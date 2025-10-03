Giới chuyên gia dự báo đồng USD mất giá kéo dài

Kết quả một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters gần đây cho thấy các chiến lược gia ngoại hối dự báo đồng USD sẽ tiếp tục mất giá trong thời gian tới...

Theo cuộc khảo sát này, đồng USD đã chịu áp lực mất giá từ đầu năm và có thể sẽ gặp khó khăn trong việc tìm lại vị thế của mình so với các đồng tiền chủ chốt khác trong vòng 12 tháng tới.

Nguyên nhân chính được cho là do thâm hụt tài khóa của Chính phủ Mỹ ngày càng gia tăng và những lo ngại rằng sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang bị xói mòn. Điều này đã khiến các nhà đầu tư toàn cầu dịch chuyển khỏi đồng USD sang các đồng tiền và tài sản khác như vàng - tài sản đã tăng giá hơn 47% trong năm nay và đạt mức cao kỷ lục nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn.

Ông John Hardy, trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối tại ngân hàng Saxo Bank, nhận định rằng vị thế đặc biệt của đồng USD đồng nghĩa rằng nhà đầu tư không thể dễ dàng chuyển hoàn toàn sang các đồng tiền khác, mà thay vào đó họ phải kết hợp với việc tăng nắm giữ vàng.

Theo ông Hardy, diễn biến giá vàng đang phản ánh đánh giá của nhà đầu tư về tình hình tài khóa của Mỹ. Ông cũng nói rằng nhà đầu tư nhận thấy không chỉ Mỹ mà các quốc gia đều đang đối mặt với những thách thức tài khóa riêng.

Đồng USD đã suy yếu khoảng 10% trong năm nay, và xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục khi Fed nới lỏng chính sách hơn nữa để chống lại sự suy yếu của thị trường lao động. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có vẻ đã hoàn tất việc cắt giảm lãi suất.

Số lượng việc làm trong khu vực phi nông nghiệp của Mỹ chỉ tăng 22.000 công việc trong tháng 8, ít hơn nhiều so với dự báo. Môjt cuộc khảo sát khác của Reuters dự báo nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể đã tạo ra 50.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 9, nhưng việc Chính phủ Mỹ đóng cửa từ ngày 1/10 sẽ làm trì hoãn báo cáo việc làm mà thị trường đang rất mong đợi.

Triển vọng tổng thể cho đồng USD vẫn là yếu thêm trong ngắn hạn.

Ông Dan Tobon, trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối G10 tại ngân hàng Citi, cho biết có thể ông sẽ tránh đồng USD trừ khi có chiến lược cụ thể.

Gần 75% các chiến lược gia trong cuộc khảo sát của Reuters dự báo rằng vị thế bán ròng đồng USD sẽ tăng hoặc không thay đổi nhiều vào cuối tháng 10 so với thời điểm hiện nay.

Dữ liệu mới nhất từ Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) cho thấy giao dịch bán khống đồng USD bắt đầu từ tháng 4 năm nay vẫn đang diễn ra mạnh mẽ. Trên một thị trường bị ảnh hưởng bởi thuế quan và các cú sốc địa chính trị, nhiều nhà đầu tư đang giữ thái độ thận trọng và bỏ lỡ các đợt phục hồi của USD trong năm nay.

Dự báo của các chiến lược gia trong khảo sát của Reuters về mức tăng/giảm tỷ giá các đồng tiền so với USD sau 1 năm tới - Nguồn: Reuters.

Ông Lee Hardman, nhà phân tích tiền tệ cao cấp tại tập đoàn tài chính MUFG, cho rằng đồng USD có thể tiếp tục suy yếu trong 6-12 tháng tới khi Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất trong khi các ngân hàng trung ương lớn khác như ECB phát tín hiệu đã gần kết thúc hoặc đã kết thúc chu kỳ hạ lãi suất.

Ông Hardman cũng nhận định rằng đồng USD đã suy yếu một chút do Chính phủ Mỹ đóng cửa, nhưng về tổng thể, ông không cho là việc chính phủ đóng cửa sẽ có tác động lớn tới tỷ giá đồng bạc xanh. “Thị trường đang cho rằng đồng USD còn mất giá và Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này, ngay cả khi họ không có dữ liệu để phân tích trong một hoặc hai tuần tới”, ông nói

Hôm 17/9 , Fed đã hạ lãi suất quỹ liên bang 0,25 điểm phần trăm, còn 4-4,25% và dự báo sẽ có thêm các đợt cắt giảm tại các cuộc họp vào tháng 10 và tháng 12. Hợp đồng tương lai lãi suất đang định giá khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 10 ở mức 95%, theo công cụ CME FedWatch.

Cuộc khảo sát với sự tham gia của 80 chiến lược gia ngoại hối cho thấy đồng USD sẽ suy yếu so với tất cả các đồng tiền chính trong khung thời gian 3, 6 và 12 tháng tới.

Hơn 70% các chiến lược gia trong cuộc khảo sát dự báo USD có khả năng kết thúc năm 2025 yếu hơn so với dự đoán của họ, thay vì mạnh hơn.

Đồng euro, đã tăng hơn 13% so với đồng USD trong năm nay, được dự báo sẽ tăng thêm 1,5-3%, đạt tới các mức 1,19 USD, 1,2 USD và 1,21 USD tương ứng trong 3, 6 và 12 tháng tới.

Trong số các đồng tiền chính khác, đồng yên Nhật được dự đoán sẽ tăng khoảng 6% trong 1 năm tới lên mức 139 yên đổi 1 USD và các đồng đô la Australia và Đôla New Zealand được dự báo sẽ tăng khoảng 4-6%.