Tổ chức trong nước xả hàng

Thị trường tiếp nối quán tính tích cực từ phiên bứt phá trước đó, song trạng thái vận động đã thận trọng và phân hóa rõ nét hơn. VN-Index trong phiên có thời điểm giằng co mạnh khi lực chốt lời xuất hiện ở nhóm trụ, nhưng lực cầu duy trì ổn định giúp chỉ số chốt phiên tăng thêm 7,48 điểm, lên 1.867,62 điểm.

Độ rộng nghiêng về phía tích cực với 187 mã tăng so với 142 mã giảm, phản ánh sự luân chuyển dòng tiền thay vì lan tỏa đồng thuận tuyệt đối. Nhóm ngân hàng quốc doanh suy yếu rõ rệt, tạo lực cản nhất định lên chỉ số. VCB giảm 2,11%, BID lùi 0,71% và CTG mất 1,29%. Một số ngân hàng tư nhân quy mô lớn như TCB, MBB, ACB, SHB cũng giao dịch kém tích cực, cho thấy áp lực điều chỉnh đang quay lại ở nhóm đã tăng mạnh trước đó. Việc nhóm tài chính hạ nhiệt phần nào khiến đà tăng chung trở nên dè dặt hơn.

Ngược lại, bất động sản và chứng khoán tiếp tục duy trì quán tính tích cực từ phiên trước. Các mã chứng khoán như TCX, VPX, SSI bật tăng tốt, hưởng lợi từ thanh khoản cải thiện. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu họ Vin không còn giữ vai trò dẫn dắt khi VIC chỉ tăng 0,37%, VHM tăng 0,27%, trong khi nhiều cổ phiếu bất động sản nhà ở như PDR, DIG, DXG điều chỉnh giảm.

Ở nhóm phi tài chính, dòng tiền tập trung vào dầu khí – năng lượng với BSR tăng kịch trần và PLX tăng 3,78%. Các cổ phiếu nguyên vật liệu như HPG, GVR, hàng không như VJC và tiêu dùng như MWG, MSN duy trì sắc xanh, góp phần giữ nhịp cho thị trường. Trái lại, công nghệ thông tin chịu áp lực khi FPT giảm 2,12%, tiếp tục xu hướng đi ngang và suy giảm kéo dài suốt một năm qua.

Thanh khoản ba sàn đạt 34.400 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền tham gia chủ động hơn. Khối ngoại đảo chiều mua ròng 185.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 266.9 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản, Hóa chất. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, DGC, BSR, GMD, VPB, SSI, EIB, PLX, MWG, MSN.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, VCB, TPB, GEX, VRE, PNJ, DGW, SHB, VSC.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 554.5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 396.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Công nghệ Thông tin. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, VCB, TPB, SSI, SHB, VPB, CTG, DIG, GAS, ACB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Dầu khí. Top bán ròng có: HPG, BSR, GEL, DGC, MSN, GEX, TCB, HAH, PLX.

Tự doanh bán ròng 161.2 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 73.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Thực phẩm và đồ uống, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MSN, PVD, HDB, VPB, ACB, FPT, MBB, PC1, VCB, VSC.

Top bán ròng là nhóm Hóa chất. Top cổ phiếu được bán ròng gồm HPG, DGC, FUEVFVND, STB, VHM, SSI, DPM, VIC, LPB, DCM.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 715.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 589.2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 11/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản Top bán ròng có HPG, VPB, SSI, GMD, ACB, EIB, DGC, DIG, BSR, MWG. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin. Top mua ròng có FPT, GEX, GEL, VHM, VRE, TCB, VSC, DXG, LPB, BID.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 1.356,4 tỷ đồng, tăng +55,5% so với phiên liền trước và đóng góp 3,9% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VHM, với gần 1,1 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 120,3 tỷ đồng được Tổ chức trong nước bán thỏa thuận cho Tổ chức nước ngoài.

Ngoài ra còn giao dịch sang tay 3,5 triệu đơn vị cổ phiếu GEL (trị giá 139 tỷ đồng) giữa các nhà đầu tư cá nhân.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Thép, Hóa chất, Kho bãi, Sản xuất và khai thác dầu khí, Nhựa, cao su & sợi, trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Xây dựng, Bán lẻ, Thiết bị điện, Thiết bị và dịch vụ dầu khí, Phần mềm, Vật liệu xây dựng & nội thất.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.