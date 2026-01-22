Chứng khoán Mỹ hồi mạnh sau động thái “quay xe” của Tổng thống Trump

Thị trường chứng khoán Mỹ bật tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (21/1) sau khi Tổng thống Donald Trump hủy kế hoạch áp thuế quan mới lên châu Âu và cho biết đã đạt một thỏa thuận khung về Greenland...

Giá dầu thô tiếp tục đi lên do mối lo về sự gián đoạn nguồn cung dầu ở Kazakhstan.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 588,64 điểm, tương đương tăng 1,21%, đạt 49.007,23 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,16%, đạt 6.875,62 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,18%, đạt 23.224,82 điểm.

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sỹ, ông Trump nói sẽ không dùng vũ lực để sáp nhập Greenland - hòn đảo thuộc chủ quyền của Đan Mạch ở Bắc Cực - vào Mỹ. Ông cũng tuyên bố hủy kế hoạch áp thuế quan lên 8 nước châu Âu liên quan đến vấn đề Greenland và đã đạt một thỏa thuận khung về Greenland với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Dựa trên một cuộc gặp rất hiệu quả mà tôi có với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, chúng tôi đã đi đến khuôn khổ cho một thỏa thuận trong tương lai về Greenland, và thực chất là toàn bộ vùng Bắc Cực. Dựa trên sự đồng thuận đó, tôi sẽ không áp thuế quan đã được lên kế hoạch có hiệu lực từ ngày 1/2”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Tuần này, cuộc khủng hoảng Greenland đã khiến chứng khoán Mỹ sụt mạnh. Dù phục hồi phiên này, cả ba chỉ số chính vẫn giảm nếu tính từ đầu tuần, với Dow Jones giảm 0,6%, S&P 500 giảm 0,9% và Nasdaq giảm 1,2%.

Sau đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC, ông Trump nói “chúng tôi đã có ý tưởng về một thỏa thuận” với Greenland.

Những tuyên bố này khiến các giao dịch bán tài sản Mỹ (“sell America”) - hoạt động xả hàng khiến thị trường tài chính toàn cầu chao đảo trong phiên ngày thứ Ba - nhanh chóng đảo ngược. Giá trái phiếu kho bạc Mỹ hồi phục, khiến lợi suất giảm, và đồng USD cũng tăng giá trở lại so với các đồng tiền chủ chốt khác.

Dẫn đầu phiên phục hồi này của chứng khoán Mỹ là các cổ phiếu công nghệ như Nvidia và AMD. Tâm lý ham thích rủi ro tăng cao khuyến khích nhà đầu tư đổ xô mua các cổ phiếu tăng trưởng đã bị bán tháo trong những phiên trước.

Cổ phiếu ngân hàng cũng tăng đáng kể trong phiên này, sau khi ông Trump nói tại Davos rằng ông sẽ đề nghị Quốc hội phê chuẩn đề xuất của ông về áp trần lãi suất thẻ tín dụng ở mức 10%. Điều này cho thấy ý tưởng áp trần đó của ông Trump khá bấp bênh, bởi việc đưa ra một mức lãi suất trần như vậy không nhận được sự ủng hộ của nhiều nghị sỹ. Citigroup và Capital One tăng hơn 1% mỗi cổ phiếu.

“Tổng thống Trump là người rất khó lường và ông ấy đổi hướng rất nhanh. Thị trường chứng khoán không còn cho rằng các tuyên bố của ông ấy sẽ trở thành hiện thực nữa. Cuộc xung đột giữa Mỹ với châu Âu về Greenland có thể khiến thị trường chứng khoán Mỹ giảm sâu hơn nữa nếu nhà đầu tư thực sự tin rằng đây là một vết rạn nứt lớn về địa chính trị”, nhà quản lý danh mục Jed Ellerbroek của công ty Argent Capital Management nhận xét với hãng tin CNBC.

Tuy ông Trump đã “quay xe”, căng thẳng giữa Mỹ với châu Âu vẫn đang ở mức cao. Trước khi ông Trump có những phát biểu xuống thang, cùng ngày 21/1, Nghị viện châu Âu đã đình chỉ thỏa thuận thương mại mà Liên minh châu Âu (EU) đạt được với Mỹ hồi tháng 7 năm ngoái.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,32 USD/thùng, tương đương tăng 0,5%, chốt ở mức 65,24 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,26 USD/thùng, tương đương tăng 0,4%, chốt ở mức 60,62 USD/thùng.

Trong phiên ngày hôm trước, giá cả hai loại dầu cùng tăng hơn 1,5%. Giá dầu đang được hỗ trợ bởi tin Kazakshtan tạm dừng hoạt động sản xuất tại hai mỏ dầu Tengiz và Korolev do vấn đề về điện. Tengiz là một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới. Theo dự báo, tình trạng gián đoạn này có thể kéo dài trong 7-10 ngày, Reuters cho biết.

Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela theo thỏa thuận 2 tỷ USD với Mỹ vẫn đang diễn ra với tốc độ chậm chạp. Dữ liệu từ theo dõi tàu biển và tài liệu từ hãng dầu khí quốc doanh PDVSA của Venezuela cho thấy nước này đến hiện tại đã cung ứng 7,8 triệu thùng dầu cho Mỹ theo thỏa thuận đó. Con số này phản ánh tốc độ bán dầu còn chậm, chưa đủ để khiến nguồn cung trên thị trường tăng mạnh.

Trong báo cáo hàng tháng mới nhất, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu, đồng nghĩa tình trạng dư thừa dầu trong năm nay có thể sẽ ít nghiêm trọng hơn so với đánh giá ban đầu.

IEA dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu của thế giới năm nay sẽ tăng 930.000 thùng/ngày, cao hơn 70.000 thùng/ngày so với lần dự báo trước. Tổ chức này nhận định trong quý 1/2026, thế giới sẽ thừa cung khoảng 4,25 triệu thùng dầu mỗi ngày.