Thứ Năm, 04/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

S&P 500 tăng nhờ cổ phiếu Alphabet, giá dầu giảm mạnh sau tin OPEC+

Bình Minh

04/09/2025, 08:08

Mối lo của nhà đầu tư về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ tăng lên trong phiên ngày thứ Tư sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo về số lượng đầu việc cần tuyển dụng trong nền kinh tế...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư (3/9) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số chính, với S&P 500 và Nasdaq tăng điểm nhờ cú huých từ cổ phiếu Alphabet, nhưng Dow Jones giảm điểm. Giá dầu thô giảm mạnh sau khi có tin liên minh OPEC+ có thể sắp đưa ra một quyết định tăng sản lượng nữa.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,51%, đạt 6.448,26 điểm. Nasdaq tăng 1,03%, đạt 21.497,73 điểm. Riêng Dow Jones giảm, với mức giảm 24,58 điểm, tương đương giảm 0,05%, còn 45.271,23 điểm.

Cổ phiếu của Alphabet - công ty mẹ của công cụ tìm kiếm Google - tăng hơn 9% sau khi một thẩm phán liên bang ra phán quyết vào hôm thứ Ba rằng Google có thể giữ trình duyệt Chrome nhưng không được phép ký kết các thỏa thuận tìm kiếm độc quyền và phải chia sẻ dữ liệu tìm kiếm. Quyết định này giúp Alphabet tránh được kết quả xấu nhất trong vụ kiện độc quyền, đồng thời chủ yếu được dựa trên ý tưởng cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) đã mang lại nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng.

“Đây rõ ràng là một sự kiện tích cực đối với cổ phiếu Google… Mối phân tâm đã lùi lại phía sau. Giờ đây, nhà đầu tư đã có thể tập trung vào các yếu tố căn bản và mức định giá của cổ phiếu này, và tôi nghĩ Google vẫn rất hấp dẫn”, trưởng nghiên cứu cổ phiếu Internet của công ty Evercore ISI - ông Mark Mahaney - nhận định với hãng tin CNBC.

Phán quyết trên của thẩm phán cũng đồng nghĩa rằng Apple có thể tiếp tục tải sẵn công cụ tìm kiếm Google trên điện thoại iPhone - một thỏa thuận hợp tác mang lại thu nhập cao cho Apple. Nhờ đó, cổ phiếu “táo khuyết” - công ty cũng đang phải đương đầu với một vụ kiện chống độc quyền khác - tăng 3,8% trong phiên này.

Bởi vậy, cổ phiếu công nghệ đã giữ vai trò trụ cột trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, dẫn tới việc S&P 500 và Nasdaq tăng điểm trong khi Dow Jones chốt phiên trong sắc đỏ. Cổ phiếu năng lượng và ngân hàng yếu thấy rõ do mối lo về sự giảm tốc của nền kinh tế và việc lợi suất trái phiếu tăng.

Mối lo của nhà đầu tư về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ tăng lên trong phiên ngày thứ Tư sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo về số lượng đầu việc cần tuyển dụng trong nền kinh tế. Theo báo cáo này, số đầu việc cần tuyển dụng - một thước đo nhu cầu việc làm - giảm còn 7,181 triệu công việc trong tháng 7, thấp hơn mức dự báo 7,378 triệu công việc mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters và là mức thấp hiếm thấy kể từ sau đại dịch Covid-19.

Mối quan tâm của nhà đầu tư trong hai phiên giao dịch còn lại của tuần này sẽ hướng tới báo có thất nghiệp hàng tuần vào ngày thứ Năm, báo cáo việc làm của công ty tư nhân ADP vào ngày thứ Năm, và báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7 của Bộ Lao động Mỹ dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu.

Những dấu hiệu suy yếu của kinh tế Mỹ đang phủ bóng lên tâm trí của nhà đầu tư, nhưng mặt khác cũng củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Việc Fed tiếp tục chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ có thể mang lại cho giá cổ phiếu sự hỗ trợ nhất định.

Trên thị trường lãi suất tương lai, đặt cược vào khả năng Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp vào ngày 16-17/9 đang ở mức 98% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, so với mức 92% của ngày hôm trước.

Tuy vậy, tháng 9 thường là một tháng ảm đạm của chứng khoán Mỹ. Chiến lược gia cấp cao Scott Wrent của viện nghiên cứu đầu tư Wells Fargo Investment Institute cho biết từ năm 1950 đến nay, tháng 9 là tháng xấu nhất trong năm của thị trường, với mức giảm bình quân của S&P 500 trong tháng 9 hàng năm là 0,7%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 1,6 USD/thùng, tương đương giảm 2,31%, còn 67,54 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,68 USD/thùng, tương đương giảm 2,56%, còn 63,91 USD/thùng.

