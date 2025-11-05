Chứng khoán Mỹ mất điểm vì cổ phiếu AI quá đắt, giá dầu đi xuống vì khả năng thừa cung

Sau khi tăng hơn 150% trong năm nay, cổ phiếu Palantir đang giao dịch với hệ số giá/thu nhập dự phóng (P/E) hơn 200 lần...

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (4/11), khi các cổ phiếu liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI) như Palantir bị bán mạnh vì nhà đầu tư lo ngại về mức định giá của nhóm cổ phiếu đang dẫn đầu xu hướng thị trường giá lên này. Giá dầu thô giảm vì mối lo thế giới thừa dầu và áp lực từ đồng USD tăng giá.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 1,17%, còn 6.771,55 điểm. Chỉ số Nasdaq sụt 2,04%, còn 23.348,64 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 251,44 điểm, tương đương giảm 0,53%, còn 47.085,24 điểm.

Cổ phiếu Palantir giảm khoảng 8% dù công ty phần mềm này công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025 tốt hơn dự báo của giới phân tích và đưa ra dự báo lạc quan về quý tới nhờ tăng trưởng ở mảng AI. Sau khi tăng hơn 150% trong năm nay, cổ phiếu Palantir đang giao dịch với hệ số giá/thu nhập dự phóng (P/E) hơn 200 lần.

Cổ phiếu Oracle, với mức P/E hơn 33 lần, giảm khoảng 4% trong phiên này, sau khi tăng gần 50% từ đầu năm. Những cái tên đình đám khác về AI như AMD, Nvidia và Amazon cũng đồng loạt đi xuống.

Hệ số P/E của chỉ số S&P 500 hiện đang ở mức hơn 23 lần, mức cao nhất kể từ năm 2000, theo dữ liệu của FactSet. Theo chiến lược gia trưởng Anthony Saglimbene của công ty Ameriprise, nếu không có một sự điều chỉnh, định giá cổ phiếu đang bắt đầu “bị kéo căng thực sự”.

“Từ tháng 4 tới giờ, chưa có một sự điều chỉnh lớn nào hay áp lực thực sự nào đối với giá cổ phiếu. Tôi cho rằng nhà đầu tư đang bắt đầu tự hỏi liệu mức tăng trưởng lợi nhuận của năm tới có đủ để đáp ứng tốc độ đầu tư cơ bản rất lớn về AI của các Big Tech hay không”, ông Saglimbene nói.

Phát biểu của CEO hai ngân hàng đầu tư lớn Goldman Sachs và Morgan Stanley cũng làm gia tăng tâm lý bi quan của nhà đầu tư trong phiên này. CEO David Solomon của Goldman Sachs nói “có thể có sự điều chỉnh 10-20% trên thị trường chứng khoán trong 12-24 tháng tới”. CEO Ted Pick của Morgan Stanley nói: “Chúng ta nên tính đến khả năng thị trường giảm 10-15% không phải do tác động của các yếu tố vĩ mô”.

Ông Saglimbene lưu ý thêm rằng trong mấy tháng gần đây, xu hướng tăng điểm của thị trường chủ yếu tập trung ở nhóm công nghệ. “Nếu đà tăng của nhóm AI và công nghệ chậm lại, và các lĩnh vực khác cũng đang có hiệu suất không cao, trong khi các số liệu về nền kinh tế đang thiếu, và mức lợi nhuận của các công ty trong toàn chỉ số S&P 500 không thực sự mạnh, nhà đầu tư sẽ đi về đâu?” ông đặt câu hỏi.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,45 USD/thùng, tương đương giảm 0,69%, đóng cửa ở mức 64,44 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,49 USD/thùng, tương đương giảm 0,8%, còn 60,56 USD/thùng.

Đồng USD tăng giá đang gây áp lực mất giá lên dầu. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt tăng hơn 0,3% trong phiên ngày thứ Ba, đóng cửa ở mức 100,2 điểm. Đây là mức cao nhất trong vòng 3 tháng của chỉ số này.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại thị trường London 6 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Ngoài ra, quyết định vào cuối tuần trước của OPEC+ tạm dừng tăng sản lượng dầu trong quý 1/2025 cũng khiến giới đầu tư lo lắng vì họ xem đó là một sự thừa nhận của nhóm này về sự dư thừa nguồn cung dầu trên toàn cầu. OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.

Dù vậy, theo một số nhà phân tích, việc Mỹ trừng phạt hai hãng dầu lửa lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil có thể sẽ tiếp tục mang đến sự hỗ trợ nhất định cho giá dầu trong ngắn hạn.