển dụng ADP. Nhưng đến buổi chiều, khi nhà đầu tư dần có một cái nhìn khác về báo cáo này, sắc xanh đã xuất hiện trở lại trên các bảng điện tử.

Với tâm trạng hướng tới báo cáo việc làm phi nông nghiệp dự kiến được Bộ Nông nghiệp Mỹ đưa ra vào ngày thứ Sáu, nhà đầu tư hy vọng dữ liệu sắp được công bố sẽ đủ yếu để củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất vào tháng 9 nhưng không yếu tới mức làm gia tăng nguy cơ xảy ra suy thoái kinh tế. Về báo cáo này, các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát dự báo có 75.000 công việc mới được tạo ra trong tháng.

Báo cáo của ADP cho thấy khu vực tư nhân của Mỹ có 54.000 việc làm mới trong tháng 8, ít hơn con số dự báo 75.000 việc làm mới mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Con số này cũng thấp hơn 106.000 việc làm mới của tháng 7 trong số liệu đã được điều chỉnh so với lần công bố đầu tiên.

Sau những lo ngại lúc đầu, thị trường chuyển sang một góc nhìn lạc quan, cho rằng số liệu việc làm mới nhất từ ADP có thể đủ yếu để Fed hạ lãi suất vào tháng 9 nhưng chưa yếu tới mức để báo hiệu suy thoái. Sau khi báo cáo này được công bố, đặt cược vào một động thái hạ lãi suất của Fed trong tháng 9 tiếp tục tăng lên, đạt mức 97% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

“Thời kỳ mà Fed không phải lo lắng gì về thị trường lao động đã chấm hết. Dữ liệu ADP tiếp tục củng cố khả năng là tăng trưởng của thị trường việc làm đã chậm lại đáng kể. Bởi vậy, cán cân rủi ro của Fed đang nghiêng về cắt giảm lãi suất trong tháng 9”, nhà quản lý quỹ Jamie Cox của công ty Harris Financial Group nhận xét với hãng tin CNBC.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm sau khi báo cáo ADP được công bố, giúp giảm bớt áp lực bán đối với cổ phiếu. Tuần này, giá cổ phiếu ở Phố Wall đã đương đầu áp lực giảm do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Hôm thứ Tư, có lúc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm vượt mức 5% do mối lo ngại về sự bất định xung quanh các kế hoạch thuế quan của Tổng thống Donald Trump và sự độc lập của Fed.

Báo cáo hàng tuần của Bộ Lao động Mỹ ngày thứ Năm cũng mang tới bằng chứng mới của thị trường lao động đang giảm tốc. Theo báo cáo này, số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 30/8 là 237.000 người, cao hơn so với dự báo và tăng 8.000 người so với tuần trước đó.

Tuy nhiên, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) khu vực phi sản xuất tháng 8 do Viện Quản lý nguồn cung (ISM) công bố lại tốt hơn dự báo, cho thấy lĩnh vực vực dịch vụ tiếp tục tăng trưởng.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,65 USD/thùng, tương đương giảm 1%, đóng cửa ở mức 66,95 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,49 USD/thùng, tương đương giảm 0,8%, chốt phiên ở mức 63,48 USD/thùng.

Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của mỗi loại dầu kể từ hôm 20/8.

Gây áp lực giảm lên giá dầu phiên này là báo cáo hàng tuần từ Cơ quan Thông tin năng lượng (EIA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy lượng dầu tồn trữ trong tuần kết thúc vào ngày 29/8 tăng 2,4 triệu thùng, thay vì giảm 2 triệu thùng như dự báo của các nhà phân tích trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters. Lượng dầu tồn trữ tăng được xem như một tín hiệu của sự suy yếu nhu cầu.

Tuần này, giá dầu còn đương đầu áp lực giảm vì thông tin nói rằng một nhóm 8 thành viên trong OPEC+ có thể sẽ đưa ra quyết định tiếp tục tăng sản lượng trong tháng 10 tại một cuộc họp vào ngày Chủ nhật tuần này. OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.

Một động thái tăng sản lượng nữa của OPEC+ có thể sẽ gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ rằng nhóm này đang ưu tiên việc giành lại thị phần thay vì hỗ trợ giá dầu - theo nhà phân tích cấp cao Tamas Varga của công ty tư vấn và môi giới PVM Oil Associates.

OPEC+ đã nhất trí tăng sản lượng khoảng 2,2 triệu thùng/ngày trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay, bên cạnh việc bổ sung thêm 300.000 thùng/ngày vào hạn ngạch khai thác dầu của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Trong một diễn biến khác, một quan chức Nhà Trắng ngày 4/9 nói rằng Tổng thống Trump đã đề nghị các nhà lãnh đạo châu Âu dừng mua dầu Nga. Bất kỳ một sự suy giảm nào trong lượng dầu xuất khẩu của Nga đều có thể đẩy giá dầu tăng.

Tuy nhiên, Nga vốn dĩ đã không mong đợi châu Âu mua thêm dầu của nước này. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Sergei Tsivilev cho biét hãng dầu lửa lớn nhất Nga Rosneft đã giành được một thỏa thuận cung cấp thêm 2,5 triệu tấn dầu mỗi năm cho Trung Quốc qua Kazakhstan.