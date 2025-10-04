Thứ Bảy, 04/10/2025

Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh tuần này, giá dầu bốc hơi 8%

Bình Minh

04/10/2025, 08:54

Nhà đầu tư đang tạm gác sang bên những mối lo về việc Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, dù vụ đóng cửa này đã kéo dài gần 3 ngày...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.
Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/10) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số nhưng hoàn tất một tuần tăng mạnh bất chấp việc Chính phủ đóng cửa. Giá dầu thô hồi phục nhưng ghi nhận một tuần sụt giảm mạnh vì mối lo thừa cung thiếu cầu.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,01%, đạt 6.715,79 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,28%, còn 22.780,51 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 0,51%, đạt 46.758,28 điểm.

Trước đó trong phiên, cả ba chỉ số cùng đạt mức cao nhất mọi thời đại. Mức đỉnh không thể duy trì khi một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn sụt giảm vào buổi chiều. Trong số đó, dẫn đầu là Palantir với mức giảm 7,5%, tiếp theo là Tesla và Nvidia với mức giảm khoảng 1% mỗi cổ phiếu.

Tính cả tuần này, S&P 500 tăng 1,1%; Dow Jones ghi nhận mức tăng tương tự và Nasdaq tăng 1,3%.

Nhà đầu tư đang tạm gác sang bên những mối lo về việc Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, dù vụ đóng cửa này đã kéo dài gần 3 ngày.

Giới phân tích cho rằng tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ, nếu kéo dài, sẽ làm trầm trọng thêm những mối lo ngại về kinh tế vĩ mô và chính sách của Mỹ, cũng như rủi ro lạm phát và sự suy yếu của thị trường lao động.

Dù vậy, ở thời điểm này, nhà đầu tư dường như tin rằng việc Chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ không kéo dài và ảnh hưởng tới nền kinh tế sẽ chỉ ở mức độ hạn chế. Lịch sử cho thấy những lần đóng cửa trước đây của Chính phủ Mỹ không phải là một sự kiện khiến thị trường chứng khoán nước này dịch chuyển.

Ngoài ra, thị trường cũng có một niềm tin rằng động lực từ giao dịch trí tuệ nhân tạo (AI trade) sẽ tiếp tục thúc đẩy giá cổ phiếu.

Ngày thứ Sáu, Cục Thống kê lao động (BLS) đã phải trì hoãn việc công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9, và nguyên nhân là do Chính phủ đóng cửa. Trong bối cảnh như vậy, nhà đầu tư tiếp tục dựa vào các số liệu thay thế, gồm báo cáo việc làm tư nhân do công ty dịch vụ tuyển dụng ADP công bố vào hôm thứ Tư để làm căn cứ cho kỳ vọng lãi suất. Các dữ liệu này đều phản ánh một thị trường lao động đang suy yếu và củng cố khả năng Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 10 và 12.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng 97% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng này và khả năng 85% Fed hạ lãi suất tương tự trong cuộc họp cuối cùng của năm 2025 diễn ra vào tháng 12.

“Chúng tôi xem các báo cáo của khu vực tư nhân cho thấy thị trường đủ yếu để Fed giảm lãi suất trong cuộc họp vào ngày 29/10. Triển vọng này đang củng cố xu hướng tăng của chứng khoán Mỹ và kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm về mức đủ thấp 4,11% để đưa chỉ số S&P 500 lên kỷ lục mới”, chiến lược gia Jennifer Timmerman của ngân hàng Wells Fargo nhận định với hãng tin CNBC.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,42 USD/thùng, tương đương tăng 0,7%, chốt ở mức 46,53 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,4 USD/thùng, tương đương tăng 0,7%, đạt 60,88 USD/thùng.

Cả tuần này, giá dầu Brent giảm 8,1%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất trong hơn 3 tháng, còn giá dầu WTI giảm 7,4%. Hôm thứ Năm, giá hai loại dầu giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng.

Theo tiết lộ của các nguồn thạo tin, OPEC+ sẽ đưa ra một quyết định tăng sản lượng nữa trong cuộc họp vào ngày Chủ nhật tuần này nhằm mục đích tăng thị phần. OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.

Giới phân tích nói rằng triển vọng OPEC+ tăng sản lượng, cộng thêm việc các nhà máy lọc dầu trên toàn cầu giảm hoạt động để bước vào giai đoạn bảo trì hàng năm trong những tháng tới, sẽ gây áp lực giảm lên giá dầu.

Một báo cáo của ngân hàng JPMorgan Chase nhận định tháng 9 vừa qua đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trên thị trường dầu, theo đó nguồn cung dầu toàn cầu bắt đầu trở nên dư thừa, với mức dư cung của quý 4 sẽ lớn và duy trì sang năm 2026.

Từ khóa:

chứng khoán Mỹ giá dầu thế giới

