Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục sau tin Nvidia và GDP, giá dầu tăng

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (28/8), với chỉ số S&P 500 đạt mức kỷ lục mới, khi nhà đầu tư tạm gác lại những điểm gây lo lắng trong báo cáo kết quả kinh doanh của hãng chip Nvidia, đồng thời lạc quan về số liệu tăng trưởng kinh tế Mỹ. Giá dầu tăng do Nga và Ukraine tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau và Tổng thống Donald Trump không hài lòng về việc này.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,32%, đạt 6.501,86 điểm, đánh dấu lần đầu tiên chốt phiên trên mức 6.500 điểm. Một kỷ lục nội phiên khác của chỉ số cũng được thiết lập trong phiên này.

Chỉ số Nasdaq tăng 0,53%, đạt 21.705,16 điểm. Dow Jones tăng 71,67 điểm, tương đương tăng 0,16%, đạt 45.636,9 điểm, cũng là mức đóng cửa cao chưa từng thấy.

Sau khi thị trường đóng cửa phiên giao dịch chính thức ngày thứ Tư, Nvidia - công ty chiếm tỷ trọng vốn hóa khoảng 8% trong S&P 500 - công bố báo cáo tài chính quý 2/2025 với doanh thu và lợi nhuận đều tốt hơn dự báo trước đó của giới phân tích.

Tăng trưởng doanh thu của hãng chip khổng lồ đại diện cho cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) này đạt 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, báo cáo của Nvidia vẫn gây ra hai mối lo trong tâm trí nhà đầu tư. Thứ nhất, doanh thu từ mảng trung tâm dữ liệu của Nvidia thấp hơn một chút so với dự báo. Và thứ hai, dự báo doanh thu quý 3 mà Nvidia đưa ra chỉ là 54 tỷ USD, cao hơn không nhiều so với mức mà giới phân tích dự báo là 53,1 tỷ USD.

Cổ phiếu Nvidia chỉ tăng vào đầu phiên giao dịch, sau đó đương đầu áp lực giảm trong suốt phiên, và cuối cùng đóng cửa với mức giảm 0,8%. Nhiều nhà giao dịch và phân tích lưu ý rằng con số dự báo doanh thu mà công ty đưa ra chưa bao gồm việc bán chip H20 cho Trung Quóc. Nếu chính quyền ông Trump và phía Trung Quốc đạt được một thỏa thuận về vấn đề H20, doanh thu quý 3 của Nvidia có thể tốt hơn nhiều so với dự báo.

“Nvidia chưa đưa doanh thu từ Trung Quốc vào dự báo doanh thu, và mọi người đang hy vọng công ty vẫn sẽ bán được chip cho Trung Quốc. Tăng trưởng lõi của Nvidia ngoài Trung QUốc vẫn thực sự tốt. Mức tăng trưởng của quý 4 sẽ còn tốt hơn”, trưởng nghiên cứu công nghệ Ben Reitzes của công ty Melius nói với hãng tin CNBC.

Một số nhà phân tích lạc quan về cổ phiếu Nvidia, thể hiện qua việc nâng mức giá mục tiêu. Một loạt ngân hàng như JPMorgan Chase, Citi và Bernstein đều đã nâng dự báo giá cổ phiếu công ty này.

Nvidia được xem là biểu tượng của xu hướng thị trường giá lên được thúc đẩy bởi cơn sốt AI và giữ vai trò dẫn dắt các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn khác. Bởi vậy, kết quả kinh doanh của công ty này được đánh giá là có thể quyết định xu hướng của thị trường trong thời gian tới.

Dù có lúc giảm theo Nvidia, nhiều cổ phiếu chip khác đã đóng cửa phiên ngày thứ Sáu trong trạng thái tăng, như Broadcom tăng 2,8% hay Micron tăng 2,8%.

Tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường nói chung trong phiên này được hỗ trợ đáng kể bởi báo cáo tổng sản phẩm trong nước (GDP) điều chỉnh đến từ Bộ Thương mại Mỹ. Theo báo cáo, nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt mức tăng trưởng hàng năm 3,3% trong quý 2, cao hơn mức tăng 3% của lần công bố đầu tiên và mức dự báo 3,1% mà các nhà phân tích đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Một sự kiện khác được nhà đầu tư quan tâm trong tuần này là việc ông Trump sa thải thống đốc Lisa Cook của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ngày thứ Năm, bà Cook đã chính thức đâm đơn kiện Tổng thống vì cho rằng ông không có thẩm quyền sa thải bà.

Phiên ngày thứ Sáu, “chướng ngại vật” đối với tâm lý của nhà đầu tư có thể sẽ đến từ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) do Bộ Thương mại Mỹ công bố. PCE là thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng. Theo dự báo của giới phân tích, chỉ số này đã tăng 0,2% trong tháng 7 so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Một báo cáo “nóng” hơn dự báo có thể gây áp lực giảm lên giá cổ phiếu vì sẽ làm giảm khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,57 USD/thùng, tương đương tăng 0,84%, đóng cửa ở mức 68,62 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,45 USD/thùng, tương đương tăng 0,7%, chốt ở 64,6 USD/thùng.

Đàm phán hòa bình cho Ukraine đang dường như dậm chân tại chỗ, trong khi hai bên tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào nhau, bao gồm tấn công vào hạ tầng năng lượng. Giới chức thành phố Kiev nói rằng vào sáng sớm ngày thứ Năm nói rằng Nga đã tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào thành phố này, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Quân đội Ukraine cho biết đã dùng thiết bị bay không người lái tấn công vào hai nhà máy lọc dầu của Nga vào đêm trước.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump sẽ lên tiếng về các cuộc tấn công mới nhất giữa Nga và Ukraine.

Hôm thứ Tư tuần này, thuế quan 50% của Mỹ đối với Ấn Độ bắt đầu có hiệu lực, trong đó có mức thuế 25% để trừng phạt việc Ấn Độ mua dầu Nga. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cho biết bất chấp sức ép của Mỹ, xuất khẩu dầu Nga sang Ấn Độ sẽ tăng trong tháng 9.