Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu Nvidia, giá dầu bốc hơi 3% vì tin OPEC+

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (29/9) nhờ việc giao dịch cổ phiếu AI sôi động trở lại sau một tuần suy yếu. Giá dầu thô sụt mạnh vì lo ngại nguồn cung dầu của thế giới sẽ tăng trưởng mạnh hơn nhu cầu tiêu thụ.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,26%, đạt 6.661,21 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,48%, đạt 22.591,15 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 68,78 điểm, tương đương tăng 0,15%, đạt 46.316,07 điểm.

Nvidia, cổ phiếu AI đình đám nhất ở Phố Wall, tăng hơn 2% trong phiên đầu tuần, sau khi bị bán nhiều cùng các mã cổ phiếu AI lớn khác trong tuần trước do mối hoài nghi của nhà đầu tư. Thậm chí, một số nhà giao dịch đã đặt câu hỏi liệu có đủ năng lượng để đáp ứng cho kế hoạch hạ tầng AI của Nvidia và OpenAI.

Nhiều cổ phiếu chip khác “ăn theo” Nvidia, ghi nhận mức tăng cao trong phiên này, như Micron tăng hơn 4% và AMD tăng hơn 1%.

Một “điểm sáng” khác của phiên này là cổ phiếu Electronic Arts với mức tăng 4,5% sau khi công ty trò chơi video tuyên bố sẽ rút khỏi niêm yết trên sàn giao dịch để trở thành một công ty tư nhân trong thương vụ trị giá 55 tỷ USD. Theo một báo cáo của ngân hàng Goldman Sachs, tổng giá trị các vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) ở Mỹ trong năm nay đã vượt mốc 1 nghìn tỷ USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trưởng chiến lược Venu Krishna của ngân hàng Barclays nhận định hoạt động đầu tư cơ bản sôi động trong lĩnh vực AI sẽ tiếp tục thúc đẩy xu hướng thị trường giá lên của chứng khoán Mỹ.

“Câu chuyện đầu tư cơ bản AI vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại. Ngoài ra, các ngành khác cũng đang hưởng lợi từ làn sóng chi tiêu cho hạ tầng AI. Sự tập trung của câu chuyện này vào một số ít công ty lớn có thể gây ra một vài thận trọng, nhưng với việc AI đang trở thành tâm điểm của tăng trưởng toàn cầu, S&P 500 sẽ có lợi thế lớn hơn so với các chỉ số đối thủ, vì các cổ phiếu công nghệ chiếm tỷ trọng lớn trong chỉ số này”, ông Krishna nói.

Tuy nhiên, nguy cơ Chính phủ Mỹ phải đóng cửa vì ngân sách không được gia hạn đang phủ bóng lên tâm trí nhà đầu tư ở Phố Wall.

Tổng thống Donald Trump đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trong Quốc hội Mỹ vào ngày thứ Hai để đàm phán về một dự luật ngân sách tạm thời cho Chính phủ duy trì hoạt động khi kết thúc năm tài khóa cũ mà chưa có ngân sách cho tài khóa mới. Nếu không có thỏa thuận nào đạt được về vấn đề này, Chính phủ liên bang sẽ đóng cửa từ ngày 1/10, ngày đầu tiên của tài khóa mới.

Bộ Lao động Mỹ cho biết sẽ không công bố các số liệu mới, bao gồm báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 dự kiến vào ngày thứ Sáu tuần này, nếu Chính phủ đóng cửa. Vào cuối tuần, ông Trump nói với hãng tin NBC News rằng công chức liên bang sẽ bị sa thải hàng loạt nếu kịch bản Chính phủ đóng cửa không được ngăn chặn.

Lịch sử cho thấy các vụ đóng cửa chính phủ Mỹ không có ảnh hưởng nhiều đến thị trường tài chính nước này. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư có thể chịu tác động tiêu cực nếu các báo cáo kinh tế bị trì hoãn, khiến cho triển vọng lãi suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trở nên khó đoán định hơn.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 2,16 USD/thùng, tương đương giảm 3,08%, chốt ở mức 67,97 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 2,27 USD/thùng, tương đương giảm 3,45%, còn 63,45 USD/thùng.

Dầu sụt giá sau khi có tin khu vực người Kurd ở Iraq đã nối lại hoạt động xuất khẩu dầu qua đường ống đi qua Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần vừa rồi và OPEC+ có kế hoạch tiếp tục tăng sản lượng vào tháng 11. OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.

Theo dự báo, việc tái khởi động đường ống dẫn dầu nói trên sẽ cung cấp thêm cho thế giới 230.000 thùng dầu mỗi ngày đúng vào lúc OPEC+ đang liên tục tăng sản lượng.

Nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters rằng OPEC+ có thể đưa ra quyết định tăng sản lượng thêm ít nhất 137.000 thùng/ngày trong tháng 11 tại cuộc họp của liên minh vào cuối tuần này. Tuy nhiên, sản lượng thực tế của OPEC+ hiện vẫn đang thấp hơn 500.000 thùng/ngày so với hạn ngạch chính thức của liên minh.

Tuần trước, giá dầu Brent và dầu WTI đều tăng hơn 4%, đánh dấu tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 6, do các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng dầu khí của Nga làm dấy lên mối lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung dầu từ Nga. Vào cuối tuần, Nga đã tấn công mạnh vào Kiev và một số khu vực khác của Ukraine.