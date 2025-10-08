Thứ Tư, 08/10/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm là dấu mốc quan trọng

Việt An

08/10/2025, 16:04

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhận định trong những năm gần đây, mặc dù có những khó khăn khách quan do tình hình quốc tế, khu vực, nhưng với nền tảng hữu nghị truyền thống lâu đời và ý chí, mong muốn hợp tác xuyên suốt giữa hai nước, quan hệ Việt Nam - Triều Tiên tiếp tục phát triển ổn định, vững chắc...

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. Ảnh: TTXVN.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. Ảnh: TTXVN.

Trả lời phỏng vấn trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9 - 11/10/2025 của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh chuyến thăm lần này nhiều ý nghĩa rất đặc biệt, là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của đồng chí Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư và là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Triều Tiên sau 18 năm.

Chuyến thăm cũng diễn ra đúng vào dịp hai nước đang thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2025) và Năm Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên 2025, thể hiện sinh động sự coi trọng của hai Đảng, hai Nhà nước đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Triều Tiên.

Đánh giá về mối quan hệ Việt Nam - Triều Tiên, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ nhận định trong những năm gần đây, mặc dù có những khó khăn khách quan do tình hình quốc tế, khu vực, nhưng với nền tảng hữu nghị truyền thống lâu đời và ý chí, mong muốn hợp tác xuyên suốt giữa hai nước, quan hệ song phương tiếp tục phát triển ổn định, vững chắc và đạt được một số thành quả đáng khích lệ, nổi bật.

Hai bên duy trì các hoạt động giao lưu trao đổi đoàn cấp cao và các cấp với điểm nhấn đặc biệt là chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un vào tháng 3/2019. Trong thời gian qua, lãnh đạo cấp cao và các cấp của hai nước vẫn duy trì tiếp xúc, trao đổi với các hình thức linh hoạt như gửi thư, điện lẫn nhau trong các sự kiện trọng đại của mỗi nước, qua đó củng cố tình cảm hữu nghị và tin cậy chính trị giữa hai bên. 

Hai bên đã ký kết một số Hiệp định hợp tác song phương trong các lĩnh vực về văn hóa, y tế, vận tải hàng không dân dụng, tương trợ tư pháp, khuyến khích và bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần…; duy trì một số cơ chế đối thoại, hợp tác như Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao, Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật trên cơ sở phù hợp với nhu cầu của mỗi nước cũng như các quy định của quốc tế. 

Hợp tác về văn hóa, giao lưu nhân dân là điểm sáng trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước với các hình thức đa dạng như trao đổi đoàn nghệ thuật, văn hóa, giao lưu thể thao, tham gia Liên hoan nghệ thuật Mùa Xuân hằng năm, các Liên hoan phim quốc tế Bình Nhưỡng.

Các hoạt động giao lưu giữa các tổ chức nhân dân được duy trì và mở rộng, đặc biệt là các hoạt động trong khuôn khổ Năm Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên 2025 nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, qua đó, để người dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ truyền thống, hữu nghị tốt đẹp giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Từ những nền tảng vững chắc trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Triều Tiên, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ cho biết chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có 3 mục đích chính.

Trước hết, chuyến thăm lần này tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam là coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống. Triều Tiên là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (từ năm 1950). Đây là mối quan hệ hữu nghị truyền thống được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kim Nhật Thành và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Triều Tiên cũng là nước sát cánh và giúp đỡ Việt Nam. Việt Nam cũng luôn ủng hộ và đồng hành với Triều Tiên trong những lúc khó khăn. 

Thứ hai, chuyến thăm là dịp rất quan trọng để Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước trao đổi và thống nhất về những định hướng chiến lược nhằm kế thừa và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước, tăng cường hợp tác song phương trong giai đoạn mới phù hợp với các quy định liên quan của quốc tế và đáp ứng những nguyện vọng, mong muốn của nhân dân hai nước đặc biệt trong những lĩnh vực như y tế, văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân, hợp tác nông nghiệp.

Thứ ba, với vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, với chuyến thăm này, Việt Nam tiếp tục thể hiện sự ủng hộ nhất quán với những xu hướng, những nỗ lực và những đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trên bán đảo Triều Tiên, trong khu vực và trên thế giới. 

Với những ý nghĩa và tầm quan trọng trên, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Triều trong 75 năm qua, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ tin tưởng chắc chắn rằng, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương giữa hai Đảng, hai nước, đáp ứng nguyện vọng, mong muốn của nhân dân hai nước đồng thời đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

