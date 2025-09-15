Thứ Hai, 15/09/2025

Tiêu điểm

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị

Đỗ Như

15/09/2025, 20:52

Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức sẽ diễn ra vào sáng 16/9...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính phòng họp Diên Hồng - Nhà Quốc hội tới các điểm cầu của các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị trên toàn quốc.

Cụ thể, 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị được quán triệt, triển khai thực hiện gồm: Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Mục đích, yêu cầu của hội nghị là tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị đến các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ làm công tác đối ngoại, năng lượng, giáo dục và đào tạo, y tế.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ làm công tác đối ngoại, năng lượng, giáo dục và đào tạo, y tế để thực hiện có hiệu quả 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo dự kiến chương trình, Hội nghị sẽ nghe 4 chuyên đề do các đồng chí lãnh đạo truyền đạt.

Chuyên đề 1: "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW".

Chuyên đề 2: "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 08/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW".

Chuyên đề 3: "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW".

Chuyên đề 4: "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 70-NQ/TW, ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW".

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có phát biểu quan trọng chỉ đạo hội nghị.

[Phóng sự ảnh]: Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 11

10:03, 18/05/2025

[Phóng sự ảnh]: Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 11

Phát biểu của Tổng bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị

11:13, 18/05/2025

Phát biểu của Tổng bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66 và Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị

07:16, 18/05/2025

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66 và Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị

Bộ Chính trị đối ngoại tổ chức Đảng

