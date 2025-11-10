Đồng USD đang đi vào ổn định sau một thời kỳ biến động mạnh

Một số nhà quản lý quỹ cũng nói đồng USD đang dần lấy lại vai trò truyền thống là một “bộ ổn định” trong danh mục đầu tư của họ...

Thị trường ngoại hối toàn cầu đã vượt qua được “cú sốc Trump” gây ra những biến động lớn trong năm nay. Điều này thể hiện qua việc mức độ biến động của tỷ giá đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm ngoái - tờ báo Financial Times cho hay.

Theo các chỉ số do công ty điều hành sàn giao dịch CME Group cung cấp, kỳ vọng về biến động tỷ giá USD so với các đồng euro và yên Nhật đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 1 năm qua trong tháng 11 này. Sau khi ông Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm ngoái, các chỉ số này đã tăng mạnh.

Cùng với đó, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác, đã phục hồi một phần mất mát trong năm nay, trở lại gần mức trước đợt tăng bắt đầu trước khi ông Trump thắng cử. Nếu so với đầu năm, Dollar Index hiện giảm khoảng 8,2%. Năm nay, có thời điểm chỉ số này giảm hơn 10% so với đầu năm.

Giới đầu tư và phân tích nói rằng việc Mỹ đạt thỏa thuận thương mại với một loạt đối tác lớn như Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc đã giúp giảm bớt sự biến động trên thị trường ngoại hối, bên cạnh việc nền kinh tế Mỹ đã vượt qua được những dự báo bi quan nhất liên quan tới thuế quan. Ngoài ra, các ngân hàng trung ương lớn về cơ bản đã ở vào giai đoạn cuối của chu kỳ cắt giảm lãi suất, đồng nghĩa giảm bớt một nguồn gây biến động khác trên thị trường ngoại hối.

“Thế giới đang dần thích ứng với các chính sách của ông Trump. Nhà đầu tư đã học được cách bình tĩnh trước các dòng tin tức”, trưởng nghiên cứu thị trường của ngân hàng ING, ông Chris Turner, nhận xét.

Đồng USD bắt đầu tăng giá từ trước bầu cử Mỹ do đặt cược rằng ông Trump sẽ thắng cử và các chính sách thương mại và thuế của ông sẽ thủ đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ và tỷ giá đồng bạc xanh. Nhưng sau đó, kế hoạch thuế quan đối ứng mà ông Trump công bố vào đầu tháng 4 đã khiến thị trường chao đảo. Trong tháng đó, khối lượng giao dịch trên thị trường ngoại hối toàn cầu đạt kỷ lục bình quân gần 10 nghìn tỷ USD mỗi ngày.

Mối lo về ảnh hưởng tiêu cực của thương chiến tới nền kinh tế Mỹ, cũng như những lo ngại về sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã đẩy Dollar Index vào trạng thái giảm mạnh nhất tính từ đầu năm kể từ những năm 1970. Nhưng thời gian gần đây, đồng USD bắt đầu hồi phục nhờ xu hướng tăng điểm của thị trường chứng khoán Mỹ.

Tuần trước, chỉ số đạt mức cao nhất 3 tháng trước khi quay đầu giảm vì cổ phiếu công nghệ Mỹ bị bán mạnh do lo ngại bong bóng.

Diễn biến chỉ số Dollar Index trong 1 năm trở lại đây - Nguồn: Trading Economics.

“Nếu nhìn vào bức tranh lớn, đồng USD đã mạnh trong nhiều năm qua”, trưởng bộ phận trái phiếu toàn cầu của công ty PGIM, ông Robert Tipp, nói với Financial Times. Ông nhận xét rằng sự mất giá của USD trong năm nay chẳng qua chỉ là một “sự điều chỉnh trong một thị trường giá lên” thay vì “khởi đầu của một sự kết thúc”.

Trong một báo cáo, chuyên gia George Saravelos của ngân hàng Deutsche Bank nhận xét mức độ biến động tỷ giá USD sụt giảm cho thấy “cú sốc Trump” đã kết thúc, với căng thẳng cả về chính sách thương mại và chính sách tài khóa đều đã giảm bớt. “Còn ở lĩnh vực nào mà ông Trump có thể khiến thị trường cảm thấy sốc nữa? Chúng tôi không thấy ở đâu cả”, ông Saravelos nói.

Các nhà phân tích cũng cho rằng sự thiếu vắng các số liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ do Chính phủ nước này đóng cửa kéo dài cũng khiến sự biến động của tỷ giá USD và giá trái phiếu kho bạc Mỹ giảm bớt. Bên cạnh đó, đồng USD còn được hỗ trợ bởi tín hiệu từ cuộc họp tháng 10 của Fed, khi ngân hàng trung ương này hạ lãi suất nhưng để ngỏ khả năng không hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12 như kỳ vọng của thị trường.

Giới đầu tư cho rằng diễn biến tỷ giá USD gần đây cho thấy đồng tiền này đang chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi các yếu tố truyền thống, nhất là chênh lệch lãi suất giữa các nền kinh tế. “Thị trường đang trở lại với những yếu tố truyền thống tác động tới tỷ giá”, ông Turner nói.

Một số nhà quản lý quỹ cũng nói đồng USD đang dần lấy lại vai trò truyền thống là một “bộ ổn định” trong danh mục của họ. Đồng tiền này thường có khuynh hướng tăng giá khi thị trường tài chính và nền kinh tế toàn cầu xuất hiện tình trạng căng thẳng. Năm nay, vai trò này của USD đã bị nghi ngờ khi USD bị bán tháo cùng các tài sản rủi ro sau cú sốc mà kế hoạch thuế quan đối ứng gây ra.

Theo nhà quản lý danh mục Rushabh Amin của công ty Allsping Global Investments nhận định sự khởi đầu năm 2025 tồi tệ của đồng USD “chỉ là một sự bất thường nhất thời thay vì một xu hướng”. “Chúng tôi cho rằng đồng USD sẽ tiếp tục là một tài sản để đa dạng hóa danh mục trong thời gian tới, nhất là đối với các nhà đầu tư nước ngoài”, ông Amin nói.