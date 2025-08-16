Bổ nhiệm, điều động nhiều vị trí lãnh đạo các đơn vị của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 15/8, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ công bố và trao các quyết định bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo của các đơn vị thuộc Bộ...

Buổi lễ do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì, với sự tham dự của Thứ trưởng Bùi Thế Duy và Thứ trưởng Lê Xuân Định.

Tại buổi lễ, Vụ Tổ chức Cán bộ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo tại các đơn vị trực thuộc. Các quyết định bổ nhiệm lại bao gồm:

Thứ nhất, bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Khải giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông KH&CN.

Thứ hai, bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Doãn Danh giữ chức Phó Giám đốc Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Thứ ba, bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Tài Dũng và ông Lê Đình Hanh giữ chức Phó Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia.

Đặc biệt, trong bối cảnh sắp xếp lại hai nhà xuất bản trực thuộc Bộ, một số quyết định điều động và bổ nhiệm mới đã được ban hành bao gồm:

Một là điều động và bổ nhiệm ông Trần Chí Đạt giữ chức Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông.

Hai là điều động và bổ nhiệm ông Bùi Minh Cường giữ chức Phó Giám đốc kiêm Phó Tổng biên tập Nhà Xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông.

Ba la điều động và bổ nhiệm bà Ngô Thị Mỹ Hạnh giữ chức Phó Giám đốc kiêm Phó Tổng biên tập Nhà Xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông.

Bốn là điều động và bổ nhiệm ông Võ Tuấn Hải giữ chức Phó Giám đốc Nhà Xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông.

Ngoài ra, các quyết định bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo khác cũng được công bố:

Một là bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thuật giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số.

Hai là điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Quý Vũ giữ chức Phó Viện trưởng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

Ba là bổ nhiệm ông Phan Việt Cương giữ chức Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Bốn là điều động và bổ nhiệm ông Hồ Đức Thắng giữ chức Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số Quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, các cán bộ được nhận quyết định đều bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn sự tin tưởng từ Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã trao quyết định, tặng hoa và gửi lời chúc mừng đến các cán bộ được nhận quyết định.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các cán bộ. Bộ trưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh KH, CN và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc thay đổi, dấn thân và đối mặt với thử thách là con đường để trưởng thành.

Bộ trưởng tin tưởng rằng, các cán bộ mới được nhận quyết định sẽ phát huy năng lực, khơi dậy tiềm năng đổi mới sáng tạo, góp phần đưa các đơn vị đi lên và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra. Bộ trưởng cũng bày tỏ kỳ vọng các cán bộ sẽ cùng với tập thể đơn vị cống hiến hết mình, đưa KH&CN trở thành động lực then chốt cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.