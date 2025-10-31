Thứ Sáu, 31/10/2025

Chứng khoán Mỹ trượt khỏi kỷ lục sau báo cáo của loạt Big Tech, giá dầu tăng nhẹ

Bình Minh

31/10/2025, 08:14

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (30/10), khi nhà đầu tư nghiền ngẫm về loạt báo cáo tài chính hàng quý của các công ty công nghệ vốn hóa lớn và đánh giá kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.
Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Sự thận trọng sau cuộc gặp này cũng là nguyên nhân khiến giá dầu thô không thể có sự bứt phá dù căng thẳng thương mại dịu đi.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,99%, còn 6.822,34 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 1,57%, còn 23.581,14 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 109,88 điểm, tương đương giảm 0,23%, còn 47.522,12 điểm.

Ba Big Tech gồm Alphabet, Meta và Microsoft đều đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2025 sau khi thị trường đóng cửa phiên giao dịch chính thức ngày thứ Tư. Phiên ngày thứ Năm, cổ phiếu Alphabet tăng 2,5%, nhưng Meta và Microsoft ghi nhận mức giảm tương ứng là hơn 11% và khoảng 3%. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là mối lo của nhà đầu tư về triển vọng chi tiêu gia tăng mạnh ở cả Meta và Microsoft.

Một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn khác cũng bị bán mạnh phiên này, như Nvidia với mức giảm hơn 2%, khiến cả nhóm công nghệ bị kéo tụt.

Sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông nhất trí giảm thuế quan đối với Trung Quốc liên quan tới vấn đề fentanyl xuống 10% từ 20 trước đó. Như vậy, tổng thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ giảm còn 47% từ 57%.

Đổi lại, Trung Quốc sẽ triển khai các biện pháp để chặn dòng chất cấm fentanyl xâm nhập vào Mỹ, mua đậu tương Mỹ trở lại, và nới lỏng việc kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Tuy nhiên, những vấn đề gai góc khác trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung như xuất khẩu con chip của Nvidia hay thoái vốn Trung Quốc khỏi TikTok Mỹ vẫn chưa được giải quyết trong cuộc gặp này. Ngoài ra, những kết quả được công bố cũng bị đánh giá là còn chung chung, thiếu chi tiết cụ thể.

“Mâu thuẫn thương mại vẫn chưa được giải quyết. Biến động sẽ còn là một nét đặc trưng trên thị trường vốn của Mỹ chừng nào ông Trump còn làm Tổng thống. Đó là đánh giá của tôi, và kết quả cuộc gặp vừa rồi khẳng định điều đó”, nhà quản lý danh mục Jed Ellerbroek của công ty Argent Capital Management nhận định với hãng tin CNBC.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,08 USD/thùng, tương đương tăng 0,1%, đóng cửa ở mức 65 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,09 USD/thùng, tương đương tăng 0,1%, đóng cửa ở mức 60,57 USD/thùng.

Theo nhà phân tích Tamas Varga của công ty PVM Oil, nhà đầu tư xem thỏa thuận Mỹ - Trung vừa đạt được chỉ là một sự xuống thang căng thẳng thay vì một thay đổi căn bản trong mối quan hệ giữa hai cường quốc.

Trong khi đó, giá dầu vẫn đang đương đầu với sức ép giảm do mối lo về khả năng dư thừa nguồn cung. Giá dầu Brent và WTI đều đang trên đà hoàn tất tháng 10 với mức giảm cả tháng khoảng 3%, đánh dấu tháng giảm thứ ba liên tiếp.

Dữ liệu của Mỹ cho thấy sản lượng dầu thô của nước này đạt kỷ lục hàng tuần ở mức bình quân khoảng 13,6 triệu thùng/ngày trong tuần trước. Trong khi đó, giới thạo tin tiết lộ rằng trong cuộc họp vào ngày 2/11, OPEC+ có thể đưa ra quyết định tăng sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 12.

OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga. Sau nhiều tháng liên tiếp tăng sản lượng trong năm nay, OPEC+ đã đưa sản lượng dầu mục tiêu của khối tăng thêm tổng cộng 2,7 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 2,5% nguồn cung dầu toàn cầu.

OPEC+ tăng sản lượng nhằm giữ thị phần trước sự cạnh tranh của các hãng dầu lửa ở Mỹ, dù giá dầu giảm đặt ra khó khăn cho ngân sách quốc gia nhiều nước trong liên minh. Bộ Tài chính Saudi Arabia ngày 30/10 cho biết thâm hụt ngân sách của nước này tăng lên mức 88,5 ty riyal, tương đương 23,6 tỷ USD, trong quý 3 năm nay, tăng 160% so với quý trước do chi tiêu tăng mà thu ngân sách giảm.

chứng khoán Mỹ giá dầu thế giới

