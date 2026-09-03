Chứng khoán Mỹ bật “xanh” khi lợi suất trái phiếu quay đầu giảm, giá dầu vẫn đi lên

Khi bán tháo trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ dịu bớt, lợi suất quay đầu giảm, các chỉ số chứng khoán Mỹ cũng được giải tỏa áp lực giảm và chuyển sang trạng thái “xanh”...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (2/9), nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ quay đầu giảm nhẹ sau khi leo thang dữ dội lên mức cao nhất trong nhiều năm trong thời gian gần đây. Giá dầu thô tiếp tục tăng do căng thẳng ở Vùng Vịnh chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,46%, đạt 7.666,6 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,45%, đạt 26.217,83 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 295,07 điểm, tương đương tăng 0,56%, đạt 53.061,95 điểm.

Trước phiên tăng này, chứng khoán Mỹ đã giảm 3 phiên liên tiếp, dưới sức ép của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng liên tục, một phần do mối lo ngại rằng giá dầu tăng cao sẽ đẩy lạm phát tăng.

Thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu đã bán tháo mạnh trong thời gian gần đây, dẫn tới lợi suất trái phiếu tăng cao. Ngoài mối lo lạm phát, trái phiếu còn bị bán do mối lo về mức nợ công lớn của các nền kinh tế phát triển.

Trong phiên ngày thứ Tư, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc đạt 4,818%, cao nhất kể từ tháng 11/2023. Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh, Đức và Pháp cũng tăng. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm duy trì ở vùng cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Khi bán tháo trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ dịu bớt, lợi suất quay đầu giảm, các chỉ số chứng khoán Mỹ cũng được giải tỏa áp lực giảm và chuyển sang trạng thái “xanh”.

Cuối phiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 1 điểm cơ bản, còn 4,78%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm gần 1 điểm cơ bản, còn 5,259%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 2 điểm cơ bản, còn 4,369%.

Theo ông Jay Hatfield, CEO của công ty Infrastructure Capital Advisors, diễn biến giá dầu đang là yếu tố chính chi phối lợi suất trái phiếu và giá cổ phiếu. Ông nhận định lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và giá cổ phiếu hồi phục trong phiên này là do thị trường tin rằng giá dầu đang qua đỉnh.

Vị CEO cho biết ông hoài nghi về khả năng có một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, nhưng nhận định đợt tăng này của giá dầu sẽ không kéo dài.

“Yếu tố chính bây giờ là giá dầu. Thị trường có thể phục hồi ngày hôm nay là vì giá dầu đang qua đỉnh. Tôi tin rằng giá xu hướng của giá dầu trong 6 tháng tới sẽ là giảm, vì các quốc gia ngoài Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) sẽ tăng sản lượng dầu và các tuyến vận chuyển dầu thay thế eo biển Hormuz sẽ được phát triển”, ông Hatfield nói.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,98 USD/thùng, tương đương tăng 1%, đóng cửa ở mức 95,63 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,79 USD/thùng, tương đương tăng 0,9%, chốt phiên ở mức 91,01 USD/thùng.

Dầu tăng giá khi Mỹ và Iran tiếp tục tấn công lẫn nhau trong cuộc chiến tranh đến nay đã bước sang tháng thứ 7. Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nói rằng các vụ tấn công của Mỹ sẽ càng khiến giao thông qua eo biển Hormuz gián đoạn thêm. Trước chiến tranh, eo biển Hormuz là tuyến đường vận chuyển 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu.

Theo dữ liệu từ công ty theo dõi vận tải biển Kpler, chỉ có 4 tàu chở hàng đi qua được eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ đồng hồ gần nhất, ít hơn nhiều so với mức trung bình là 13 tàu/ngày trong 10 ngày gần nhất. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin hai tàu chở dầu đã trúng mình biển và không thể di chuyển tiếp trong lúc tìm cách đi qua eo Hormuz.

Ngoài ra, Iran cũng bổ sung thêm nhiều tàu vào danh sách các tàu mà nước này cho là “không tuân thủ”, có thể bị phạt tiền, tịch thu hoặc bắt giữ nếu tìm cách vượt qua Hormuz.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright vào hôm thứ Ba tuyên bố đã có 17 triệu thùng dầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz vào ngày thứ Hai tuần này. Ông nói rằng đây là khối lượng dầu lớn nhất được vận chuyển qua tuyến đường này trong một ngày kể từ khi chiến tranh Mỹ - Iran bắt đầu vào cuối tháng 2.

“Những cuộc tấn công gần đây đánh dấu một bước leo thang quan trọng sau gần một tháng tương đối ổn định… Mối lo lớn nhất của thị trường dầu bây giờ là liệu chiến sự quay trở lại có làm suy giảm thêm dòng chảy dầu thô từ Vùng Vịnh”, chuyên gia Mark Schaefer của công ty Liquidity Energy nhận định trong một báo cáo.