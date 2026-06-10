Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững
Nhĩ Anh
10/06/2026, 10:47
Theo Quyết định số 1021/QĐ-TTg ngày 09/6/2026 về việc kiện toàn Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững vừa được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký ban hành, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng...
Cũng theo quyết định này, Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng
Bộ Tài chính. Các Ủy viên Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang
bộ: Văn phòng Chính phủ; Bộ Tài chính; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nông nghiệp
và Môi trường; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch; Bộ Y tế; Bộ Xây dựng; Bộ Công Thương; Bộ Tư pháp; Bộ Nội vụ; Bộ
Dân tộc và Tôn giáo; Thanh tra Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Bên cạnh đó là đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Ban Chấp
hành Trung ương Đảng: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ban Chính sách, chiến
lược Trung ương; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Viện Hàn lâm
Khoa học xã hội Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đại diện
Lãnh đạo các tổ chức chính trị- xã hội và cộng đồng doanh nghiệp: Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
Hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính
phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên
ngành để thực hiện phát triển bền vững tại Việt Nam.
Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tư
vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề
quan trọng, liên ngành liên quan đến phát triển bền vững tại Việt Nam.
Cụ thể gồm:
xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thực
hiện phát triển bền vững trên phạm vi quốc gia; triển khai các cam kết toàn cầu
về phát triển bền vững tại Việt Nam, trong đó bao gồm triển khai có hiệu quả Kế
hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền
vững; đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện phát triển bền vững trên phạm vi quốc
gia và tổ chức định kỳ Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững.
Hội đồng cũng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa
các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải
quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến phát triển bền vững tại
Việt Nam.
Các thành viên Hội đồng làm việc theo Quy chế tổ chức và hoạt
động của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng ban hành. Các thành viên Hội đồng làm việc
theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân và được hưởng các chế độ
theo quy định hiện hành.
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