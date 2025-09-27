Thứ Bảy, 27/09/2025

Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ kỳ vọng lãi suất giảm, giá dầu tăng sau tin Nga - Ukraine

Bình Minh

27/09/2025, 08:48

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (26/9), khi báo cáo lạm phát mới nhất mang tới những con số phù hợp với dự báo...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, thị trường đã giảm điểm trong tuần này do mối hoài nghi của nhà đầu tư về giao dịch cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI).

Giá dầu thô tăng sau khi có tin Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 299,97 điểm, tương đương tăng 0,65%, đạt 46.247.29 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,59%, đạt 6.643,7 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,44%, đạt 22.484,07 điểm.

Phiên tăng này chấm dứt chuỗi ba phiên giảm trước đó của chứng khoán Mỹ, nhưng kết quả của thị trường cả tuần vẫn là giảm. Nasdaq giảm 0,7%; S&P 500 mất 0,3%; va Dow Jones trượt 0,2% trong tuần này.

Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của nước này tăng 2,7% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,3% so với tháng trước. PCE lõi, thước đo không tính đến giá thực phẩm và năng lượng, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,2% so với tháng trước.

Những mức tăng trên đều phù hợp với dự báo mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters. Mức tăng cả năm của PCE toàn phần có nhỉnh hơn mức tăng 2,6% ghi nhận trong tháng 7, nhưng mức tăng của PCE lõi không thay đổi.

Sau khi báo cáo được công bố, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai nâng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 10 lên 88% từ mức 85% của ngày hôm trước. Khả năng Fed tiếp tục giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 là 65% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Thị trường không có nhiều phản ứng sau khi báo cáo trên được công bố, thể hiện qua việc các chỉ số chính chỉ tăng thêm một chút từ mức tăng đã có trước đó.

Hôm thứ Năm, các số liệu kinh tế Mỹ khả quan hơn dự báo đã ít nhiều gây lo ngại cho nhà đầu tư vì làm giảm khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất. Các báo cáo đó bao gồm số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ít hơn kỳ vọng và số liệu tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 2 được điều chỉnh tăng mạnh.

Tính đến hôm thứ Năm, chứng khoán Mỹ đã giảm liền 3 phiên, một phần do các cổ phiếu AI đã tăng trưởng nóng thời gian qua bị bán mạnh. Điển hình trong số này là cổ phiếu Oracle với mức giảm 8% cả tuần. Mã này giảm 2,7% trong phiên này thứ Sáu.

Đến phiên ngày thứ Sáu, thị trường được hỗ trợ bởi niềm tin của nhà đầu tư rằng nền kinh tế Mỹ vẫn ổn nhưng Fed vẫn sẽ giảm lãi suất. Sự giảm điểm vừa qua cũng mang lại cơ hội mua vào.

“Sau 3 ngày giảm, thị trường đã đủ hấp dẫn để lôi kéo những nhà đầu tư còn đang đứng ngoài lề. Số liệu GDP điều chỉnh và dữ liệu thất nghiệp hôm thứ Năm làm suy yếu kịch bản mềm mỏng của Fed, nhưng số liệu PCE ngày hôm nay đã xoa dịu mối lo này”, trưởng chiến lược David Russell của công ty TradeStation nói với hãng tin CNBC.

Một báo cáo khác công bố ngày thứ Sáu là chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan. Chỉ số này giảm nhẹ trong tháng 9 và phù hợp với dự báo, nên không có ảnh hưởng nhiều tới diễn biến giá cổ phiếu.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,71 USD/thùng, tương đương tăng 1,02%, chốt ở mức 70,13 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,74 USD/thùng, tương đương tăng 1,14%, chốt ở 65,72 USD/thùng.

