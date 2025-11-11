Chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh nhờ tin Chính phủ sắp mở cửa lại, giá dầu nhích lên

Tâm lý ham thích rủi ro tăng cao thấy rõ khi có tin Chính phủ Mỹ có thể sắp thoát khỏi tình trạng đóng cửa đã kéo dài gần 6 tuần...

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (11/11), khi Thượng viện Mỹ có một động thái quan trọng nhằm tiến tới chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ. Diễn biến này cũng đẩy giá dầu tăng, nhưng mức tăng bị hạn chế bởi mối lo về sự dư thừa nguồn cung dầu tiếp tục phủ bóng lên tâm trí nhà đầu tư.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 381,53 điểm, tương đương tăng 0,81%, đạt 47.368,63 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,54%, đạt 6.832,43 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 2,27%, đạt 23.527,17 điểm.

Trụ cột của phiên tăng này là các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) như Nvidia và Broadcom - đều là những cái tên đã dẫn đầu xu hướng thị trường giá lên thời gian qua. Tâm lý ham thích rủi ro tăng cao thấy rõ khi có tin Chính phủ Mỹ có thể sắp thoát khỏi tình trạng đóng cửa đã kéo dài gần 6 tuần.

Cổ phiếu Microsoft tăng 1,9% trong phiên này, chấm dứt chuỗi 8 phiên giảm liên tiếp - dài nhất kể từ năm 2011. Tuần trước, cổ phiếu AI cũng chính là nhóm gây áp lực giảm mạnh nhất lên các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ, khi giới đầu tư ở Phố Wall lo ngại rằng định giá cổ phiếu AI đã bị đẩy lên cao quá mức.

Vào đêm ngày Chủ nhật theo giờ Mỹ, Thượng viện nước này đã thúc đẩy một dự luật ngân sách tạm thời để đưa Chính phủ mở cửa trở lại. Đây là một bước đi quan trọng, nhưng dự luật cần phải được Thượng viện và Hạ viện thông qua, rồi được Tổng thống Donald Trump ký thành luật trước khi Chính phủ Mỹ có thể nối lại hoạt động bình thường.

Dự luật trên sẽ cấp ngân sách cho các cơ quan liên bang cho tới tháng 1/2026 và sẽ đảo ngược một phần các chương trình sa thải công chức liên bang gần đây, đồng thời mang lại sự bảo vệ trong tương lai cho công việc của các công chức. Dự luật không mở rộng chương trình trợ cấp chăm sóc y tế hợp túi tiền (Affordable Care Act) như yêu cầu của Đảng Dân chủ, nhưng kêu gọi một cuộc bỏ phiếu về trợ cấp này vào tháng 12.

Dịch chuyển tích cực trên diễn ra trong bối cảnh tâm lý người tiêu dùng Mỹ giảm xuống mức thấp nhất hơn 3 năm trong cuộc khảo sát được Đại học Michigan công bố kết quả hôm thứ Sáu tuần trước. Cũng do Chính phủ đóng cửa, các cơ quan liên bang không thể công bố đúng hạn các báo cáo kinh tế quan trọng về việc làm, tiêu dùng và giá cả.

“Đây là một thành 11 đầy chông gai đối với các tài sản rủi ro”, Giám đốc đầu tư Tim Holland của công ty Orion nói với hãng tin CNBC, đề cập đến những yếu tố như mối lo của nhà đầu tư về tình trạng đóng cửa chính phủ và rủi ro bong bóng cổ phiếu AI. Tuy nhiên, ông Holland cho rằng với việc Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, chính sách giảm thuế của ông Trump, tăng trưởng lợi nhuận khả quan của các công ty niêm yết, và yếu tố mùa vụ thuận lợi, nhà đầu tư sẽ tương đối lạc quan về nền kinh tế và về các tài sản rủi ro trong thời gian còn lại của năm nay.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,43 USD/thùng, tương đương tăng 0,68%, đóng cửa ở mức 64,06 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,38 USD/thùng, tương đương tăng 0,64%, đạt 60,13 USD/thùng.

Tin Chính phủ Mỹ sắp mở cửa trở lại đã hỗ trợ cho giá dầu phiên này, nhưng thị trường vẫn đang đương đầu áp lực giảm từ mối lo thừa cung. Tuần trước, giá dầu giảm 2%.

Sau khi liên minh OPEC+ giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga liên tục tăng sản lượng trong nhiều tháng, thế giới đã xuất hiện nhiều dấu hiệu của sự dư thừa nguồn cung dầu. Các dấu hiệu này bao gồm sự gia tăng lượng dầu tồn trữ ở Mỹ và lượng dầu trên các tàu chở dầu tại vùng biển châu Á cũng tăng gấp đôi trong những tuần gần đây.

Tuy nhiên, nhà phân tích Tamas Varga của công ty PVM Oil cho rằng nguồn cung dầu từ Nga đang ngày càng hạn chế do các biện pháp trừng phạt của phương Tây, và đây sẽ tiếp tục là một yếu tố nâng đỡ giá dầu trong thời gian tới.