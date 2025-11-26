Chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhờ kỳ vọng lãi suất giảm, dầu trượt giá

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (25/11) nhờ đặt cược lớn hơn vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong cuộc họp vào tháng tới...

Giá dầu thô giảm do tiến trình hòa bình Nga - Ukraine có dấu hiệu khả quan.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 664,18 điểm, tương đương tăng 1,43%, đạt 47.112,45 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,91%, đạt 6.765,88 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,67%, đạt 23.025,59 điểm.

Đây là phiên tăng thứ ba liên tiếp của giá cổ phiếu ở Phố Wall, khi nhà đầu tư lạc quan hơn về triển vọng Fed hạ lãi suất và giao dịch AI.

Áp lực giảm đã có lúc đè nặng lên thị trường trong phiên này, khiến S&P 500 giảm 0,7%, Dow Jones cùng Nasdaq giảm tương ứng 0,2% và hơn 1% ở thời điểm chạm đáy của phiên. Sức ép bán cổ phiếu đã đến từ loạt số liệu ảm đạm của kinh tế Mỹ - những con số làm dấy lên mối lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nhưng tin xấu cũng được nhà đầu tư nhìn nhận như tin tốt, bởi những số liệu này củng cố khả năng Fed cắt giảm thêm lãi suất. Nhờ đó, sắc xanh đã trở lại mạnh mẽ trên các bảng điện tử vào cuối phiên giao dịch.

Báo cáo từ Cục Thống kê lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ cho thấy doanh thu bán lẻ tháng 9 của nước này chỉ tăng 0,2% so với tháng trước, thấp hơn mức dự báo tăng 0,3% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Cũng theo BLS, chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 9 tăng 0,3% so với tháng trước, phù hợp với dự báo, song PPI lõi chỉ tăng 0,1%, ít hơn so với dự báo là tăng 0,2%.

Cùng với đó, một báo cáo từ công ty dịch vụ tuyển dụng ADP cho thấy tốc độ mất việc làm trong khu vực tư nhân của Mỹ đã tăng lên trong 4 tuần qua. Tính bình quân, các công ty tư nhân ở nước này mát 13.500 công việc mỗi tuần trong vòng 4 tuần trở lại đây, so với mức giảm 2.500 công việc mỗi tuần trong kỳ báo cáo trước.

Báo cáo từ tổ chức nghiên cứu Conference Board cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ giảm mạnh, về mức 88,7 điểm trong tháng 11 từ mức 195,5 điểm của tháng 10. Mức này cũng thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích là giảm về 93,5 điểm.

Sau khi các dữ liệu này được công bố, thị trường lãi suất tương lai đặt cược khả năng 85% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12, từ mức 70% của ngày hôm trước. Mức độ đặt cược vào một đợt giảm lãi suất nữa vào tháng 1/2026 cũng tăng lên, đạt 65%.

Nhà đầu tư còn lạc quan sau khi hãng tin Bloomberg đưa tin rằng Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng Kevin Hassett đang được xem xét là ứng cử viên đi đầu để trở thành Chủ tịch mới của Fed khi ông Jerome Powell kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch Fed vào tháng 5 năm tới. Thị trường coi ông Hassett là một nhân vật có nhiều khả năng sẽ ưa chuộng chính sách lãi suất thấp, cùng quan điểm với Tổng thống Donald Trump.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với hãng tin CNBC rằng “có khả năng cao” Tổng thống Trump sẽ “đưa ra công bố trước Giáng sinh” về ứng cử viên cho ghế Chủ tịch Fed.

Khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 12 đã tăng mạnh từ khi Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams, hôm thứ Sáu tuần trước nói rằng Fed có dư địa để giảm lãi suất “trong ngắn hạn”.

“Trước ngày thứ Sáu, khả năng Fed hạ lãi suất chỉ là 40%. Khả năng này bây giờ là hơn 80%. Tôi chưa khi nào thấy kỳ vọng lãi suất lại biến động mạnh tới như vậy chỉ trong vài ngày. Thị trường đang rất nhạy cảm với vấn đề này”, Giám đốc đầu tư Ron Albahary của công ty LNW nhận xét với CNBC, cho rằng triển vọng lãi suất giảm sẽ hỗ trợ cho một đợt tăng điểm của thị trường trong mùa Giáng sinh.

Dù đã hồi phục một phần thiệt hại của tuần trước, cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ vẫn đang trên đà hoàn tất một tháng giảm điểm. Nguồn áp lực giảm chính lên thị trường trong tháng 11 này là mối lo ngại của nhà đầu tư về định giá cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI). S&P 500 đã giảm khoảng 1% trong tháng này, Nasdaq giảm xấp xỉ 3% và Dow Jones trượt 1%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,89 USD/thùng, tương đương giảm 1,4%, đóng cửa ở mức 62,48 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,89 USD/thùng, tương đương giảm 1,51%, chốt ở mức 57,95 USD/thùng.

Dầu tụt giá sau khi có tin một quan chức Mỹ nói Ukraine đã nhất trí với thỏa thuận hòa bình mà Washington đề xuất. Theo tin từ ABC News và CBS News, vị này nói Ukraine đã đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận mà Mỹ đưa ra.

Trao đổi với hãng tin Reuters, một quan chức Ukraine nói Kiev ủng hộ bản chất của thỏa thuận khung mà Mỹ đưa ra khi giới chức Mỹ và Ukraine đàm phán ở Geneva, nhưng các vấn đề nhạy cảm nhất trong thỏa thuận khung này còn cần phải được tổng thống hai nước thảo luận thêm.

Theo dự kiến, Tổng thống Ukraine Volodimir Zelenskiy có thể thăm Mỹ trong vài ngày tới để hoàn tất thỏa thuận với Tổng thống Trump - theo cố vấn an ninh quốc gia Ukraine Rustem Umerov.

Hôm thứ Hai, giá dầu tăng 1,3% do tiến trình hòa bình Nga - Ukraine bị hoài nghi. Nếu hai bên chấm dứt chiến tranh và Nga được dỡ các biện pháp trừng phạt, xuất khẩu dầu của nước này sẽ tăng mạnh.

Hiện tại, giá dầu vẫn đang đương đầu áp lực giảm từ những dự báo cho rằng thế giới sẽ thừa dầu trong năm 2026. Một báo cáo của ngân hàng Deutsche Bank dự báo thế giới sẽ thừa ít nhất 2 triệu thùng dầu mỗi ngày trong năm 2026 và thậm chí đến 2027.

Tuy nhiên, triển vọng Fed hạ lãi suất trong thời gian tới đang là một yếu tố hỗ trợ giá dầu.