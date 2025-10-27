Tự doanh và cá nhân "quay xe" bán ròng, tổ chức trong nước gom mạnh

Những thông tin tích cực từ thuế quan với Mỹ đã không được phản ánh vào thị trường chứng khoán Việt Nam như kỳ vọng của giới đầu tư. VN-Index quay đầu giảm ngay từ đầu phiên và dù có một vài lực đỡ nhưng không đáng kể, chỉ số đóng cửa giảm 30,64 điểm lùi về vùng giá 1.652,54 tương ứng giảm 1,82%.

Độ rộng cực kỳ xấu với 178 mã giảm điểm trên 143 mã tăng. Riêng VN30 bay màu tới gần 44 điểm. Bất động sản hôm nay thảm hại nhất khi có tới 4 cổ phiếu lau sàn trong đó có 2 cổ phiếu họ nhà Vin gồm VHM, VRE và CEO, DIG. VIC cũng mất 2,28%, hàng loạt cổ phiếu bốc hơi như PDR mất 6,77%; CRV -6,06%; NVL -3,5%; KDH, TCH, VPI, NLG, DXG... Chỉ tính riêng 3 cổ phiếu Vingroup vơ vét gần 15 điểm của Vn-Index.

Ngân hàng và chứng khoán cũng chìm trong biển lửa. Nhóm vốn hóa lớn giảm mạnh như CTG, BID, VPB, TCB, MBB hay chứng khoán có SSI, VND. Với các nhóm còn lại như tiêu dùng không khá hơn như VNM, PNJ, FRT, MWG bay tới hơn 5,4%. Dầu khí ghi nhận BSR, PLX bốc hơi cùng các cổ phiếu tiêu biểu như HPG, HVN, VJC.

Hiếm hoi các mã còn lại tăng trưởng nhẹ như MCH, ACV, FPT, GVR hay bảo hiểm có BVH. Đang mùa công bố kết quả kinh doanh với lợi nhuận phân hóa mạnh, thị trường cần một nhịp chỉnh để lấy đà phản ánh sâu hơn tình hình cơ bản của doanh nghiệp.

Thanh khoản ba sàn hôm nay là điểm yếu khi nguồn cung dồi dào nhưng khớp lệnh chỉ đạt gần 33.000 tỷ đồng thấp hơn đáng kể so với tuần trước bình quân 40.000 tỷ/phiên. Điều này cho thấy tiền bắt đáy chưa sẵn sàng nhập cuộc trong bối cảnh nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1197.9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1187.4 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin, Hàng cá nhân & Gia dụng. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, VPB, VIC, LPB, MSN, ACB, GEE, VIX, FTS, VPL.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: SSI, MBB, MWG, VCI, VHM, SHB, KBC, CII, HDC.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 672.6 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 177.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 14/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SSI, MBB, VHM, VCI, VSC, MWG, STB, VJC, ACB, HPG Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 4/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Công nghệ Thông tin. Top bán ròng có: VIX, VPB, GEX, FPT, SHB, PDR, FRT, FTS, VND.

Tự doanh bán ròng 697.3 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 658.3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 1/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bảo hiểm, Truyền thông. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MBB, FUEVFVND, VSC, KDH, HDG, SAM, FUESSVFL, VPL, VCG, PAN.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VIC, FPT, MSN, HPG, VHM, ACB, VNM, LPB, VPB, TCB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 2487.5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1668.0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin, Top bán ròng có FPT, VSC, STB, DPM, ACB, VJC, BAF, FUEVFVND, VPI, LPB.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có VIX, GEX, MBB, SSI, SHB, VPB, PDR, MWG, DXG, TCB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.129,7 tỷ đồng, tăng 113% so với phiên liền trước và đóng góp 9,3% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu VIC, với 4,8 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 979,2 tỷ đồng được Cá nhân trong nước bán cho Tổ chức trong nước. Bên cạnh đó, hơn 14,1 triệu đơn vị cổ phiếu VPB tương đương 439,4 tỷ được được thỏa thuận sang tay giữa Cá nhân trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Bất động sản, Thiết bị điện, Hóa chất, Nuôi trồng nông & hải sản, Dệt may trong khi giảm ở Ngân hàng, Xây dựng, Bán lẻ, Thép, Thực phẩm, Dầu khí, Hàng không. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.