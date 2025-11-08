Chứng khoán Mỹ dưới áp lực giảm mạnh vì cổ phiếu công nghệ bị xả, giá dầu giảm liền 2 tuần

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đương đầu áp lực giảm mạnh trong phiên ngày thứ Sáu (7/11) vì cổ phiếu công nghệ lại bị bán mạnh, và chốt phiên trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số...

Mối lo thừa cung dầu vẫn phủ bóng lên thị trường năng lượng, khiến giá “vàng đen” chỉ hồi nhẹ trong phiên này và hoàn tất tuần giảm thứ hai liên tiếp.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 74,8 điểm, tương đương tăng 0,16%, đạt 46.987,1 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,13%, đạt 6.728,8 điểm. Riêng chỉ số Nasdaq giảm 0,21%, còn 23.004,54 điểm.

Ở thời điểm chạm đáy của phiên, Nasdaq giảm 2,1%, S&P 500 và Dow Jones giảm tương ứng 1,3% và 0,9%.

Cả ba chỉ số cùng thoát đáy sau khi thượng nghị sỹ Chuck Schumer của Đảng Dân chủ, thủ lĩnh phe thiểu số tại Thượng viện, đưa ra một kế hoạch mới để cùng các nghị sỹ Cộng hòa tiến tới chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ. Đến hiện tại, Chính phủ Mỹ đã đóng cửa một phần trong thời gian hơn 5 tuần, và đây là cuộc đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử Mỹ.

Theo đề xuất trên, ngân sách tạm thời cho Chính phủ Mỹ nối lại hoạt động sẽ được thông qua với điều kiện gia hạn 1 năm chính sách tín dụng thuế trong đạo luật chăm sóc y tế với chi phí hợp túi tiền Affordable Care Act.

Do Chính phủ đóng cửa, các báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng bị hoãn công bố, khiến nhà đầu tư phải dựa vào dữ liệu từ khu vực tư nhân - thường bị cho là thiếu chính xác hơn - để xác định trình trạng của nền kinh tế Mỹ và điều chỉnh kỳ vọng về đường đi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Tuần này, các số liệu từ khu vực tư nhân đã ít nhiều gây lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Kết quả khảo sát được Đại học Michigan công bố ngày thứ Sáu cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ đang ở gần mức thấp nhất từ trước đến nay. Trước đó một ngày, báo cáo từ công ty Challenger, Gray & Christmas cho thấy các công ty ở Mỹ sa thải mạnh trong tháng 10, với số nhân sự bị cắt giảm là nhiều nhất của tháng này trong 22 năm qua.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10, lẽ ra được công bố vào ngày thứ Sáu tuần này, đang bị hoãn. Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones, các nhà phân tích dự báo khu vực phi nông nghiệp của Mỹ mất 60.000 công việc trong tháng trước và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 4,5%.

Hiện tại, thị trường đang đặt cược khả năng dưới 70% Fed tiếp tục hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12 - theo dữ liệu từ công cụ FedWach Tool của sàn CME.

Tình trạng đóng cửa kéo dài của Chính phủ Mỹ đang đặt ra những tác động tiềm ẩn không nhỏ đối với nền kinh tế. Ngày thứ Sáu, các hãng hàng không nước này đã hủy tới 700 chuyến bay trong nước vì các sân bay ở Mỹ không có đủ nhân viên kiểm soát không lưu làm việc.

Cổ phiếu công nghệ là nhóm bị bán nhiều nhất ở Phố Wall trong tuần này, và xu hướng này tiếp diễn trong phiên ngày thứ Sáu, khi nhà đầu tư chưa vơi bớt nỗi lo về một bong bóng cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) đang hình thành. Cổ phiếu Oracle giảm khoảng 2% trong phiên này, nâng tổng mức giảm của cả tuần lên khoảng 9%. AMD cũng giảm gần 9% trong tuần này, trong khi Broadcom giảm 5%.

Tính cả tuần, Nasdaq giảm 3%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 4. S&P 500 và Dow Jones giảm hơn 1% mỗi chỉ số.

Tuy nhiên, không phải chuyên gia nào cũng bi quan. “Thị trường đang có sự dịch chuyển một chút sang các nhóm cổ phiếu khác, và điều này tốt cho cổ phiếu giá trị. Bởi vậy, tôi không cho rằng việc bán tháo là do sự lo ngại quá mức về nhóm Magnificent 7. Đầu tư vào AI vẫn đang mạnh… tôi không cho rằng xu hướng tăng của cổ phiếu AI đã chấm dứt”, chiến lược gia Leah Bennett của công ty Concurrent Asset Management nhận định với hãng tin CNBC.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,25 USD/thùng, tương đương tăng 0,39%, đóng cửa ở mức 63,63 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,32 USD/thùng, tương đương tăng 0,54%, chốt ở 59,75 USD/thùng.

Tuần này, giá hai loại dầu giảm khoảng 2%, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp. Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là mối lo rằng thế giới sẽ thừa dầu.

“Thị trường tiếp tục đánh giá sự gia tăng của nguồn cung dầu trong bối cảnh bức tranh kinh tế vĩ mô thiếu rõ ràng”, nhà phân tích Ole Hvalbye của ngân hàng SEB nhận xét.

Diễn biến giá dầu thế giới trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong khi đó, việc Mỹ và châu Âu trừng phạt Nga và Iran vẫn đang là những yếu tố hỗ trợ giá dầu. Ngoài ra, số liệu công bố tuần này cũng cho thấy nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tăng. Theo dữ liệu của Hải quan Trung Quốc, trong tháng 10, nhập khẩu dầu thô của nước này tăng 2,3% so với tháng 9 và tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 48,36 triệu tấn.