Cổ phiếu công nghệ giữ trụ chứng khoán Mỹ, dầu thô vững giá sau tin OPEC+

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai (3/11) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, trong đó Nasdaq và S&P 500 tăng điểm nhờ đà đi lên của cổ phiếu công nghệ. Giá dầu thô chững sau khi có tin Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh sẽ dừng tăng sản lượng từ năm sau.

Lúc đóng cửa, Nasdaq tăng 0,46%, đạt 23.834,72 điểm. S&P 500 tăng 0,17%, đạt 6.851,97 điểm.

Riêng chỉ số Dow Jones giảm 226, 19 điểm, tương đương giảm 0,48%, còn 47.336,68 điểm.

Nhà đầu tư mua mạnh cổ phiếu công nghệ sau khi có thêm những thương vụ mới được công bố trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Dẫn đầu phiên tăng này là cổ phiếu Amazon với mức tăng 3% sau khi công ty tuyên bố đạt một thỏa thuận trị giá 38 tỷ USD với OpenAI. Theo hãng tin CNBC, mối quan hệ đối tác Amazon - OpenAi sẽ sử dụng hàng trăm nghìn bộ vi xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia.

Cổ phiếu Nvidia cũng tăng mạnh trong phiên đầu tuần sau khi công ty trung tâm dữ liệu Iren đạt một thỏa thuận trị giá 9,7 tỷ USD với Microsoft, trong đó Iren sẽ mang lại cho Microsoft khả năng tiếp cận với GPU GB300 của Nvidia.

Nvidia đạt mức tăng 2% trong phiên này, và cổ phiếu một hãng chip đình đám khác là Micron tăng 3%. Cổ phiếu Iren ghi nhận mức tăng 11%.

Một động lực nữa cho Nvidia phiên này là tuyên bố của Microsoft cho biết đã nhận được giấy phép xuất khẩu từ Chính phủ Mỹ cho phép bán chip Nvidia sang Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Microsoft cho biết tổng vốn đầu tư của công ty vào UAE đến hết năm 2029 sẽ đạt con số 15,2 tỷ USD.

Sự tăng điểm của phiên này chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu công nghệ, vì có tới hơn 300 mã trong S&P 500 chốt phiên trong sắc đỏ. Xu hướng tăng hạn hẹp đang là một mối lo của thị trường, sau khi S&P 500 chứng kiến số cổ phiếu thành viên giảm giá nhiều hơn số tăng giá trong tháng 10, dù giao dịch AI đưa chỉ số hoàn tất một tháng tăng điểm.

“Thị trường đang trao thưởng cho các công ty chủ chốt về AI. Đó là những công ty đi đầu và nắm bắt gần như toàn bộ giá trị về AI”, nhà nghiên cứu Gil Luria của công ty DA Davidson nhận định với CNBC, đề cập đến những cái tên như Nvidia, Microsoft, Google, Amazon, Palatir…

Ngoài xu hướng tăng của cổ phiếu AI, thị trường chứng khoán Mỹ cũng đang được hỗ trợ bởi mùa báo cáo kết quả kinh doanh khả quan. Đến thời điểm này, đã có hơn 300 công ty thành viên của S&P 500 công bố báo cáo, trong đó có hơn 80% doanh nghiệp đưa ra mức lợi nhuận tốt hơn dự báo - theo dữ liệu từ FactSet.

Thị trường đã tăng điểm trong tháng 10 nhờ vai trò của giao dịch AI, các báo cáo tài chính khả quan, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung dịu đi. Cả tháng, S&P 500 tăng 2,3%, Dow Jones tăng 2,5%, và Nasdaq tăng 4,7%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,12 USD/thùng, tương đương tăng 0,19%, đóng cửa ở mức 64,89 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,07 USD/thùng, tương đương tăng 0,11%, đạt 61,05 USD/thùng.

Hôm Chủ nhật, liên minh OPEC+ nhất trí tăng sản lượng khai thác dầu thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 12 - một quyết định đã được dự báo trước đó, đồng thời tuyên bố dừng tăng sản lượng trong quý 1/2025.

Việc OPEC+ liên tục tăng sản lượng trong nhiều tháng qua, giữa lúc nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu có dấu hiệu suy yếu, đã gây áp lực giảm lên giá dầu. Trong tháng 10, giá dầu Brent và WTI đều giảm hơn 2%, đánh dấu tháng giảm thứ ba liên tiếp. Hôm 20/10, giá hai loại dầu này cùng chạm mức thấp nhất 5 tháng.

Chuyên gia Warren Patterson của ngân hàng ING nhận định quyết định dừng tăng sản lượng của OPEC+ là một sự thừa nhận về tình trạng dư thừa dầu trên toàn cầu, nhất là vào đầu năm tới. “Tuy nhiên, còn rất nhiều bấp bênh xung quanh việc dầu sẽ thừa nhiều tới mức nào. Việc này sẽ tùy thuộc vào lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ tác động ra sao tới dòng chảy của dầu Nga”, ông Patterson nói.

Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các nhà phân tích giữ nguyên dự báo thế giới sẽ thừa dầu vào cuối năm nay và sang năm 2026, với lượng dư thừa ước tính dao động từ 190.000 thùng/ngày đến 3 triệu thùng/ngày.