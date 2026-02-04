Chứng khoán Mỹ sụt điểm, bitcoin bị bán tháo, giá dầu hồi phục

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (3/2), khi nhà đầu tư xả mạnh cổ phiếu công nghệ và mua những cổ phiếu có liên hệ mật thiết với tăng trưởng kinh tế...

Giá tiền ảo bitcoin có lúc giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2024, trong khi giá dầu thô bật tăng trở lại sau phiên giảm mạnh vào đầu tuần.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,84%, còn 6.917,81 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 166,67 điểm, tương đương giảm 0,34%, còn 49.240.99 điểm, dù lập một kỷ lục nội phiên mới. Chỉ số Nasdaq trượt 1,43%, còn 23.255,19 điểm.

Công nghệ là nhóm “dìm” thị trường phiên này, khi phần lớn các cổ phiếu thuộc nhóm này đều chốt phiên trong sắc đỏ. Các công ty công nghệ vốn hóa lớn là thành viên của nhóm Magnificent 7 đã công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025 cùng chứng kiến giá cổ phiếu đi xuống.

Cổ phiếu Microsoft và Meta giảm hơn 2%, trong khi cổ phiếu Apple giảm nhẹ. Cổ phiếu Nvidia giảm hơn 3%, nối tiếp xu hướng giảm từ đầu năm đến nay do triển vọng lợi nhuận của các khoản đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn còn khó đoán định.

Tuy nhiên, thị trường vẫn ghi nhận một số điểm sáng trong phiên này. Cổ phiếu Walmart tăng khoảng 3%, đưa giá trị vốn hóa thị trường của “đế chế” bán lẻ Mỹ vượt ngưỡng 1 nghìn tỷ USD. Các cổ phiếu ngân hàng lớn như JPMorgan Chase và Citigroup cũng chốt phiên trong sắc xanh.

Cổ phiếu Palantir là một ngoại lệ trong nhóm công nghệ, ghi nhận mức tăng khoảng 7%, sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025 tốt hơn kỳ vọng và đưa ra dự báo lạc quan về quý hiện tại.

Trên thị trường tiền số, bitcoin tiếp tục bị bán mạnh. Có thời điểm, bitcoin giảm dưới 73.000 USD, thấp nhất kể từ tháng 11/2024. Mới tuần trước, giá bitcoin giảm dưới 80.000 USD lần đầu tiên kể từ tháng 4/2025.

Lúc gần 8h sáng nay (4/2) theo giờ Việt Nam, giá bitcoin đứng trên mức 75.500 USD, giảm gần 3,8% so với cách đó 24 tiếng và giảm hơn 15% so với cách đó 1 tuần.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,03 USD/thùng, tương đương giảm 1,55%, chốt ở mức 67,33 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,07 USD/thùng, tương đương tăng 1,72%, chốt ở mức 63,21 USD/thùng.

Dầu tăng giá sau khi có tin Mỹ bắn hạ một thiết bị bay không người lái của Iran tiếp cận một chiến hạm Mỹ gần khu vực eo biển Horrmuz. Thông tin này làm dấy lên lo ngại rằng các nỗ lực đàm phán nhằm tháo ngòi căng thẳng Mỹ - Iran có thể đổ vỡ.

Trước phiên tăng này, giá cả hai loại dầu đều giảm hơn 4% trong phiên ngày thứ Hai, đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ hôm 26/1. Dầu giảm giá do có tin Mỹ và Iran - nước sản xuất dầu lớn thứ ba trong Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) - sẽ tái khởi động đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran.

“Tầm quan trọng của Iran trên thị trường dầu lửa không chỉ nằm ở sản lượng dầu của nước này. Sức nặng địa chính trị của Iran còn đến từ vị trí chiến lược, ảnh hưởng đến các động lực an ninh trong khu vực, và khả năng của Iran trong việc gây gián đoạn hạ tầng năng lượng và các tuyến vận tải quan trọng”, trưởng phân tích Jorge Leon của công ty Rystad Energy nhận xét với hãng tin Reuters.

Giá dầu còn được hỗ trợ bởi tin Mỹ và Ấn Độ đạt thỏa thuận thương mại, một diễn biến làm dấy lên hy vọng về sự khởi sắc của nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu. Theo thỏa thuận này, thuế quan của Mỹ áp lên hàng hóa Ấn Độ sẽ giảm còn 18% từ 50%, và đổi lại, Ấn Độ sẽ giảm thuế quan về 0 cho phần lớn hàng hóa Mỹ và cam kết dừng mua dầu Nga. Ấn Độ là một trong những nền kinh tế lớn nhất và nhập khẩu nhiều dầu nhất thế giới.

Về chiến tranh Nga - Ukraine, tiến trình đàm phán hòa bình vẫn còn mong manh khi Ukraine cáo buộc Nga tiếp tục mở các cuộc tấn công nhằm vào nước này. Theo tin từ phía Ukraine, các cuộc không kích của Nga đã phá hỏng hệ thống sưởi ấm ở một loạt thành phố gồm thủ đô Kiev. Các cuộc tấn công này diễn ra đúng vào lúc các nhà đàm phán Ukraine lên đường tới Abu Dhabi để tham gia vòng đàm phán thứ hai của cuộc đàm phán ba bên do Mỹ đứng ra làm trung gian, dự kiến diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này.

Tình trạng chiến tranh kéo dài giữa Nga và Ukraine có thể giữ giá dầu ở mức cao vì Nga tiếp tục bị phương Tây áp lệnh trừng phạt, bao gồm trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của nước này. Năm 205, Nga là nước sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Saudi Arabia - theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA).