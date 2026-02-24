Thứ Ba, 24/02/2026

Trang chủ Tài chính

Giá vàng miếng SJC bất động, giá vàng nhẫn 9999 tăng nhẹ

Mai Nhi

24/02/2026, 15:26

Trong phiên 24/2, hầu hết các hệ thống kinh doanh lớn vẫn duy trì ổn định giá mua, bán vàng miếng SJC so với phiên hôm qua (23/2). Với vàng nhẫn “4 số 9”, giá giao dịch đồng loạt tăng 100-400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Cá biệt, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại một doanh nghiệp tăng tới 1 triệu đồng/lượng...

Giá vàng miếng SJC bất động, giá vàng nhẫn 9999 tăng nhẹ

Sau khi tăng tới gần 6 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch đầu tiên sau Tết (23/2), giá vàng miếng SJC tại hầu hết đơn vị kinh doanh vẫn duy trì ổn định trong phiên hôm nay so với chốt phiên hôm qua.

Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đều niêm yết giá mua vàng miếng SJC ở mức 181,6 triệu đồng/lượng và giá bán là 184,6 triệu đồng/lượng.

Trong phiên 24/2, trong khi giá vàng miếng SJC đứng im, giá vàng nhẫn “4 số 9” chỉ tăng từ 100 nghìn đến 1 triệu đồng/lượng. Ngược pha với thị trường trong nước, sau khi tăng hơn 2,3% trong phiên hôm qua (23/2), giá vàng thế giới trong phiên hôm nay sụt hơn 1%.

Cập nhật lúc 14 giờ 30 phút ngày 24/2, các thương hiệu vẫn không thay đổi mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên hôm qua (23/2), giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp này vẫn đứng im.

Tại TP.Hồ Chí Minh, sau khi ghi nhận tổng mức tăng gần 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 23/2, mở cửa phiên sáng nay, Mi Hồng duy trì xu hướng đi ngang đối với giá mua, bán vàng miếng SJC, niêm yết giá mua ở mức 182,1 triệu đồng và giá bán 184,6 triệu đồng/lương. 

Riêng Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất điều chỉnh tăng giá giao dịch vàng miếng SJC trong phiên sáng nay, với mức tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 181,6 triệu – 184,6 triệu đồng/lượng. Tính đến 14 giờ 30 phút, mức giao dịch trên vẫn không đổi.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 24/2/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Thị trường vàng nhẫn cũng ghi nhận diễn biến phân hoá rõ rệt trong phiên chiều nay. Giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại hầu hết các hệ thống lớn đều điều chỉnh tăng nhẹ so với giá chốt phiên 23/2. Duy chỉ có một doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá vàng nhẫn “4 số 9”.

Đóng cửa phiên sáng, Công ty SJC vẫn duy trì ổn định giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 181,1 triệu – 184,1 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 23/2. Cập nhật lúc 14 giờ 30 phút ngày 24/2, thương hiệu này vẫn giữ nguyên giá giao dịch trên.

Ngoại trừ Công ty SJC, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại các doanh nghiệp khác trên thị trường đều niêm yết ở mức tương đương so với giá vàng miếng SJC. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu có giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”cao hơn vàng miếng.

Trong khi đó, mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI và giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ tăng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại 181,6 triệu – 184,6 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên tiếp tục được duy trì sang đến phiên chiều.

Tính đến 14 giờ 30 phút ngày 24/2, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý cũng niêm yết ở mức 181,6 triệu – 184,6 triệu đồng/lượng.  So với giá chốt phiên ngày 23/2, giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 tại thương hiệu này tăng 100 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Giá bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trong phiên hôm nay thuộc về Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải. So với các thương hiệu ở miền Bắc, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại 2 thương hai thương hiệu này cao hơn từ 200 - 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Mức điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 24/2 so với phiên 23/2. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu đặt giá mua vàng nhẫn tròn trơn ở mức 181,8 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 184,8 triệu đồng/lượng. Tính đến 14 giờ 30 phút, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 23/2, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Sau khi tăng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với giá mua, bán vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 ngay khi mở cửa phiên, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá giao dịch tại 177,6 triệu – 180,6 triệu đồng/lượng (mua – bán) và duy trì đến hết phiên sáng.

Tuy nhiên, mở cửa phiên chiều, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải giảm 200 nghìn đồng/lượng, niêm yết ở mức 181,8 triệu – 184,8 triệu đồng/lượng. Tính đến 14 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Tại thị trường NewYork, cập nhật lúc 14 giờ 30 phút ngày 24/2, hợp đồng giá vàng giao ngay sụt mạnh hơn 1% so với giá chốt phiên 23/2, lùi xuống mốc 5.180,5 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới ở mức 18,63 đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này dao động từ 11,53 – 18,63 triệu đồng/lượng.

