Thế giới đang bước vào thời kỳ "thừa mứa" dầu

Thị trường dầu mỏ toàn cầu đang đứng trước một viễn cảnh thừa cung nghiêm trọng vào năm 2026, khi sự bùng nổ của nguồn cung mới xung đột với triển vọng suy yếu của nền kinh tế toàn cầu - theo cảnh báo từ Trafigura, một trong những công ty giao dịch hàng hóa lớn nhất thế giới.

Trong một cuộc trao đổi với tờ báo Financial Times, ông Saad Rahim - nhà kinh tế trưởng của Trafigura - nhấn mạnh rằng các dự án khoan dầu mới và sự giảm tốc của nhu cầu tiêu thụ dầu sẽ tiếp tục gây áp lực giảm lên giá dầu trong năm tới.

Giá dầu Brent giao sau tại thị trường London - giá tiêu chuẩn của thị trường dầu lửa toàn cầu - đã giảm 16% trong năm nay, và đang trên đà hoàn tất năm giảm nhất kể từ năm 2020.

Năm tới, thế giới sẽ có thêm nhiều dự án khai thác dầu đi vào hoạt động, bao gồm các dự án tại Brazil và Guyana. Trong khi đó, nhu cầu của Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới - được dự báo sẽ tăng trưởng chậm hơn do sự phổ biến ngày càng tăng của ô tô điện.

Năm nay, giá dầu giảm xuống mức thấp đã thúc đẩy Trung Quốc mua thêm dầu để bổ sung vào kho dự trữ chiến lược của nước này. Theo ông Rahim, nếu Trung Quốc tiếp tục mua dầu với tốc độ như năm nay, trạng thừa cung dầu toàn cầu có thể sẽ xuất hiện muộn hơn.

Chính phủ Mỹ cũng đang nỗ lực giữ giá dầu ở mức thấp, và Tổng thống Donald Trump đã cam kết tạo điều kiện cho hoạt động khai thác dầu của Mỹ. Năm nay, sản lượng dầu của Mỹ đã lập thêm kỷ lục mới.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Về phần mình, Trafigura đã báo cáo lợi nhuận ròng đạt 2,7 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 9, giảm nhẹ so với 2,8 tỷ USD của năm trước. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất của công ty này trong 5 năm qua, sau những năm lợi nhuận bùng nổ nhờ giá dầu tăng cao sau khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra.

Tuy nhiên, bộ phận kinh doanh kim loại màu của Trafigura đã có một năm đạt lợi nhuận kỷ lục, một phần nhờ vào lợi nhuận ấn tượng từ hoạt động vận chuyển kim loại đồng vào Mỹ trong bối cảnh chính sách thuế quan thay đổi liên tục - theo tiết lộ của nguồn thạo tin.

Ông Richard Holtum, CEO của Trafigura, cho biết mức độ biến động cao do tin tức là yếu tố lớn nhất chi phối thị trường hàng hóa cơ bản toàn cầu trong năm nay, và xu hướng này sẽ tiếp tục trong năm 2026.

“Điều kiện giao dịch là không dễ dàng trong năm nay và đội ngũ các nhà giao dịch của Trafigura đã có một sự thể hiện đáng tin cậy ở tất cả các bộ phận”, ông Holtum nói.

Tuy nhiên, việc lợi nhuận giảm nhẹ, cùng với việc tăng chi trả cho các cổ đông là nhân viên của Trafigura, đã khiến vốn chủ sở hữu của công ty giảm nhẹ xuống còn 16,2 tỷ USD, từ 16,3 tỷ USD của năm trước, đánh dấu lần đầu tiên con số này giảm kể từ năm 2018.

Các khoản chi trả cho cổ đông là nhân viên của Trafigura đã tăng lên 2,9 tỷ USD, từ 2 tỷ USD của năm trước. Công ty có trụ sở chính đặt tại Geneva, Thụy Sỹ này trả cổ tức cho các cổ đông là nhân viên, bao gồm của mua lại cổ phần của nhân viên nghỉ việc. Số lượng lớn các nhân viên cấp cao rời khỏi Trafigura trong hai năm qua đã gây áp lực lên chương trình cổ tức, khiến hội đồng quản trị phải giảm bớt tốc độ mua lại cổ phần.

Hồi tháng 10, ông Ben Luckock - trưởng bộ phận giao dịch dầu của Trafigura - dự báo giá dầu có thể giảm xuống dưới 60 USD/thùng trước khi phục hồi. “Tôi cho rằng có khả năng chúng ta sẽ thấy giá dầu giảm xuống mức 50 USD/thùng vào một thời điểm nào đó trong dịp Giáng sinh và năm mới”, ông Luckock nói.