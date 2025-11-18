Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trước thềm báo cáo việc làm, giá dầu giảm nhẹ sau tin Nga

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (17/11), do cổ phiếu công nghệ bị bán tháo trong lúc nhà đầu tư chờ những báo cáo quan trọng được công bố trong tuần này, gồm báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia và báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ...

Giá dầu thô đi xuống sau khi có tin một cảng xuất khẩu dầu lớn của Nga đã hoạt động trở lại sau hai ngày gián đoạn vì bị Ukraine tấn công.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 557,24 điểm, tương đương 1,18%, còn 46.590,24 điểm. Gây áp lực giảm chủ yếu lên chỉ số blue-chip này là việc nhà đầu tư bán mạnh các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn gồm Nvidia, Apple và Salesforce.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,92%, chốt phiên ở mức 6.672,41 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,84%, còn 22.708,07 điểm.

Cổ phiếu Nvidia giảm khoảng 2% trước khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý 3, dự kiến sau khi thị trường đóng cửa phiên chính thức ngày thứ Tư. Gần đây, cổ phiếu Nvidia cùng nhiều cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) khác trở thành nguồn sức ép giảm lên toàn thị trường do nhà đầu tư lo ngại về định giá bị đẩy lên cao quá mức của các cổ phiếu này.

“Nvidia cần phải chứng minh được rằng nhu cầu chip AI vẫn còn lớn và doanh thu của công ty sẽ không giảm tốc. Một câu hỏi nữa được đặt ra là các công ty đang mua những con chip này sẽ có được mức lợi nhuận như thế nào trên khoản đầu tư của họ”, chiến lược gia Ross Mayfield của ngân hàng đầu tư Baird nhận xét với hãng tin CNBC.

Ông Mayfield cho rằng nếu báo cáo tài chính của Nvidia đưa ra dự báo kém lạc quan về nhu cầu chip AI, thị trường sẽ xem đó là một tín hiệu tiêu cực.

Vào ngày thứ Năm, hãng bán lẻ khổng lồ Walmart sẽ công bố báo cáo tài chính quý 3. Báo cáo này sẽ mang tới một cái nhìn sâu hơn về tình hình tiêu dùng ở Mỹ, trong bối cảnh có những dấu hiệu cho thấy sự suy yếu của thị trường lao động của nước này trong những tháng gần đây.

Tiếp đó trong ngày thứ Năm, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9. Đây là báo cáo lẽ ra đã được công bố vào đầu tháng 10 nhưng bị hoãn do Chính phủ Mỹ đóng cửa.

Ngoài ra, vào ngày thứ Tư, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố biên bản cuộc họp tháng 10. Biên bản này có thể giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về lập trường chính sách tiền tệ của các thành viên Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), bộ phận ra quyết sách của Fed.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng chỉ gần 43% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp kết thúc vào ngày 10/12. Vào đầu tháng này, khả năng đó còn ở mức trên 90%.

Cổ phiếu Alphabet là một điểm sáng của phiên đầu tuần, ghi nhận mức tăng 3,1% sau khi tập đoàn Berkshire Hathaway của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett cho biết đã mua cổ phần trong công ty mẹ của Google và YouTube.

Do áp lực giảm từ các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn trong những tuần gần đây, S&P 500 hiện giảm hơn 2% từ đầu tháng tới nay, sau khi tăng liền 6 tháng. Thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ hiện giảm 3% từ mức cao nhất mọi thời đại, trong khi Nasdaq đã giảm hơn 5% từ kỷ lục. Nhóm công nghệ trong S&P 500 hiện giảm 5% từ đầu tháng và giảm gần 7% từ kỷ lục.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,19 USD/thùng, tương đương giảm 0,3%, đóng cửa ở mức 64,2 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,18 USD/thùng, tương đương giảm 0,3%, còn 59,91 USD/thùng.

Dầu giảm giá sau khi cảng dầu Novorossiysk của Nga trên Biển Đen nối lại hoạt động sau 2 ngày gián đoạn vì một vụ tấn công của Ukraine. Hôm thứ Sáu, giá cả hai loại dầu cùng tăng hơn 2% sau khi có tin cảng dầu này phải tạm ngưng hoạt động khiến 2% nguồn cung dầu toàn cầu bị ảnh hưởng.

Hiện tại, giá dầu đương đầu với áp lực giảm từ dự báo thế giới sẽ thừa dầu trong năm 2026, nhưng cũng được hỗ trợ bởi lệnh trừng phạt của phương Tây đối với ngành dầu khí Nga.

Một báo cáo của ngân hàng ING dự báo thế giới sẽ thừa nhiều dầu trong năm 2026, nhưng mặt khác cảnh báo về rủi ro nguồn cung từ các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine nhằm vào hạ tầng dầu khí của Nga.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS dự báo giá dầu sẽ còn được hỗ trợ bất chấp những dự báo thừa cung.

“Lượng dầu nằm trên các tàu chở dầu tăng lên hiện chưa dẫn tới sự gia tăng của lượng dầu tồn trữ trên đất liền. Chúng tôi dự báo giá dầu có thể giảm về vùng dưới của phạm vi giá trong những tháng tới, nhưng triển vọng giá dầu trong nửa sau của năm 2026 vẫn tích cực”, ông Staunovo viết trong một báo cáo.