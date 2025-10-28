Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ tin tốt về thương mại, giá dầu giảm vì OPEC+ lại tính tăng sản lượng

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (27/10), với cả ba chỉ số chính cùng đóng cửa ở mức cao kỷ lục, khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung giảm bớt vào cuối tuần vừa rồi...

Giá dầu thô giảm sau khi tăng mạnh vào tuần trước, do Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh tiếp tục có kế hoạch tăng sản lượng khai thác dầu.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 1,23%, đạt 6.875,16 điểm, đánh dấu phiên đầu tiên chốt trên mức 6.800 điểm.

Chỉ số Nasdaq tăng 1,86%, chốt ở mức 23.637,46 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 337,47 điểm, tương đương tăng 0,71%, đạt 47.544,59 điểm.

“Tôi cho rằng chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận khung rất thành công để các nhà lãnh đạo thảo luận vào ngày thứ Năm tuần này”, hãng tin CNBC dẫn lời Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent tại hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) của Kuala Lumpur, Malaysia.

Theo thỏa thuận khung mà các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc đã đạt được, Trung Quốc sẽ hoãn các hạn chế xuất khẩu đất hiếm mà nước này công bố mới đây, và Mỹ cũng hoãn việc áp thuế quan 100% lên hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/11 như ông Trump đã cảnh báo. Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ nối lại việc mua đậu tương Mỹ. Thỏa thuận cũng có thể bao gồm một giải pháp cho vấn đề TikTok.

“Tôi rất kính trọng Chủ tịch Tập, và chúng tôi sẽ đi đến được một thỏa thuận”, ông Trump nói ngày 27/10.

Cổ phiếu chip - nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất khi quan hệ Mỹ - Trung xấu đi - cũng chính là nhóm tăng mạnh nhất trong phiên này. Nvidia và những cái tên như Broadcom đều ghi nhận mức tăng trên 2%. Qualcomm thậm chí tăng 11% và đạt mức cao kỷ lục nội phiên.

“Rốt cục sẽ có một dạng thỏa thuận thương mại nào đó giữa Mỹ và Trung Quốc. Hai đối tác thương mại lớn nhất thế giới lại có thể làm việc cùng nhau. Đó là một dấu hiệu rất tích cực”, chiến lược gia Sam Stovall của công ty CFRA Research nhận định với CNBC.

Ngoài việc theo dõi các diễn biến của đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhà đầu tư toàn cầu còn đang chờ cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool, thị trường đang đặt cược khả năng 97% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp này.

Bên cạnh đó, mối quan tâm của giới đầu tư ở Phố Wall còn hướng đến loạt báo cáo tài chính quý 3/2025 của nhóm 7 công ty công nghệ vốn hóa lớn “Magnificent 7” gồm Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms và Microsoft.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,32 USD/thùng, tương đương giảm gần 0,5%, còn 65,62 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,19 USD/thùng, tương đương giảm 0,3%, còn 61,31 USD/thùng.

Dầu trượt giá sau khi nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin Reuters rằng một nhóm gồm 8 nước trong OPEC+ đang có kế hoạch tăng thêm sản lượng khai thác dầu tháng 12, và một quyết định như vậy có thể sẽ được đưa ra trong cuộc họp của liên minh vào ngày Chủ nhật tuần này.

Giá dầu vẫn đang được hỗ trợ bởi việc Mỹ mới đây công bố lệnh trừng phạt đối với hai công ty dầu lửa lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil. Ngoài ra, căng thẳng Mỹ - Trung xuống thang cũng có lợi cho giá dầu.

Tuy nhiên, thông tin về khả năng OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng, dù mức tăng hạn chế, là không có lợi cho giá hàng hóa này.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London 1 năm qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Thời gian gần đây, mối lo về sự gia tăng của nguồn cung dầu trong khi nhu cầu tiêu thụ dầu suy yếu đã gây áp lực giảm lớn lên giá dầu. Trong tháng 10 này, giá dầu Brent có lúc giảm xuống mức thấp nhất 5 tháng, trước khi động thái trừng phạt Nga của Mỹ đẩy giá dầu tăng mạnh trở lại trong tuần trước. Tuần vừa rồi, giá dầu Brent và giá dầu WTI ghi nhận mức tăng tương ứng 8,9% và 7,7%.