Giá vàng miếng SJC bất động, giá vàng nhẫn 9999 tăng nhẹ

Trong phiên 24/2, hầu hết các hệ thống kinh doanh lớn vẫn duy trì ổn định giá mua, bán vàng miếng SJC so với phiên hôm qua (23/2). Với vàng nhẫn “4 số 9”, giá giao dịch đồng loạt tăng 100-400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Cá biệt, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại một doanh nghiệp tăng tới 1 triệu đồng/lượng...
Sau khi tăng tới gần 6 triệu đồng/lượng
trong phiên giao dịch đầu tiên sau Tết (23/2), giá vàng miếng SJC tại hầu hết đơn
vị kinh doanh vẫn duy trì ổn định trong phiên hôm nay so với chốt phiên hôm qua.
Công
ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đều niêm
yết giá mua vàng miếng
SJC ở mức 181,6 triệu đồng/lượng và giá bán là 184,6 triệu đồng/lượng.
Trong phiên 24/2, trong khi giá vàng miếng SJC đứng im, giá vàng nhẫn “4 số 9” chỉ tăng từ 100 nghìn đến 1 triệu đồng/lượng. Ngược pha với thị trường trong nước, sau khi tăng hơn 2,3% trong phiên hôm qua (23/2), giá vàng thế giới trong phiên hôm nay sụt hơn 1%.
Cập nhật lúc 14 giờ 30 phút ngày 24/2, các thương hiệu vẫn khôngthay đổi mức giá
giao dịch trên. So với giá chốt phiên hôm qua (23/2),
giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp này vẫn đứng im.
Tại TP.Hồ Chí Minh, sau khi ghi nhận tổng mức tăng gần 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 23/2, mở cửa
phiên sáng nay, Mi Hồng duy trì xu hướng đi ngang đối với giá mua, bán vàng
miếng SJC, niêm yết giá mua ở mức 182,1 triệu đồng và giá bán 184,6
triệu đồng/lương.
Riêng Ngọc Thẩm là
thương hiệu duy nhất điều chỉnh tăng giá giao dịch vàng miếng SJC trong phiên sáng nay, với mức
tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 181,6 triệu – 184,6
triệu đồng/lượng. Tính đến 14 giờ 30 phút, mức giao dịch trên vẫn không đổi.
Thị trường vàng nhẫn cũng ghi nhận diễn
biến phân hoá rõ rệt trong phiên chiều nay. Giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại hầu hết các hệ thống lớn đềuđiều chỉnh tăng nhẹ so với giá chốt phiên 23/2. Duy chỉ có một doanh nghiệpvẫngiữnguyên giá vàng nhẫn “4 số 9”.
Đóng cửa phiên sáng, Công ty SJC vẫn duy trì ổn định giá
mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 181,1
triệu – 184,1
triệu đồng/lượng so với giá chốt
phiên 23/2.Cập
nhật lúc 14 giờ 30 phút ngày 24/2, thương hiệu này vẫn giữ nguyên giá giao dịch trên.
Ngoại trừ Công ty SJC, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại các doanh nghiệp khác trên thị trường đều niêm yết ở mức tương đương so với giá vàng miếng SJC. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu có giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”cao hơn vàng miếng.
Trong khi đó, mở cửa phiên sáng, giá vàng
nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
tại DOJI và giá vàng nhẫn
9999 tại PNJ tăng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt
tại 181,6 triệu – 184,6 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên tiếp tục được duy
trì sang đến phiên chiều.
Tính đến 14 giờ 30 phút ngày 24/2, giá
mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý cũng niêm yết ở mức 181,6 triệu – 184,6 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên ngày 23/2, giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 tại thương hiệu này tăng 100 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Giá bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trong phiên hôm nay thuộc về Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải.So với các
thương hiệu ở miền Bắc, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại 2 thương hai
thương hiệu này cao hơn từ 200 - 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Mở cửa phiên
sáng, Bảo Tín Minh Châu đặt giá mua vàng
nhẫn tròn trơn ở mức 181,8 triệu đồng/lượng và giá
vàng nhẫn bán ra là 184,8 triệu đồng/lượng. Tính đến 14 giờ 30 phút, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên. So với giá
chốt phiên 23/2, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Sau khi
tăng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với giá mua, bán vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo
999.9 ngay khi mở cửa phiên, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá giao dịch tại 177,6 triệu – 180,6 triệu
đồng/lượng (mua – bán) và duy trì đến hết phiên sáng.
Tuy nhiên, mở cửa phiên chiều, giá
mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải giảm 200 nghìn đồng/lượng, niêm yết ở mức
181,8
triệu – 184,8 triệu đồng/lượng. Tính đến 14 giờ 30 phút, mức giá
giao dịch trên vẫn không đổi.
Tại thị
trường NewYork, cập nhật lúc 14 giờ 30 phút ngày 24/2, hợp đồng giá vàng giao
ngay sụt mạnh hơn 1% so với giá chốt phiên 23/2, lùi xuống mốc 5.180,5 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới ở mức 18,63 đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số
9”, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này dao động từ 11,53 – 18,63 triệu
đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC tăng tới gần 6 triệu đồng mỗi lượng ngay sau nghỉ Tết
14:44, 23/02/2026
Sát Tết Bính Ngọ, giá bán vàng miếng SJC tái lập mốc đỉnh hai tuần
11:11, 14/02/2026
Giá vàng SJC đi ngang trong 3 phiên trong khi giá thế giới giảm
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: