Thứ Năm, 04/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump cảnh báo về rủi ro nếu thua kiện thuế quan

An Huy

04/09/2025, 10:08

“Đất nước của chúng ta có một cơ hội để trở nên giàu có một cách khó tin. Nhưng nước Mỹ cũng có thể nghèo trở lại một cách khó tin", ông Trump nói...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/9 nói nước này có thể phải rút lại các thỏa thuận thương mại đã đạt được với những đối tác như Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc… nếu Chính phủ Mỹ thua kiện trong vụ kiện thuế quan tại Tòa án Tối cao. Ông Trump cũng cảnh báo về “hậu quả rất to lớn” mà nước Mỹ phải đối mặt nếu chính quyền của ông thua trong vụ kiện này - hãng tin Reuters đưa tin.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump nói chính quyền ông sẽ đề nghị Tòa án Tối cao Mỹ đảo ngược phán quyết mà Tòa án Phúc thẩm Liên bang đưa ra vào tuần trước nói rằng phần lớn các kế hoạch thuế quan của ông là bất hợp pháp. Ông bày tỏ tin tưởng chính quyền của ông sẽ thắng trong vụ kiện này.

“Chúng tôi đã đạt thỏa thuận với EU, trong đó họ sẽ phải trả cho chúng tôi khoảng một nghìn tỷ USD. Và các bạn biết sao không? Họ hài lòng. Thế là xong. Các thỏa thuận đã xong”, ông Trump phát biểu, và nói thêm rằng nếu Chính phủ Mỹ thua kiện, “tôi cho là chúng tôi sẽ phải rút lại các thỏa thuận đó”.

Theo Reuters, đây là lần đầu tiên ông Trump nói một cách cụ thể rằng các thỏa thuận thương mại mà ông đã đạt được với các đối tác lớn của Mỹ có thể bị vô hiệu hóa nếu Tòa án Tối cao Mỹ giữ nguyên phán quyết mà tòa án phúc thẩm đưa ra vào hôm thứ Sáu tuần trước.

Ông chủ Nhà Trắng nói rằng việc rút lại thuế quan đã áp sẽ rất tốn kém, trong khi các chuyên gia thương mại nói rằng tiền thuế quan được trả bởi các công ty nhập khẩu ở Mỹ chứ không phải bởi doanh nghiệp ở nước xuất khẩu.

Ngoài ra, nhiều nhà kinh tế cũng đã cảnh báo rằng thuế quan có thể đẩy lạm phát ở Mỹ tăng. Trên thực tế, lạm phát ở Mỹ có dấu hiệu nóng lên trong những tháng gần đây, nhưng vẫn phù hợp với dự báo và chưa tăng mạnh.

Phán quyết của tòa phúc nhắm vào vấn đề tính hợp pháp của kế hoạch thuế đối ứng mà ông Trump công bố lần đầu vào tháng 4, cũng như các kế hoạch thuế quan mà ông đưa ra với Trung Quốc, Canada và Mexico vào tháng 2. Phán quyết này không ảnh hưởng đến các kế hoạch thuế quan khác như thuế quan áp lên nhôm và thép.

Giới chuyên gia thương mại nhận định ông Trump đưa ra nhận định về thiệt hại của việc rút lại thuế quan là nhằm mục đích thuyết phục Tòa án Tối cao rằng dỡ bỏ thuế quan sẽ dẫn tới sự hỗn loạn nghiêm trọng về kinh tế.

Ông Ryan Majerus, một cựu quan chức thương mại Mỹ, hiện làm việc tại công ty luật King & Spalding, nhấn mạnh rằng các thỏa thuận thương mại mà Mỹ đã có với EU và các đối tác khác mới là những thỏa thuận khung, hoàn toàn có thể thay đổi, chưa phải là những thỏa thuận hoàn thiện.

