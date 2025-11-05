Thứ Tư, 05/11/2025

Trang chủ Thế giới

Quỹ đầu tư Na Uy phản đối gói thù lao 1 nghìn tỷ USD dành cho Elon Musk

Bình Minh

05/11/2025, 18:52

Năm ngoái, quỹ này cũng đã bỏ phiếu chống lại việc ông Musk được trả gói thù lao lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp Mỹ trị giá 56 tỷ USD...

CEO Elon Musk của Tesla - Ảnh: Bloomberg.
CEO Elon Musk của Tesla - Ảnh: Bloomberg.

Quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy, quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới với lượng tài sản đạt 2,1 nghìn tỷ USD, sẽ bỏ phiếu phản đối gói thù lao 1 nghìn tỷ USD mà hãng xe điện Tesla dành cho CEO Elon Musk - tờ báo Finacial Times đưa tin.

Tuy đánh giá cao vai trò lãnh đạo với tầm nhìn rộng lớn của ông Musk, quỹ đầu tư là một trong số 10 cổ đông lớn nhất của Tesla với lượng cổ phần 1,1% này bày tỏ lo ngại về quy mô của gói thù lao.

Vào ngày 4/11, hai ngày trước đại hội cổ đông thường niên của Tesla, quỹ đã nêu rõ những lo ngại về tổng quy mô của gói thù lao, sự pha loãng cổ phiếu và sự thiếu vắng các biện pháp giảm thiểu rủi ro liên quan đến nhân sự chủ chốt. Đồng thời, quỹ cam kết sẽ tiếp tục có các cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Tesla về thù lao cho CEO cũng như các vấn đề khác.

Chủ tịch Tesla, bà Robyn Denholm, đã mô tả cuộc bỏ phiếu về gói thù lao 1 nghìn tỷ USD tại đại hội cổ đông sắp tới là cần thiết để giữ ông Musk ở lại vị trí CEO. Về phần mình, ông Musk đã công khai đe dọa sẽ rời khỏi Tesla nếu các cổ đông một lần nữa chặn gói thù lao của ông.

Năm ngoái, quỹ đầu tư quốc gia Na Uy cũng đã bỏ phiếu chống lại việc ông Musk được trả gói thù lao lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp Mỹ trị giá 56 tỷ USD. Gói thù lao này đã được các cổ đông thông qua vào tháng 6 năm ngoái nhưng bị tòa án ở bang Delaware bác bỏ lần thứ hai vào tháng 12.

Hai nhóm tư vấn cổ đông là Glass Lewis và ISS đã khuyến nghị các nhà đầu tư từ chối gói thù lao 1 nghìn tỷ USD mới nhất - một kế hoạch gắn liền với các cột mốc tham vọng về giá cổ phiếu và hiệu suất hoạt động của công ty.

Một nhóm các quỹ hưu trí lớn cũng đã đưa ra một lá thư công khai phản đối kế hoạch thù lao nói trên dành cho ông Musk, cho rằng việc Hội đồng Quản trị tìm mọi cách giữ chân CEO đã làm tổn hại đến danh tiếng của Tesla và dẫn đến việc trả thù lao quá mức.

Trước đây, quỹ đầu tư quốc gia Na Uy đã từng đối mặt với sự phẫn nộ của ông Musk về vấn đề thù lao. CEO Nicolai Tangen của quỹ, đã mời ông Musk và các CEO doanh nghiệp khác đến dự bữa tối tại Oslo vào đầu năm nay, nhưng ông Musk đã từ chối lời mời sau khi quỹ bỏ phiếu chống lại gói thù lao 56 tỷ USD dành cho ông.

Quỹ này thường công bố ý định bỏ phiếu của mình vào thời điểm 5 ngày trước các cuộc họp cổ đông thường niên. Tuy nhiên, họ chỉ công bố quyết định bỏ phiếu cho Tesla hai ngày trước cuộc họp, với lý do muốn "đảm bảo có được tất cả thông tin liên quan và có thể được xem xét trong phân tích của chúng tôi".

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào tháng trước, ông Musk đã nói về những chỉ trích đối với gói thù lao 1 nghìn tỷ USD. Ông viết: "Tesla có giá trị hơn tất cả các công ty ô tô khác cộng lại. Bạn muốn ai trong số những CEO đó điều hành Tesla? Sẽ không phải là tôi”. Ông cũng gọi ISS và Glass Lewis là "những kẻ khủng bố doanh nghiệp".

Phần lớn tài sản của ông Musk - người giàu nhất thế giới - nằm ở cổ phiếu Tesla. Trong 5 năm qua, cổ phiếu này đã tăng giá gấp hơn 3 lần, đưa giá trị vốn hóa thị trường của công ty tăng vọt lên 1,5 nghìn tỷ USD.

