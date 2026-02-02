Giá bitcoin giảm xuống mức thấp nhất 10 tháng

Lúc gần 8h sáng nay (2/2) theo giờ Việt Nam, bitcoin giao dịch ở mức hơn 78.000 USD, giảm gần 1% so với cách đó 24 tiếng và giảm gần 10% so với cách đó 1 tuần - theo dữ liệu từ trang Coinmarketcapcom.

Vào cuối tuần, giá bitcoin có lúc giảm còn hơn 77.000 USD, thấp nhất kể từ sau cú sốc thuế quan đối ứng vào đầu tháng 4 ngoái. Trong tháng 1 vừa qua, giá đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới giảm khoảng 13%.

Xu hướng giảm giá của bitcoin diễn ra khi giá các kim loại quý tăng mạnh nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro của giới đầu tư toàn cầu tăng cao trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang trong thời gian gần đây và chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump còn bất định. Giá vàng đã lập kỷ lục ở ngưỡng 5.600 USD/oz và giá bạc đạt mức cao nhất mọi thời đại ở ngưỡng 120 USD/oz trong tháng 1 vừa qua trước khi sụt giảm mạnh trở lại.

Những người ủng hộ tiền điện tử từ lâu đã ca ngợi bitcoin là "vàng kỹ thuật số", một phiên bản ảo của kim loại quý, và cho rằng tiền điện tử là một tài sản an toàn trong thời kỳ căng thẳng.

Tuy nhiên, ông Ilan Solot - chiến lược gia thị trường toàn cầu cấp cao tại công Marex Solutions - cho rằng bitcoin là "một tài sản đang tìm kiếm một mô hình định giá", và "không có sự đồng thuận rõ ràng" về những yếu tố quyết định giá của tài sản này.

Ông Pramol Dhawan, một giám đốc điều hành tại công ty đầu tư trái phiếu Pimco, nhấn mạnh rằng câu chuyện “vàng kỹ thuật số” của Bitcoin đã "biến mất" và việc giá bitcoin sụt giảm cho thấy đồng tiền số này "không phải là một cuộc cách mạng tiền tệ".

Bitcoin đã đạt mức cao kỷ lục gần 125.000 USD vào cuối năm ngoái khi các nhà đầu tư hoan nghênh các động thái thân thiện với tiền điện tử của Tổng thống Trump, bao gồm việc bổ nhiệm các nhà quản lý có thiện cảm với tiền số, ngừng thực thi các biện pháp bất lợi đối với các công ty tiền điện tử, và thông qua các quy tắc mang tính bước ngoặt đối với tiền số stablecoin. Nhưng giá bitcoin và nhiều tiền số khác như ethereum và solana vẫn đồng loạt giảm mạnh sau khi lập đỉnh vào năm ngoái.

Thời gian gần đây, các động thái dùng thuế quan để đe dọa của ông Trump, việc ông gây áp lực đòi sáp nhập Greenland vào Mỹ, cùng căng thẳng địa chính trị ở Iran và Venezuela đã khiến các nhà đầu tư đổ tiền mạnh mua vàng và bạc. Cùng với đó, nhà đầu tư đang coi tiền điện tử là một tài sản có độ rủi ro cao hơn.

Diễn biến giá bitcoin trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/bitcoin - Nguồn: Trading Economics.

"Mối tương quan giữ bitcoin với vàng không ổn định, có lúc cùng chiều nhưng có lúc lại ngược chiều, tùy thuộc vào câu chuyện vĩ mô chi phối. Sự biến động của thuế quan đã phơi bày cuộc khủng hoảng nhận diện đang diễn ra của bitcoin” về việc đồng tiền số này nên được coi là tài sản an toàn hay rủi ro - các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu tiền điện tử Kaiko nhận xét.

Theo ông Solot, những người sớm ủng hộ bitcoin tin vào câu chuyện “vàng kỹ thuật số”, nhưng khi các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu bước vào thị trường tiền số, câu chuyện đã thay đổi. Việc coi bitcoin là “vàng kỹ thuật số” đã trở thành “một quan điểm cũ bị thử thách và không thể chứng minh được tính đúng đắn" - ông Solot nói, và cho biết thêm rằng thay vì tiền số, các nhà đầu tư cá nhân hiện đang hào hứng hơn với các thị trường cá cược như Polymarket và Kalshi.

Các nền tảng cá cược này - cho phép mọi người đặt cược vào các sự kiện như ai sẽ là chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp theo và ai sẽ giành chiến thắng tại giải đấu quần vợt Australian Open - đã bùng nổ về mức độ phổ biến trong thời gian gần đây.

Cũng theo ông Solot, đối với các nhà đầu tư tổ chức, những nền tảng phái sinh như Hyperliquid đã trở nên phổ biến hơn. Sự nổi lên của các dạng đầu tư mới như hợp đồng tương lai vĩnh cửu (perpetual futures) hay các công ty kho bạc tài sản kỹ thuật số đang làm “pha loãng dòng vốn và sự chú ý" của các nhà đầu tư tổ chức khỏi bitcoin thuần túy - vị chuyên gia nói.