S&P 500 tăng nhờ cổ phiếu Alphabet, giá dầu giảm mạnh sau tin OPEC+

Mối lo của nhà đầu tư về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ tăng lên trong phiên ngày thứ Tư sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo về số lượng đầu việc cần tuyển dụng trong nền kinh tế...

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư (3/9) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số chính, với S&P 500 và Nasdaq tăng điểm nhờ cú huých từ cổ phiếu Alphabet, nhưng Dow Jones giảm điểm. Giá dầu thô giảm mạnh sau khi có tin liên minh OPEC+ có thể sắp đưa ra một quyết định tăng sản lượng nữa.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,51%, đạt 6.448,26 điểm. Nasdaq tăng 1,03%, đạt 21.497,73 điểm. Riêng Dow Jones giảm, với mức giảm 24,58 điểm, tương đương giảm 0,05%, còn 45.271,23 điểm.

Cổ phiếu của Alphabet - công ty mẹ của công cụ tìm kiếm Google - tăng hơn 9% sau khi một thẩm phán liên bang ra phán quyết vào hôm thứ Ba rằng Google có thể giữ trình duyệt Chrome nhưng không được phép ký kết các thỏa thuận tìm kiếm độc quyền và phải chia sẻ dữ liệu tìm kiếm. Quyết định này giúp Alphabet tránh được kết quả xấu nhất trong vụ kiện độc quyền, đồng thời chủ yếu được dựa trên ý tưởng cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) đã mang lại nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng.

“Đây rõ ràng là một sự kiện tích cực đối với cổ phiếu Google… Mối phân tâm đã lùi lại phía sau. Giờ đây, nhà đầu tư đã có thể tập trung vào các yếu tố căn bản và mức định giá của cổ phiếu này, và tôi nghĩ Google vẫn rất hấp dẫn”, trưởng nghiên cứu cổ phiếu Internet của công ty Evercore ISI - ông Mark Mahaney - nhận định với hãng tin CNBC.

Phán quyết trên của thẩm phán cũng đồng nghĩa rằng Apple có thể tiếp tục tải sẵn công cụ tìm kiếm Google trên điện thoại iPhone - một thỏa thuận hợp tác mang lại thu nhập cao cho Apple. Nhờ đó, cổ phiếu “táo khuyết” - công ty cũng đang phải đương đầu với một vụ kiện chống độc quyền khác - tăng 3,8% trong phiên này.

Bởi vậy, cổ phiếu công nghệ đã giữ vai trò trụ cột trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, dẫn tới việc S&P 500 và Nasdaq tăng điểm trong khi Dow Jones chốt phiên trong sắc đỏ. Cổ phiếu năng lượng và ngân hàng yếu thấy rõ do mối lo về sự giảm tốc của nền kinh tế và việc lợi suất trái phiếu tăng.

Mối lo của nhà đầu tư về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ tăng lên trong phiên ngày thứ Tư sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo về số lượng đầu việc cần tuyển dụng trong nền kinh tế. Theo báo cáo này, số đầu việc cần tuyển dụng - một thước đo nhu cầu việc làm - giảm còn 7,181 triệu công việc trong tháng 7, thấp hơn mức dự báo 7,378 triệu công việc mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters và là mức thấp hiếm thấy kể từ sau đại dịch Covid-19.

Mối quan tâm của nhà đầu tư trong hai phiên giao dịch còn lại của tuần này sẽ hướng tới báo có thất nghiệp hàng tuần vào ngày thứ Năm, báo cáo việc làm của công ty tư nhân ADP vào ngày thứ Năm, và báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7 của Bộ Lao động Mỹ dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu.

Những dấu hiệu suy yếu của kinh tế Mỹ đang phủ bóng lên tâm trí của nhà đầu tư, nhưng mặt khác cũng củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Việc Fed tiếp tục chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ có thể mang lại cho giá cổ phiếu sự hỗ trợ nhất định.

Trên thị trường lãi suất tương lai, đặt cược vào khả năng Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp vào ngày 16-17/9 đang ở mức 98% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, so với mức 92% của ngày hôm trước.

Tuy vậy, tháng 9 thường là một tháng ảm đạm của chứng khoán Mỹ. Chiến lược gia cấp cao Scott Wrent của viện nghiên cứu đầu tư Wells Fargo Investment Institute cho biết từ năm 1950 đến nay, tháng 9 là tháng xấu nhất trong năm của thị trường, với mức giảm bình quân của S&P 500 trong tháng 9 hàng năm là 0,7%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 1,6 USD/thùng, tương đương giảm 2,31%, còn 67,54 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,68 USD/thùng, tương đương giảm 2,56%, còn 63,91 USD/thùng.

Áp lực giảm giá đè nặng lên dầu sau khi có tin một nhóm 8 thành viên trong OPEC+ sẽ cân nhắc tiếp tục tăng sản lượng dầu trong cuộc họp vào ngày Chủ nhật tuần này. Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với Reuters, mục đích của việc tiếp tục nâng sản lượng là giành lại thị phần.

OPEC+ được hợp thành từ Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga. Saudi Arabia và Nga là hai thành viên chủ chốt trong liên minh này.

Việc tiếp tục tăng sản lượng đồng nghĩa rằng OPEC+, khối chiếm khoảng một nửa sản lượng dầu toàn cầu, sẽ bắt đầu rút lại một kế hoạch cắt giảm sản lượng thứ hai với lượng cắt giảm 1,65 triệu thùng/ngày, tương đương 1,6% nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu. Việc đảo ngược kế hoạch cắt giảm sản lượng này vào thời điểm hiện nay sẽ là sớm hơn trên 1 năm so với kế hoạch ban đầu.

Trước đó, OPEC+ đã nhất trí tăng sản lượng tổng cộng 2,2 triệu thùng/ngày trong thời gian từ tháng 4-9/2025, cộng thêm hạn ngạch bổ sung 300.000 thùng/ngày cho Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Tuy nhiên, mức tăng sản lượng thực tế của OPEC+ được cho là ít hơn so với con số cam kết, vì một số thành viên tăng sản lượng ít hơn so với mức được phân bổ nhằm bù trừ cho việc đã khai thác quá mức hạn ngạch từ trước. Ngoài ra, cũng có một số thành viên gặp khó khăn trong việc tăng sản lượng do công suất khai thác dầu bị hạn chế.