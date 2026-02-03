Chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh dù Nvidia bị nghi ngờ, giá dầu lao dốc sau tin Iran

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (2/2), bất chấp biến động mạnh trên thị trường kim loại quý và tiền số, cũng như cú sụt mạnh của cổ phiếu Nvidia. Tin tức cho thấy căng thẳng Mỹ - Iran giảm xuống khiến giá dầu “bốc hơi” 5%.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 515,19 điểm, tương đương tăng 1,05%, đóng cửa ở mức 49.407,66 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,54%, đạt 6.976,44 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,56%, đạt 23.592,11 điểm.

Tâm lý ham thích rủi ro của nhà đầu tư đã có dấu hiệu suy giảm trong phiên này, khi giá tiền ảo bitcoin giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm ngoái và một đợt bán tháo lịch sử diễn ra trên thị trường kim loại quý. Phiên ngày thứ Hai, giá vàng giao ngay giảm gần 5% và giá bạc giao ngay giảm hơn 7%, sau khi ghi nhận mức giảm tương ứng hơn 9% và hơn 26% trong phiên ngày thứ Sáu.

Tuy nhiên, sau khi chạm đáy, cả giá bitcoin và giá kim loại quý đều đã có dấu hiệu hồi phục, đưa tâm lý ham thích rủi ro gia tăng trở lại. Đầu giờ sáng nay (3/2), giá bitcoin giao dịch ở mức hơn 79.000 USD, tăng nhẹ so với sáng hôm qua, còn giá vàng đã có thời điểm lấy lại mốc 4.800 USD/oz.

Phiên tăng này của chứng khoán Mỹ còn diễn ra dù cổ phiếu Nvidia giảm gần 3% sau khi tờ báo Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin cho biết kế hoạch của Nvidia rót 100 tỷ USD vào OpenAI đã rơi vào đình trệ do các nhà điều hành của Nvidia hoài nghi về thương vụ này.

Giới phân tích cho rằng thông tin trên không có nhiều tác động tới thị trường, trong khi các yếu tố tích cực vẫn duy trì. Tuần này, hơn 100 công ty thành viên của S&P 500 sẽ công bố báo cáo tài chính quý 4/2025, bao gồm Amazon và Alphabet. Dự báo về lợi nhuận nhìn chung đang khả quan, sau khi phần lớn các công ty đã công bố báo cáo đều mang tới những con số tốt hơn kỳ vọng.

Một báo cáo của ngân hàng Deutsche Bank nhận định tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết ở Phố Wall trong mùa báo cáo này sẽ đạt mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây. HIện tại, khoảng 1/3 số doanh nghiệp thành viên của S&P 500 đã báo cáo, với 78% đạt lợi nhuận tốt hơn dự báo - theo dữ liệu từ FactSet.

“Nếu có gì đó khiến nhà đầu tư lo ngại về cổ phiếu bây giờ, thì đó là mức định giá. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận 2 con số trong 5 quý liên tiếp có thể chưa đủ để trấn an mối lo về định giá cổ phiếu đã tồn tại trên thị trường suốt 2 năm trở lại đây”, Giám đốc đầu tư Tim Holland của công ty Orion nhận xét với hãng tin CNBC.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 3,4 USD/thùng, tương đương giảm 4,9%, chốt ở mức 65,92 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 3,51 USD/thùng, tương đương giảm 5,3%, còn 61,7 USD/thùng.

Giới chức Mỹ và Iran tiết lộ với hãng tin Reuters rằng hai nước sẽ chính thức nối lại đàm phán hạt nhân vào ngày thứ Sáu tuần này. Hôm thứ Bảy vừa rồi, ông Trump cho biết Iran đang “đàm phán nghiêm túc” về vấn đề hạt nhân. Sự xuống thang này diễn ra sau khi ông Trump gần đây cảnh báo có thể tấn công Iran nếu nước này không nhất trí với một thỏa thuận hạt nhân và tiếp tục đàn áp người biểu tình chống chính phủ.

Ngoài ra, giá dầu còn đương đầu áp lực do đồng USD mạnh lên sau khi ông Trump đề cử ông Kevin Warsh làm chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chỉ số Dollar Index chốt phiên ngày thứ Hai với mức tăng hơn 0,6%, đạt 97,6 điểm, cao nhất trong hơn 1 tuần.

Dự báo về thời tiết bớt lạnh ở Mỹ cũng không có lợi cho giá năng lượng - theo một báo cáo của công ty Rittersbusch and Associates. Giá dầu diesel giao sau tại thị trường Mỹ, loại nhiên liệu thường được sử dụng để sưởi ấm và phát điện ở nước này, giảm gần 7% trong phiên ngày thứ Hai.

Một báo cáo của công ty PVM Oil nhận định căng thẳng ở Trung Đông và bão tuyết ở Mỹ đã góp phần khiến giá dầu WTI tăng 14% và giá dầu Brent tăng 16% trong tháng 1. Khi các yếu tố này suy giảm, mối quan tâm của thị trường lại hướng tới những dự báo cho rằng lượng dầu tồn trữ trên toàn cầu sẽ tăng mạnh trong năm nay.

Trong cuộc họp sản lượng hôm Chủ nhật vừa rồi, OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu trong tháng 3. Hồi tháng 11, liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga đã nhất trí đóng băng kế hoạch tăng sản lượng đến hết tháng 3/2026 do nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu suy yếu do yếu tố mùa vụ.