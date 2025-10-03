Thứ Sáu, 03/10/2025

Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ thêm kỷ lục, giá dầu trượt dài xuống đáy 4 tháng

Bình Minh

03/10/2025, 08:13

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục xu hướng tăng và lập thêm kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (3/10), bất chấp tình trạng đóng cửa chính phủ vẫn chưa được giải quyết...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, mối lo thừa cung - thiếu cầu dầu đã đẩy giá dầu thô giảm 2% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,06%, đạt 6.715,35 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 78,62 điểm, tương đương tăng 0,17%, đạt 46.519,72 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,39%, đạt 22.844,05 điểm.

Đây là mức điểm đóng cửa cao chưa từng có của cả ba chỉ số. Ngoài ra, S&P 500 còn lập một kỷ lục nội phiên mới.

Một động lực cho phiên tăng này là mức tăng mạnh ghi nhận ở các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, dẫn dầu là cổ phiếu Nvidia đạt mức cao nhất mọi thời đại. Sau một vài hoài nghi vào tuần trước, nhà đầu tư đang quay trở lại mạnh mẽ với giao dịch cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI).

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa một phần trong gần hai ngày qua và chưa có dấu hiệu sẽ sớm mở cửa trở lại, do các nghị sỹ Cộng hòa và Dân chủ trong Quốc hội Mỹ chưa có bước tiến nào để đạt được thỏa thuận về ngân sách tạm thời. Việc chứng khoán Mỹ tiếp tục lập kỷ lục cho thấy nhà đầu tư dường như không o lắng nhiều về những hệ quả mà việc chính phủ đóng cửa có thể gây ra cho nền kinh tế và thị trường.

Dù vậy, tâm lý nhà đầu tư cũng bị ảnh hưởng đôi chút khi vào ngày thứ Năm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Mỹ có thể “hứng chịu tác động xấu” do Chính phủ đóng cửa. Giới phân tích cũng cảnh báo không thể xem nhẹ tác động của sự kiện này đối với nền kinh tế nếu việc đóng cửa chính phủ kéo dài.

Hiện tại, nhà đầu tư ở Phố Wall vẫn đang hy vọng thế bế tắc sẽ sớm được giải quyết để Chính phủ Mỹ vận hành trở lại. Nhưng trong một dấu hiệu cho thấy quan điểm không nhượng bộ phe Dân chủ, Tổng thống Donald Trump ngày thứ Năm nói rằng việc chính phủ đóng cửa mang lại cho ông một “cơ hội chưa từng có” để giảm bớt quy mô của các cơ quan liên bang.

“Nếu chính quyền thành công trong việc cắt giảm như vậy, hiệu ứng dài hạn sẽ là tích cực, nhưng trong ngắn hạn, sẽ có sự gián đoạn”, nhà quản lý danh mục Brian Mulberry của công ty Zacks Investment Management nhận xét.

Trên thị trường dự đoán, các nhà giao dịch đang đặt cược đợt đóng cửa này của Chính phủ Mỹ sẽ kéo dài gần 2 tuần.

Do nhiều bộ phận tạm dừng hoạt động, Bộ Lao động Mỹ sẽ không thể công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 vào ngày thứ Sáu này như dự kiến.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 1,24 USD/thùng, tương đương giảm 1,9%, đóng cửa ở mức 64,11 USD/thùng, thấp nhất từ tháng 6. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,3 USD/thùng, tương đương giảm 2,1%, còn 60,48 USD/thùng, thấp nhất kể từ ngày 30/6.

Những phiên gần đây, giá dầu đương đầu áp lực giảm do khả năng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh, tức liên minh OPEC+, tiếp tục tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11. Theo tiết lộ của giới thạo tin, mức tăng sản lượng dự kiến của tháng 11 có thể lên tới 500.000 thùng/ngày, cao gấp 3 lần mức tăng của tháng 10.

Giám đốc Jorge Montepeque của công ty Onyx Capital Group nói rằng các dự báo thừa cung dầu đang gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư trên thị trường dầu.

“Lượng dầu tồn trữ của Mỹ sẽ tăng trong thời gian tới, và tồn trữ dầu ở các nơi khác trên toàn cầu cũng tăng. Cộng với việc OPEC+ xuất khẩu nhiều dầu hơn, điều đó sẽ tạo ra một thị trường dầu yếu hơn”, một báo cáo của công ty HFI Research nhận định.

Báo cáo hàng tuần của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) hôm thứ Tư cho thấy tồn trữ dầu thô, xăng và các sản phẩm chưng cất của nước này đều tăng trong tuần trước do hoạt động lọc hóa dầu và nhu cầu tiêu thụ xăng dầu giảm.

Dù vậy, giá dầu vẫn đang được hỗ trợ bởi xung đột giữa Nga và Ukraine. Gần đây, Ukraine liên tục tấn công vào hạ tầng dầu khí của Nga. Nguồn tin là quan chức tiết lộ với hãng tin Reuters vào hôm thứ Tư rằng Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo để phục vụ các cuộc tấn công sử dụng tên lửa tầm xa nhằm vào các nhà máy lọc dầu, đường ống dẫn dầu và hạ tầng dầu khí khác của Nga.

