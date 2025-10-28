Thứ Ba, 28/10/2025

Trang chủ Chứng khoán

Chứng khoán Việt Nam thanh khoản cao nhất khu vực, dòng tiền tổ chức đang mạnh lên

Thu Minh

28/10/2025, 14:22

Hiện mức giá trị giao dịch của thị trường chứng khoán Việt Nam đang là mức thanh khoản thuộc loại tốt nhất của khu vực Đông Nam Á.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Tại Việt Nam, nhà đầu tư cá nhân luôn chiếm tỷ trọng giao dịch cao từ trước đến nay. Tuy nhiên, một đặc điểm rất đặc biệt là nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước đã tăng mạnh giao dịch trong năm 2025 với tỷ lệ lên đến 35% - tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay, theo số liệu từ chứng khoán Yuanta.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc nghiên cứu và phân tích của Chứng khoán Yuanta bình luận: Điều này cho thấy thị trường chứng khoán đang thu hút mạnh hơn nhu cầu đầu tư của tổ chức trong nước và điều này hỗ trợ cho xu hướng vững chắc của thị trường chứng khoán thay vì chỉ xuất hiện các cơn sóng ngắn thường hay diễn ra trong năm trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong lịch sử.

Chuyên gia chứng khoán Phạm Hồng Sơn cũng khẳng định, trong bối cảnh khối ngoại bán ròng liên tiếp mấy năm nay, dòng tiền nội hiện mới là động lực chính của thị trường.

Thanh khoản thị trường bình quân vào khoảng 30.000 – 40.000 tỷ đồng/phiên, đỉnh điểm có những lúc lên đến 70.000 tỷ đồng, trong khi đó khối ngoại bán ròng trung bình từ 1.000 – 2.000 tỷ/phiên, như vậy khối ngoại chỉ chiếm tỷ trọng 2,5 – 5% thanh khoản toàn thị trường. 

Đối với việc dòng tiền nội dồi dào như vậy là do nhiều nguyên nhân, thứ nhất là mặt bằng lãi suất trong nước đang ở mức thấp, khiến dòng tiền tiết kiệm dịch chuyển sang các kênh đầu tư có lợi suất cao hơn, đặc biệt là chứng khoán.

Thứ hai, nhà đầu tư trong nước bao gồm cả cá nhân lẫn tổ chức, họ đầu tư ngày càng chiến lược hơn, chứ không chỉ “ăn theo” dòng tiền ngoại như trước đây. Và thứ ba, sự phát triển của các quỹ mở, quỹ ETF nội địa đã giúp thị trường có thêm lực đỡ ổn định, duy trì thanh khoản cao dù khối ngoại bán ròng.

TS. Trần Thăng Long, Giám đốc Phân tích, Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC) cho hay, thống kê thanh khoản thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây thường xuyên trên 30.000 tỷ đến 40.000 tỷ đồng, có những phiên đến trên 70.000 tỷ đồng.

Khi trao đổi điều này với một số nhà đầu tư nước ngoài ở Nhật Bản, Hàn Quốc… họ cũng rất ngạc nhiên, vì thị trường chứng khoán ở một số nước trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan…không phải lúc nào cũng có được mức thanh khoản trên 1 tỷ USD/phiên như vậy.

Hiện mức giá trị giao dịch của thị trường chứng khoán Việt Nam đang là mức thanh khoản thuộc loại tốt nhất của khu vực Đông Nam Á. Điều này đã làm thay đổi quan điểm của các nhà đầu tư lớn, trước đây họ cho rằng Việt Nam sẽ nằm ở dưới cùng của Top 5 trong khu vực Đông Nam Á về cả quy mô kinh tế lẫn thị trường chứng khoán. Nhưng giờ thì chúng ta đang được đánh giá ở Top 1, Top 2 về mức độ mới, thanh khoản và hấp dẫn.

Tôi nghĩ mức thanh khoản này đang khá tốt và cho thấy các nhà đầu tư trong nước đang tham gia rất tích cực vào thị trường, không chỉ bởi việc nâng hạng mà quan trọng hơn do kỳ vọng vào tăng trưởng nội tại của nền kinh tế.

Ngoài ra, trong suốt thời gian từ các năm 2021 – 2025, số lượng tài khoản nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam tăng khoảng gần gấp ba lần, từ hơn 2 triệu lên gần 11 triệu tài khoản. Số lượng các tài khoản đầu tư vào chứng chỉ quỹ theo cập nhật mới nhất là xấp xỉ 2,5 triệu so với khoảng 11 triệu tài khoản.

Con số trên cho thấy nhà đầu tư trong nước đang dần coi thị trường chứng khoán là một kênh đầu tư tương đối nghiêm túc và thiên dần về mặt trung và dài hạn, không chỉ là một kênh ngắn hạn, lướt sóng. Thay vào đó, nhà đầu tư nghĩ đến việc đầu tư dài hạn hơn, tích lũy tài sản nên nguồn lực của nhà đầu tư trong nước tham gia vào thị trường đang dẫn dắt chính.

Năm 2024 vừa qua nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 90.000 tỷ đồng và năm nay tính đến hết tháng 9/2025 nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 77.000 tỷ đồng. Chúng ta thấy thanh khoản trong nước vẫn rất tốt và nhà đầu tư trong nước vẫn tin tưởng vào sự tăng trưởng của thị trường cũng như kinh tế Việt Nam trong năm nay và những năm tiếp theo.

dòng tiền