“Tuyên bố ngày hôm nay của Tổng thống rằng các thỏa thuận có thể bị xóa bỏ phản ánh nỗ lực tối đa hóa đòn bẩy từ phía Mỹ”, ông Majerus nói.

Một số chuyên gia pháp lý và thương mại nói tỷ lệ đa số 6-3 của các thẩm phán do phe Cộng hòa bổ nhiệm tại Tòa án Tối cao Mỹ có thể cải thiện khả năng ông Trump giữ được ít nhất một phần của các kế hoạch thuế quan. Trong cuộc biểu quyết tại tòa phúc thẩm, có 7 thẩm phán cho rằng phần lớn các kế hoạch thuế quan của ông Trump là bất hợp pháp, 4 người cho là các kế hoạch đó hợp pháp.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nói rất khó để đoán trước Tòa án Tối cao sẽ hành động theo hướng nào, bởi đây là một vụ kiện chưa từng có tiền lệ.

Nhà đầu tư toàn cầu xả hàng trái phiếu chính phủ

00:33, 04/09/2025

Nhà đầu tư toàn cầu xả hàng trái phiếu chính phủ

Tòa án phúc thẩm bác bỏ phần lớn các kế hoạch thuế quan của Tổng thống Trump

08:30, 30/08/2025

Tòa án phúc thẩm bác bỏ phần lớn các kế hoạch thuế quan của Tổng thống Trump

Singapore cùng nhiều nước lập nhóm thương mại

20:00, 29/08/2025

Singapore cùng nhiều nước lập nhóm thương mại

Từ khóa:

ông trump thuế quan thuế quan của ông Trump vụ kiện thuế quan của Mỹ

Đọc thêm

Hãng dầu lửa Mỹ giảm 1/4 số nhân viên vì giá dầu trượt dốc

Hãng dầu lửa Mỹ giảm 1/4 số nhân viên vì giá dầu trượt dốc

Trước Cononco Phillips, các công ty dầu khí lớn khác như Chevron và BP cũng đã thực hiện các đợt cắt giảm nhân lực tương tự...

PepsiCo gặp khó khăn

PepsiCo gặp khó khăn

Việc PepsiCo chật vật trong cuộc chiến nước giải khát có ga với Coca-Cola từ lâu không còn là chuyện mới...

Giá vàng thế giới cao chưa từng thấy, mốc 3.600 USD/oz trong tầm tay

Giá vàng thế giới cao chưa từng thấy, mốc 3.600 USD/oz trong tầm tay

Dữ liệu việc làm yếu đã nâng mức đặt cược của nhà đầu tư trên thị trường lãi suất tương lai về khả năng Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp vào ngày 16-17/9 lên 98%...

S&P 500 tăng nhờ cổ phiếu Alphabet, giá dầu giảm mạnh sau tin OPEC+

S&P 500 tăng nhờ cổ phiếu Alphabet, giá dầu giảm mạnh sau tin OPEC+

Mối lo của nhà đầu tư về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ tăng lên trong phiên ngày thứ Tư sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo về số lượng đầu việc cần tuyển dụng trong nền kinh tế...

Nhật Bản không nhượng bộ Mỹ về nhập khẩu gạo

Nhật Bản không nhượng bộ Mỹ về nhập khẩu gạo

Trong khi đó, một bản tóm tắt của Nhà Trắng về thỏa thuận thương mại Mỹ - Nhật cho biết Nhật Bản sẽ ngay lập tức tăng 75% nhập khẩu gạo Mỹ...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Công nghệ số chiến lược được đưa vào Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” 2025

Kinh tế số

2

Vai trò của công ty nhập khẩu hàng Trung Quốc trong vụ Asanzo

Tiêu điểm

3

Đề án sửa đổi Nghị quyết 98 gỡ nút thắt đầu tư, tạo đà bứt phá cho TP.HCM

Đầu tư

4

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

eMagazine

5

Tăng mạnh sức mua thực phẩm chay tại chợ Việt

Thị trường

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: