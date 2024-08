CMC Telecom nhận trọn bộ “Chứng chỉ Uptime về thiết kế, xây dựng, vận hành”

Sau khi trải qua 8 tháng hoàn thiện hạ tầng, nâng cấp quy trình quản lý và chuẩn bị hơn 100 quy trình, tài liệu quy chuẩn Data Center (DC) Tân Thuận của CMC Telecom đã vượt qua 89 tiêu chuẩn theo khung đánh giá Uptime toàn cầu, đạt được chứng chỉ Vận hành bền vững vào ngày 7/8/2024 và được trao chứng nhận từ Uptime vào lúc 3 giờ chiều ngày 15/8/2024 tại trụ sở ở Hà Nội.

“Yếu tố con người trong vận hành chính là nền tảng để CMC Telecom thành công liên tiếp trên hành trình chinh phục các chứng chỉ quốc tế. Việc nhận chứng chỉ TCOS cũng như trọn bộ chứng chỉ Uptime (TCCF, TDD và TCOS), theo tiêu chuẩn quốc tế cao nhất cho trung tâm dữ liệu là minh chứng cho cam kết của CMC Telecom đối với khách hàng về một Nhà cung cấp dịch vụ toàn diện (Comprehensive Service Provider), là triết lý Your Data - We Care, hướng đến nâng cao trải nghiệm khách hàng, đặc biệt trong các ngành đặc thù như tài chính, ngân hàng, các Tech-Giant toàn cầu”, phát biểu tại buổi lễ nhận chứng chỉ Uptime, ông Phó Đức Kiên - Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Vận hành CMC Telecom, chia sẻ.

Cũng tại buổi lễ nhận chứng chỉ, ông Lê Minh Hiếu - Giám đốc Khối Data Center CMC Telecom, là 1 trong 3 người Việt Nam đầu tiên sở hữu chứng chỉ CDCE, cũng nhấn mạnh yếu tố con người trong vận hành: “Việc đạt được chứng chỉ Uptime TCOS (Tier Certification of Operational Sustainability) đầu tiên tại Việt Nam là một hành trình đầy thách thức và đáng tự hào, khẳng định vị thế và năng lực của trung tâm dữ liệu tại Việt Nam và ý nghĩa của việc đào tạo đội ngũ nhân viên để họ có thể vận hành hệ thống theo tiêu chuẩn quốc tế. Trên con đường dẫn tới thành công này, đội ngũ Data Center của CMC Telecom cũng đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách. Đây là minh chứng cho sự cam kết và khả năng của chúng tôi trong việc cung cấp các dịch vụ trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn cao nhất. Tiếp nối thành công của DC Tân Thuận, CMC Telecom tiếp tục nâng cấp và đồng bộ chuẩn hóa 2 trung tâm dữ liệu còn lại tại SHTP quận 9, TP.HCM và tại Hà Nội.”

Chuyên gia Uptime Institute tham quan Data Center Duy Tân, Hà Nội. Nguồn ảnh: CMC Telecom.

Đại diện trao chứng chỉ cho CMC Telecom, ông Mr. Patrick Chan, Phó Chủ tịch Uptime Institute Asia, cho biết: "Tháng 8/2022, CMC Data Center Tân Thuận là DC đầu tiên tại Việt Nam sở hữu cùng lúc 2 chứng chỉ quan trọng của Uptime Tier III là Thiết kế và Xây dựng. Sau 2 năm, đội ngũ kỹ sư CMC đã tiếp tục chứng minh với Uptime Institute về năng lực vận hành DC của người Việt đã đạt đến cấp độ cao nhất theo tiêu chuẩn toàn cầu, đáp ứng toàn bộ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong việc đánh giá về vận hành bền vững Trung tâm Dữ liệu - Tier Certification of Operational Sustainability - TCOS của Uptime Institute, tập trung vào việc đánh giá và xác nhận khả năng vận hành bền vững của các trung tâm dữ liệu.

Phương án đánh giá của Uptime sẽ tập trung vào những việc sau đây: quản lý rủi ro liên quan đến hoạt động trung tâm dữ liệu, thực thi các qui trình và thủ tục vận hành và bảo trì hiệu quả, đào tạo nhân sự vận hành, đảm bảo hoạt động liên tục 24/7/365 kể cả trong trường hợp khẩn cấp. Bằng việc trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam nhận TCOS cũng như bộ 3 chứng chỉ Thiết kế, Xây dựng và Vận hành, CMC Telecom đã chứng minh năng lực của một đối tác hàng đầu của Uptime tại Việt Nam với Trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn, vượt qua các vòng kiểm tra đánh giá khắt khe, nghiêm ngặt.”

Data Center Tân Thuận của CMC Telecom là trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Việt Nam đạt trọn bộ 3 chứng chỉ Thiết kế, Xây dựng và Vận hành. Nguồn ảnh: CMC Telecom.

Tháng 6/2024, CMC Data Center Tân Thuận cũng là DC đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn An toàn Hệ thống Thông tin Cấp độ 4 được thẩm định bởi Bộ Thông tin và Truyền thông, phối hợp với Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng. Trung tâm Dữ liệu của CMC Telecom với cấp độ 4 được chứng thực đảm bảo phục vụ người dùng có quy mô lớn và có nhu cầu đặc thù như các đơn vị Hành chính công, Chính phủ, Tài chính, Ngân hàng, Thương mại Điện tử,…

Năm 2008, Tập đoàn Công nghệ CMC thành lập CMC Telecom với sứ mệnh là một ISP, nhà cung cấp dịch vụ Internet. Sau 16 năm, CMC Telecom hiện là Nhà cung cấp Hạ tầng số Toàn diện - Comprehensive Service Provider - cung cấp các dịch vụ Kết nối, Trung tâm Dữ liệu, Cloud/Multi-Cloud, An toàn An ninh Thông tin, Managed Services với định hướng tập trung phục vụ đối tượng lớp khách hàng doanh nghiệp đứng đầu các ngành có yêu cầu cao như Tài Chính Ngân hàng, Năng lượng, Sản xuất, Bán lẻ, Logistics.

Về CMC Telecom và Data Center Tân Thuận:

CMC Telecom thuộc Tập đoàn Công nghệ CMC, là doanh nghiệp hạ tầng số duy nhất của Việt Nam có cổ đông nước ngoài (TIME dotCom, tập đoàn viễn thông Top 2 Malaysia), định hướng trở thành nhà cung cấp dịch vụ toàn diện (Comprehensive Services Provider) hàng dầu tại Việt Nam và khu vực, dẫn đầu trong 5 nhóm dịch vụ: Trung tâm Dữ liệu, Điện toán Đám mây, Quản trị Vận hành, An toàn An ninh Thông tin.

CMC Data Center Tân Thuận được đánh giá hiện đại và an toàn nhất tại Việt Nam khi sở hữu bộ 3 chứng chỉ Uptime (TCCF, TDD và TCOS)…, và các chứng chỉ bảo đảm tiêu chuẩn an toàn và bảo mật cao nhất hiện tại trên thế giới về Trung Tâm Dữ Liệu cho các tổ chức tài chính ngân hàng như TVRA (Threat, Vulnerability And Risk Assessment) và PCI DSS, Thông tin chi tiết: www.cmctelecom.vn