Dầu tăng giá do Ukraine tiếp tục sử dụng thiết bị bay không người lái để tấn công vào hạ tầng năng lượng của Nga nhằm gây gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu của nước này. Ngoài ra, giới phân tích cho rằng giá dầu còn đang được hỗ trợ bởi việc chính quyền Tổng thống Donald trump tiếp tục gây sức ép đòi các nước đồng minh và đối tác của Mỹ chấm dứt việc nhập khẩu dầu thô của Nga.

“Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ có thể giảm nhập khẩu dầu từ Nga”, ông chuyên gia Andrew Lipow của công ty Lipow Associates nói.

Giá dầu hiện đang ở vùng cao nhất của 7 tuần, sau khi tăng khoảng 5% trong tuần này. Dù vậy, giới đầu tư vẫn lo ngại về triển vọng của giá dầu trong trung hạn, sau những dự báo gần đây nói rằng thế giới sẽ thừa dầu vào cuối năm nay và tình trạng thừa cung đó sẽ kéo dài sang năm 2026.

Vì sao chứng khoán Nhật Bản liên tục lập kỷ lục?

10:41, 25/09/2025

Vì sao chứng khoán Nhật Bản liên tục lập kỷ lục?

Chứng khoán Mỹ giảm liền ba phiên, dầu vững giá ở vùng đỉnh 7 tuần

08:03, 26/09/2025

Chứng khoán Mỹ giảm liền ba phiên, dầu vững giá ở vùng đỉnh 7 tuần

Sự thận trọng của Chủ tịch Fed

17:33, 25/09/2025

Sự thận trọng của Chủ tịch Fed

chứng khoán Mỹ giá dầu thế giới

Vàng tăng giá sau báo cáo lạm phát Mỹ, quỹ SPDR Gold Trust mua gần 9 tấn

Vàng tăng giá sau báo cáo lạm phát Mỹ, quỹ SPDR Gold Trust mua gần 9 tấn

Tuần này, giá vàng giao ngay tăng 1,9%, đánh dấu tuần tăng thứ sáu liên tiếp...

10 quốc gia và vùng lãnh thổ được Mỹ cấp thị thực H-1B nhiều nhất

10 quốc gia và vùng lãnh thổ được Mỹ cấp thị thực H-1B nhiều nhất

Riêng Ấn Độ và Trung Quốc chiếm hơn 80% tổng số thị thực H-1B được cấp năm 2024...

Ấn Độ phát động chiến dịch toàn quốc kêu gọi hơn 1,4 tỷ dân dùng hàng nội địa

Ấn Độ phát động chiến dịch toàn quốc kêu gọi hơn 1,4 tỷ dân dùng hàng nội địa

Chiến dịch Swadeshi là một điểm cốt lõi trong chiến dịch “Atmanirbhar Bharat” (Ấn Độ tự cường) của Thủ tướng Narendra Modi...

Trung Quốc kêu gọi doanh nghiệp tránh đưa “cuộc chiến giảm giá” tới Mỹ

Trung Quốc kêu gọi doanh nghiệp tránh đưa “cuộc chiến giảm giá” tới Mỹ

Trung Quốc kêu gọi các công ty nước này tránh mở rộng cuộc chiến giảm giá tới nền kinh tế lớn nhất thế giới...

Giá bạc tăng nóng hơn cả giá vàng

Giá bạc tăng nóng hơn cả giá vàng

Trong khi mối quan tâm của đa số các nhà đầu tư hướng tới vàng - kim loại quý đã tăng giá hơn 40% trong năm nay - giá bạc thực ra còn tăng nóng hơn...

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Số liệu tăng trưởng GDP của Mỹ được điều chỉnh tăng mạnh

Điện mặt trời mái nhà: Nên xử phạt hay không?

Dự thảo Luật Đầu tư Kinh doanh: Cần hướng tới một đạo luật nền tảng dẫn đường cho sự phát triển

Làng nghề Việt: Từ hồi sinh đến khát vọng “xanh, số và vươn xa hơn”

Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị về tuyến đường sắt Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái

Đầu tư

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

