Chứng khoán Mỹ tăng điểm trước thềm cuộc họp Fed, giá dầu giảm

Bình Minh

27/01/2026, 08:16

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (26/1), trong lúc nhà đầu tư chờ tin tức địa chính trị mới, loạt báo cáo tài chính quan trọng, và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Giá dầu thô quay đầu giảm sau khi đạt mức cao nhất trong gần 2 tuần vào phiên trước.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,5%, đạt 6.950,23 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 313,69 điểm, tương đương tăng 0,64%, đạt 49.412,4 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,43%, đạt 23.601,36 điểm.

Cổ phiếu công nghệ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt phiên tăng này của thị trường. Loạt Big Tech gồm Apple, Meta Platforms và Microsoft ghi nhận mức tăng tương ứng 3%, 2% và 1% trước khi các công ty này công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2025 trong tuần này.

Trong ngày đầu tuần, Tổng thống Donald Trump chưa có động thái mới nào liên quan tới Greenland hay Iran, nhưng bất ngờ tuyên bố tăng thuế quan áp lên các mặt hàng ô tô, dược phẩm và gỗ nhập khẩu từ Hàn Quốc lên 25% từ 15%. Lý do mà ông đưa ra cho động thái này là Quốc hội Hàn Quốc trì hoãn việc phê chuẩn thỏa thuận thương mại mà nước này đạt được với Mỹ vào năm ngoái.

Trước đó, vào hôm Chủ nhật, ông tuyên bố sẽ áp thuế quan 100% lên Canada nếu nước này đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Sau đó, căng thẳng dịu đi khi Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố Ottawa “không có ý định” theo đuổi một thỏa thuận thương mại tự do với Bắc Kinh.

“Tình hình bây giờ vẫn còn nhiều bất định. Có vẻ như nhà đầu tư không thực sự lo ngại về lời đe dọa áp thuế quan 100% lên Canada của ông Trump, nhưng việc Tổng thống liên tục dùng thuế quan để gây sức ép lên các nước đồng minh của Mỹ đang dần dần khiến niềm tin suy yếu”, chuyên gia Adam Crisafulli của công ty Vital Knowledge nhận định với hãng tin CNBC.

Ngoài ra, tình hình chính trị của Mỹ cũng đang ít nhiều khiến nhà đầu tư bất an. Việc nhân viên quản lý nhập cư liên bang bắn chết một công dân Mỹ - vụ thứ hai trong tháng 1 này - đang gây ra một làn sóng phản đối trong dư luận Mỹ và dẫn tới nguy cơ Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần. Một số thượng nghị sỹ Dân chủ tuyên bố vì những vụ việc này, họ sẽ không phê chuẩn kế hoạch ngân sách 1,2 nghìn tỷ USD của Chính phủ, trong đó có ngân sách cho Bộ An ninh nội địa Mỹ.

“Dù tình hình địa chính trị và chính trị có nhiều bất ổn, người tiêu dùng Mỹ có vẻ vẫn đang ổn và tiếp tục chi tiêu. Doanh nghiệp Mỹ vẫn làm ăn có lại và đầu tư lợi nhuận đó vào công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ tăng năng suất khác”, chiến lược gia Tom Hainin của công ty US Bank Asset Management Group nhận định.

Trong số các thành viên của S&P 500, sẽ có hơn 90 công ty công bố báo cáo tài chính trong tuần này, gồm Meta, Tesla, Microsoft và Apple. Đến nay, đây là một mùa báo cáo khả quan, với 76% số doanh nghiệp đã báo cáo đưa ra kết quả tốt hơn dự báo - theo dữ liệu từ FactSet.

Cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed sẽ diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư. Theo dự báo của giới phân tích, Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75% trong lần họp này nhưng sẽ có hai lần giảm lãi suất trong năm nay. Thị trường đang chờ xem liệu Chủ tịch Powell sẽ phát tín hiệu như thế nào về đường đi của lãi suất sắp tới.

Tuần trước, chứng khoán Mỹ giảm điểm do căng thẳng địa chính trị gia tăng, sau đó hồi phục khi ông Trump tuyên bố đã đạt một thỏa thuận khung với Greenland.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London đóng cửa giảm 0,29 USD/thùng, tương đương giảm 0,4%, còn 65,59 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,44 USD/thùng, tương đương giảm 0,7%, còn 60,63 USD/thùng.

Tuần trước, giá cả hai loại dầu cùng tăng khoảng 2,7%, chốt phiên ngày thứ Sáu ở mức cao nhất kể từ hôm 14/1.

Giá dầu đang được hỗ trợ bởi thông tin cho biết các công ty khai thác dầu khí Mỹ bị giảm sản lượng tới 2 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương 15% tổng sản lượng dầu toàn quốc, vào cuối tuần vừa qua do một trận bão mùa đông lớn xuất hiện ở nước này.

Tuy nhiên, mỏ dầu lớn nhất của Kazakhstan sắp sửa hoạt động bình thường trở lại sau khi gián đoạn vào tuần trước do sự cố về điện. Trong tuần trước, tình trạng gián đoạn hoạt động ở hai mỏ dầu của nước này là một động lực quan trọng đẩy giá dầu tăng.

Các nhà giao dịch trên thị trường dầu cũng đang theo dõi các diễn biến địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Tuần trước, Tổng thống Trump điều một đội tàu chiến Mỹ tới Iran nhưng nói rằng ông hy vọng sẽ không phải sử dụng tới các chiến hạm này.

“Nói chung, giá dầu thô vẫn đang trong trạng thái ‘chờ xem” cho tới khi thị trường biết rõ chính quyền ông Trump sẽ làm gì với Iran. Đàm phán hòa bình Nga - Ukraine vẫn tiếp tục và OPEC tuyên bố vẫn sẽ duy trì chính sách sản lượng hiện tại. Những điều này gây áp lực giảm lên giá dầu”, Phó chủ tịch Dennis Kissler của công ty BOK Financial nhận định với hãng tin Reuters.

Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với Reuters, OPEC+ sẽ tiếp tục hoãn việc tăng thêm sản lượng trong tháng 3, và quyết định như vậy sẽ được khối đưa ra trong cuộc họp vào cuối tuần này.

OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga. Năm ngoái, OPEC+ liên tục tăng sản lượng, gây áp lực giảm lên giá dầu. Sau đó, khối này đã quyết định dừng tăng sản lượng từ đầu năm 2026.

Theo CEO Jarand Rystad của công ty Rystad Energy, sản lượng dầu đá phiến của Mỹ có thể giảm một lượng tới 400.000 thùng/ngày trong năm 2026 nếu các nước OPEC tăng thị phần và giá dầu giảm tới 40 USD/thùng.