Áp lực giảm giá đè nặng lên dầu sau khi có tin một nhóm 8 thành viên trong OPEC+ sẽ cân nhắc tiếp tục tăng sản lượng dầu trong cuộc họp vào ngày Chủ nhật tuần này. Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với Reuters, mục đích của việc tiếp tục nâng sản lượng là giành lại thị phần.

OPEC+ được hợp thành từ Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga. Saudi Arabia và Nga là hai thành viên chủ chốt trong liên minh này.

Việc tiếp tục tăng sản lượng đồng nghĩa rằng OPEC+, khối chiếm khoảng một nửa sản lượng dầu toàn cầu, sẽ bắt đầu rút lại một kế hoạch cắt giảm sản lượng thứ hai với lượng cắt giảm 1,65 triệu thùng/ngày, tương đương 1,6% nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu. Việc đảo ngược kế hoạch cắt giảm sản lượng này vào thời điểm hiện nay sẽ là sớm hơn trên 1 năm so với kế hoạch ban đầu.

Trước đó, OPEC+ đã nhất trí tăng sản lượng tổng cộng 2,2 triệu thùng/ngày trong thời gian từ tháng 4-9/2025, cộng thêm hạn ngạch bổ sung 300.000 thùng/ngày cho Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Tuy nhiên, mức tăng sản lượng thực tế của OPEC+ được cho là ít hơn so với con số cam kết, vì một số thành viên tăng sản lượng ít hơn so với mức được phân bổ nhằm bù trừ cho việc đã khai thác quá mức hạn ngạch từ trước. Ngoài ra, cũng có một số thành viên gặp khó khăn trong việc tăng sản lượng do công suất khai thác dầu bị hạn chế.

Nhà đầu tư toàn cầu xả hàng trái phiếu chính phủ

00:33, 04/09/2025

Nhà đầu tư toàn cầu xả hàng trái phiếu chính phủ

Chứng khoán Mỹ mất điểm vì mối lo thuế quan, giá dầu tăng vì tin Iran

08:28, 03/09/2025

Chứng khoán Mỹ mất điểm vì mối lo thuế quan, giá dầu tăng vì tin Iran

Tổng thống Trump chỉ trích tỷ phú George Soros

06:18, 29/08/2025

Tổng thống Trump chỉ trích tỷ phú George Soros

Từ khóa:

chứng khoán Mỹ giá dầu kinh tế mỹ opec+ S&P 500

Đọc thêm

Nhật Bản không nhượng bộ Mỹ về nhập khẩu gạo

Nhật Bản không nhượng bộ Mỹ về nhập khẩu gạo

Trong khi đó, một bản tóm tắt của Nhà Trắng về thỏa thuận thương mại Mỹ - Nhật cho biết Nhật Bản sẽ ngay lập tức tăng 75% nhập khẩu gạo Mỹ...

Nhà đầu tư toàn cầu xả hàng trái phiếu chính phủ

Nhà đầu tư toàn cầu xả hàng trái phiếu chính phủ

Căng thẳng trên thị trường trái phiếu chính phủ diễn ra trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn đương đầu với thách thức kép...

Kinh tế Australia tăng trưởng mạnh nhất gần 2 năm

Kinh tế Australia tăng trưởng mạnh nhất gần 2 năm

Nền kinh tế Australia tăng trưởng vượt kỳ vọng trong quý 2 năm nay, đánh dấu quý tăng trưởng nhanh nhất kể từ quý 3/2023...

Nhiều nước đang phát triển đảo nợ khỏi đồng USD để giảm chi phí

Nhiều nước đang phát triển đảo nợ khỏi đồng USD để giảm chi phí

Nhiều quốc gia đang phát triển đang dần dịch chuyển khỏi việc vay nợ bằng đồng USD và chuyển sang vay bằng các loại tiền tệ có lãi suất cực thấp như nhân dân tệ của Trung Quốc và đồng franc Thụy Sỹ, nhằm giảm chi phí nợ - theo tờ báo Financial Times...

Chứng khoán Mỹ mất điểm vì mối lo thuế quan, giá dầu tăng vì tin Iran

Chứng khoán Mỹ mất điểm vì mối lo thuế quan, giá dầu tăng vì tin Iran

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (2/9), khi nhà đầu tư đánh giá những tin tức mới nhất về thuế quan và bước vào một tháng giao dịch thường kém thành công của cổ phiếu ở Phố Wall...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Đài Loan tăng cường kiểm tra rau súp lơ nhập khẩu từ Việt Nam

Thị trường

2

Tổ Công tác của Bộ Chính trị làm việc với các Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ninh Bình, Đắk Lắk và Lào Cai

Tiêu điểm

3

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tiêu điểm

4

Nhà đầu tư toàn cầu xả hàng trái phiếu chính phủ

Thế giới

5

Chỉ đạo mới của Chính phủ về vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Tiêu điểm

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: