Trang chủ Tiêu điểm

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Dũng Hiếu

16/09/2025, 13:18

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 281/NQ-CP, khởi động Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Mục tiêu của chương trình không chỉ là nâng cao chất lượng giáo dục mà còn mở rộng tiếp cận công bằng cho tất cả mọi người, từ giáo dục mầm non đến giáo dục đại học.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Chương trình hành động này được thiết kế nhằm thể chế hóa và tổ chức thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ đã được đề ra trong Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan và địa phương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, tổ chức triển khai, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết. Mục tiêu cuối cùng là đến năm 2045, Việt Nam sẽ có một hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng, đứng vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới.

Để đạt được những mục tiêu này, Chính phủ đã xác định cần nâng cao nhận thức và đổi mới tư duy về giáo dục và đào tạo. Việc này không chỉ đơn thuần là thay đổi trong cách thức giảng dạy mà còn là sự thay đổi trong tư duy quản trị quốc gia, gắn kết giáo dục với phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan và địa phương tham gia cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 71-NQ/TW theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng, ban hành và triển khai Kế hoạch tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về Nghị quyết số 71-NQ/TW theo hướng đa dạng hóa hình thức, cụ thể hóa nội dung tuyên truyền. Thời gian hoàn thành trong năm 2025.

Bên cạnh đó, việc tháo gỡ các điểm nghẽn trong thể chế, cơ chế và chính sách cũng được coi là một nhiệm vụ quan trọng. Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, cụ thể hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, cơ chế, chính sách theo hướng mở, linh hoạt, liên thông, đồng bộ. Việc phân cấp, phân quyền và phân định chức năng, nhiệm vụ cũng cần được thực hiện một cách thực chất và đi vào chiều sâu.

Đội ngũ giáo viên cũng là một yếu tố then chốt trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Chính phủ yêu cầu tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất trường lớp đạt chuẩn, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông.

Việc này không chỉ giúp nâng cao chất lượng giáo dục mà còn góp phần xây dựng một xã hội văn minh, hiện đại. Đặc biệt, cần có các chính sách ưu đãi đặc thù cho đội ngũ nhà giáo, nhằm thu hút và giữ chân những người có năng lực.

Chuyển đổi số trong giáo dục cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu học bạ số, văn bằng số cho người học trên toàn quốc. Ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục sẽ giúp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, đồng thời tạo ra những cơ hội mới cho người học. Thời gian hoàn thành trong năm 2025.

Có thể thấy, Chương trình hành động này không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục mà còn thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng một hệ thống giáo dục hiện đại, công bằng và chất lượng. Để thực hiện thành công các mục tiêu này, cần có sự đồng lòng, quyết tâm của toàn xã hội, từ các cơ quan quản lý nhà nước đến từng người dân. Chỉ khi tất cả cùng chung tay, chúng ta mới có thể hiện thực hóa giấc mơ về một nền giáo dục Việt Nam phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.

Chính phủ xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai đồng bộ và hiệu quả:

Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ để đột phá phát triển giáo dục và đào tạo;

Đổi mới mạnh mẽ thể chế, tạo cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho phát triển giáo dục và đào tạo;

Tăng cường giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới;

Chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo;

Tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất trường lớp đạt chuẩn, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông;

Cải cách, hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao;

Hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo;

Đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng trong giáo dục và đào tạo.

