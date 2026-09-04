Chứng khoán Mỹ tăng mạnh khi lợi suất trái phiếu tiếp tục giảm, giá dầu chững lại

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (3/9), khi lợi suất trái phiếu tiếp tục thoái lui do nhà đầu tư giảm mạnh đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Giá dầu thô chững lại trong lúc căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông vẫn đang nóng.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 1,06%, đạt 7.747,71 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,4%, đạt 26.584,06 điểm.

Chỉ số Dow Jones tăng 624,16 điểm, tương đương tăng 1,18%, đạt 53.686,11 điểm, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây.

Tâm lý nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall được cải thiện rõ rệt sau khi Thống đốc Fed Christopher Waller nói rằng ông sẽ ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất nếu các số liệu thống kê sắp tới cho thấy áp lực lạm phát dịu đi.

Dù thừa nhận lạm phát “còn cao hơn đáng kể” so với mục tiêu 2% của Fed, ông Waller lưu ý rằng xu hướng gần đây “cuối cùng đã có một vài tín hiệu giảm lạm phát”. “Nếu xu hướng này tiếp tục trong các số liệu được công bố trong 2 tuần tới, tôi sẽ nghiêng về ủng hộ giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức hiện tại”, ông Waller nói với hãng tin Reuters.

Sau phát biểu trên, thị trường lãi suất tương lai chỉ còn đặt cược khả năng hơn 50% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, giảm từ mức 62% trước đó và từ mức 68% cách đó hai ngày - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Phát biểu của ông Waller, cùng với cú tăng mạnh của tỷ giá đồng yên Nhật Bản, hỗ trợ giá trái phiếu kho bạc Mỹ, dẫn tới lợi suất giảm ở tất cả các kỳ hạn chính, bất chấp giá dầu thô còn ở mức cao.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 2 điểm cơ bản, còn 4,772%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm hơn 1 điểm cơ bản, còn 5,254%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 4 điểm cơ bản, còn 4,342%.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,11 USD/thùng, tương đương giảm 0,12%, chốt ở mức 95,52 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,29 USD/thùng, tương đương tăng 0,32%, đóng cửa ở mức 91,3 USD/thùng.

Trong phiên, có lúc giá của hai loại dầu cùng đạt mức cao nhất trong 6 tuần.

Thời gian gần đây, việc giá dầu tăng cao theo căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã đẩy cao mối lo lạm phát, đặt ra triển vọng lãi suất cao hơn, dẫn tới lợi suất trái phiếu chính phục toàn cầu tăng liên tục, gây áp lực giảm lên giá cổ phiếu.

Dù giá trái phiếu kho bạc Mỹ đã hồi phục trong hai phiên liên tiếp thứ Tư và thứ Năm, chuyên gia Sam Stovall của công ty CFRA nhận định thị trường vẫn chưa thực sự thoát hiểm. Trao đổi với hãng tin CNBC, ông Stovall nói rằng nếu giá dầu duy trì ở mức cao, lãi suất cao hơn vẫn có thể tiếp tục là “một trở ngại mà nhà đầu tư phải vượt qua”.

“Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã nói rằng ông ấy tập trung vào nhiệm vụ chống lạm phát hơn là bảo vệ thị trường lao động. Bởi vậy, ngay cả khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp sắp tới yếu hơn kỳ vọng, lập trường của ông ấy có thể vẫn không thay đổi. Còn nếu báo cáo việc làm này mạnh hơn kỳ vọng, mối lo lạm phát của ông ấy càng được củng cố”, vị chuyên gia nhận định.

Trong phiên ngày thứ Sáu, tâm điểm chú ý của thị trường sẽ hướng tới báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ đến từ Bộ Lao động nước này.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu vẫn đang được hỗ trợ bởi việc Mỹ và Iran gần đây nối lại các cuộc tấn công lẫn nhau sau khi tình hình đã tương đối lắng dịu trong phần lớn thời gian của tháng 8. Ngoài ra, việc Israel đưa ra những lời đe dọa mới đối với Iran cũng làm gia tăng mối lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông.

Phát biểu ngày thứ Năm, Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói rằng nước này không có kế hoạch đàm phán với Iran trừ phi Tehran dừng tấn công tàu bè đi qua eo biển Hormuz. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, nói nước này sẽ phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự của Iran nếu Tehran mở các cuộc tấn công nhằm vào Israel.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Theo nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS, thị trường sẽ chờ xem liệu các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran trong tuần này có phải là “sự kiện một lần” hay sẽ tiếp diễn.

Trong bối cảnh đó, lưu lượng giao thông tàu chở hàng qua eo biển Hormuz vẫn nhỏ giọt. Dữ liệu theo dõi vận tải biển mới nhất cho thấy trong ngày thứ Tư, chỉ có 6 tàu hàng đi qua được tuyến đường này, giảm từ 11 tàu trước đó một ngày và bình quân khoảng 13 tàu mỗi ngày trong 10 ngày gần nhất.

“Thị trường dầu vẫn đang thắt chặt. Lượng dầu tồn trữ trên toàn cầu đang cạn dần, dẫn tới giá dầu cao hơn”, ông Staunovo nói với Reuters.