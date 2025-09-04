Tổng thống Trump cảnh báo về rủi ro nếu thua kiện thuế quan

“Đất nước của chúng ta có một cơ hội để trở nên giàu có một cách khó tin. Nhưng nước Mỹ cũng có thể nghèo trở lại một cách khó tin", ông Trump nói...

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/9 nói nước này có thể phải rút lại các thỏa thuận thương mại đã đạt được với những đối tác như Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc… nếu Chính phủ Mỹ thua kiện trong vụ kiện thuế quan tại Tòa án Tối cao. Ông Trump cũng cảnh báo về “hậu quả rất to lớn” mà nước Mỹ phải đối mặt nếu chính quyền của ông thua trong vụ kiện này - hãng tin Reuters đưa tin.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump nói chính quyền ông sẽ đề nghị Tòa án Tối cao Mỹ đảo ngược phán quyết mà Tòa án Phúc thẩm Liên bang đưa ra vào tuần trước nói rằng phần lớn các kế hoạch thuế quan của ông là bất hợp pháp. Ông bày tỏ tin tưởng chính quyền của ông sẽ thắng trong vụ kiện này.

“Chúng tôi đã đạt thỏa thuận với EU, trong đó họ sẽ phải trả cho chúng tôi khoảng một nghìn tỷ USD. Và các bạn biết sao không? Họ hài lòng. Thế là xong. Các thỏa thuận đã xong”, ông Trump phát biểu, và nói thêm rằng nếu Chính phủ Mỹ thua kiện, “tôi cho là chúng tôi sẽ phải rút lại các thỏa thuận đó”.

Theo Reuters, đây là lần đầu tiên ông Trump nói một cách cụ thể rằng các thỏa thuận thương mại mà ông đã đạt được với các đối tác lớn của Mỹ có thể bị vô hiệu hóa nếu Tòa án Tối cao Mỹ giữ nguyên phán quyết mà tòa án phúc thẩm đưa ra vào hôm thứ Sáu tuần trước.

Ông chủ Nhà Trắng nói rằng việc rút lại thuế quan đã áp sẽ rất tốn kém, trong khi các chuyên gia thương mại nói rằng tiền thuế quan được trả bởi các công ty nhập khẩu ở Mỹ chứ không phải bởi doanh nghiệp ở nước xuất khẩu.

Ngoài ra, nhiều nhà kinh tế cũng đã cảnh báo rằng thuế quan có thể đẩy lạm phát ở Mỹ tăng. Trên thực tế, lạm phát ở Mỹ có dấu hiệu nóng lên trong những tháng gần đây, nhưng vẫn phù hợp với dự báo và chưa tăng mạnh.

Phán quyết của tòa phúc nhắm vào vấn đề tính hợp pháp của kế hoạch thuế đối ứng mà ông Trump công bố lần đầu vào tháng 4, cũng như các kế hoạch thuế quan mà ông đưa ra với Trung Quốc, Canada và Mexico vào tháng 2. Phán quyết này không ảnh hưởng đến các kế hoạch thuế quan khác như thuế quan áp lên nhôm và thép.

Giới chuyên gia thương mại nhận định ông Trump đưa ra nhận định về thiệt hại của việc rút lại thuế quan là nhằm mục đích thuyết phục Tòa án Tối cao rằng dỡ bỏ thuế quan sẽ dẫn tới sự hỗn loạn nghiêm trọng về kinh tế.

Ông Ryan Majerus, một cựu quan chức thương mại Mỹ, hiện làm việc tại công ty luật King & Spalding, nhấn mạnh rằng các thỏa thuận thương mại mà Mỹ đã có với EU và các đối tác khác mới là những thỏa thuận khung, hoàn toàn có thể thay đổi, chưa phải là những thỏa thuận hoàn thiện.

“Tuyên bố ngày hôm nay của Tổng thống rằng các thỏa thuận có thể bị xóa bỏ phản ánh nỗ lực tối đa hóa đòn bẩy từ phía Mỹ”, ông Majerus nói.

Một số chuyên gia pháp lý và thương mại nói tỷ lệ đa số 6-3 của các thẩm phán do phe Cộng hòa bổ nhiệm tại Tòa án Tối cao Mỹ có thể cải thiện khả năng ông Trump giữ được ít nhất một phần của các kế hoạch thuế quan. Trong cuộc biểu quyết tại tòa phúc thẩm, có 7 thẩm phán cho rằng phần lớn các kế hoạch thuế quan của ông Trump là bất hợp pháp, 4 người cho là các kế hoạch đó hợp pháp.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nói rất khó để đoán trước Tòa án Tối cao sẽ hành động theo hướng nào, bởi đây là một vụ kiện chưa từng có tiền lệ.