Thứ Ba, 24/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Thuế chống bán phá giá tại Hoa Kỳ giảm, tôm Việt Nam vẫn đối mặt áp lực cạnh tranh gia tăng

Chu Khôi

24/02/2026, 13:46

Năm 2025, thị trường Hoa Kỳ chiếm 17,2% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam. Việc thuế chống bán phá giá được điều chỉnh giảm, kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa thuận lợi cho xuất khẩu trong năm 2026. Tuy nhiên, thỏa thuận thuế mới giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ đang làm gia tăng sức ép cạnh tranh đối với tôm Việt Nam trên thị trường này...

Xuất khẩu tôm của Việt Nam đối diện áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.
Xuất khẩu tôm của Việt Nam đối diện áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam năm 2025, xuất khẩu tôm Việt Nam ghi nhận cột mốc cao nhất từ trước tới nay khi đạt tổng kim ngạch 4,6 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2024. Trong đó, thị trường Hoa Kỳ tiếp tục giữ vai trò quan trọng với giá trị xuất khẩu đạt 796 triệu USD, tăng 5,4% và chiếm 17,2% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm cả nước. Tuy nhiên, riêng tháng 12/2025, kim ngạch xuất khẩu tôm sang Hoa Kỳ chỉ đạt 45,2 triệu USD, giảm 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này phản ánh xu hướng chững lại trong sức mua của các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ vào giai đoạn cuối năm, khi họ chủ động cắt giảm tồn kho và điều chỉnh chiến lược mua hàng trước những biến động về chính sách và thuế quan.

THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠI HOA KỲ “HẠ NHIỆT”

Trong năm 2025, tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ phải chịu nhiều loại thuế như thuế đối ứng, thuế chống trợ cấp và rủi ro thuế chống bán phá giá. Những yếu tố này khiến chi phí phòng vệ thương mại biến động, buộc nhà nhập khẩu Hoa Kỳ thận trọng hơn trong đàm phán giá, điều khoản chia sẻ rủi ro cũng như tiến độ giao hàng.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa công bố kết quả cuối cùng của đợt rà soát hành chính lần thứ 19 (POR19) đối với lệnh áp thuế chống bán phá giá tôm nước ấm đông lạnh từ Việt Nam, giai đoạn 1/2/2023 – 31/1/2024.

Trong kết quả cuối cùng, DOC xác định hai bị đơn bắt buộc chịu thuế là Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng (STAPIMEX) và Công ty TNHH Thông Thuận/Công ty Cổ phần Thông Thuận Cam Ranh (được coi là một thực thể “Thong Thuan/TTCR”). DOC áp dụng total AFA với mức biên độ 25,76% và điều chỉnh mức ký quỹ còn 25,46% sau khi trừ 0,30% phần bù trừ trợ cấp xuất khẩu. Đối với nhóm doanh nghiệp đủ điều kiện hưởng mức thuế riêng biệt nhưng không bị kiểm tra bắt buộc, DOC áp mức biên độ 4,58% và mức ký quỹ 4,28% (sau khi trừ 0,30% bù trừ trợ cấp xuất khẩu).

So với kết quả sơ bộ công bố ngày 7/6/2025, kết quả cuối cùng của POR19 có chuyển biến tích cực. Trước đó, mức sơ bộ áp cho STAPIMEX là 35,29%, đồng thời mức này cũng được áp cho 22 doanh nghiệp thuộc nhóm hưởng thuế riêng biệt nhưng không bị kiểm tra bắt buộc. Với kết quả cuối cùng, nhóm doanh nghiệp “separate rate - tỷ lệ riêng biệt” đã được điều chỉnh giảm về 4,58%, tương ứng mức ký quỹ 4,28%.

Việc giảm mức ký quỹ cho nhóm doanh nghiệp hưởng thuế riêng biệt giúp thị trường định hình lại mặt bằng rủi ro khi ký kết hợp đồng. Ở mức 4,28%, doanh nghiệp có thể thuận lợi hơn trong chào giá, đặc biệt với các hợp đồng theo chương trình hoặc mùa vụ. Đây cũng là yếu tố hỗ trợ khả năng duy trì nguồn cung ổn định của Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ, nhất là với những khách hàng coi trọng tính ổn định giao hàng và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn.

Trước những diễn biến liên quan đến thuế chống bán phá giá, VASEP cho biết đang cân nhắc các hành động pháp lý phù hợp theo quy định của Hoa Kỳ, phối hợp cùng doanh nghiệp và các bên liên quan nhằm chứng minh tôm xuất khẩu của Việt Nam không bán phá giá. Mục tiêu là bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp, người nuôi và toàn bộ chuỗi cung ứng tôm Việt Nam.

“ĐỐI THỦ” ẤN ĐỘ ĐẠT THẮNG LỢI VỀ THUẾ Ở HOA KỲ

Mới đây, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp chính thức hóa thỏa thuận thương mại với Ấn Độ sau cuộc trao đổi với Thủ tướng Narendra Modi. Theo đó, Hoa Kỳ giảm thuế đối ứng với hàng hóa Ấn Độ từ 25% xuống 18% và bãi bỏ mức thuế bổ sung 25% áp từ tháng 8/2025. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) cũng sẽ hoàn thuế nếu cần đối với các khoản đã thu trước đó.

Ấn Độ là một trong những nguồn cung tôm hàng đầu cho thị trường Hoa Kỳ. Trước đó, tổng mức thuế lên tới 50% khiến xuất khẩu tôm Ấn Độ sang Hoa Kỳ sụt giảm mạnh trong nửa cuối năm 2025. Dù mức thuế cao nhất đã được gỡ bỏ, tôm Ấn Độ vẫn chịu thuế đối ứng 18% cùng các mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp hiện hành của Hoa Kỳ.

Bất chấp biến động thương mại, ngành tôm Ấn Độ vẫn tăng trưởng mạnh. Trong 11 tháng năm 2025, nước này xuất khẩu 734.593 tấn tôm, trị giá khoảng 5,23 tỷ USD, tăng 10% về lượng và 17% về giá trị so với cùng kỳ. Diễn biến cho thấy các biện pháp thuế quan tại Hoa Kỳ chủ yếu làm dịch chuyển dòng thương mại sang thị trường khác thay vì làm giảm tổng cầu.'

TÔM VIỆT NAM TRƯỚC SỨC ÉP CẠNH TRANH

VASEP nhận định sự dịch chuyển thương mại của Ấn Độ trong giai đoạn 2025 - 2026 đang tạo ra áp lực cạnh tranh ngày càng rõ nét đối với ngành tôm Việt Nam, không chỉ tại thị trường Hoa Kỳ, mà đặc biệt tại thị trường EU -  nơi vốn được xem là lợi thế truyền thống nhờ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Tại EU, nếu tôm Ấn Độ được hưởng mức thuế tương đương hoặc thấp hơn, lợi thế về giá của nước này sẽ trở nên nổi bật nhờ quy mô nuôi lớn và chi phí sản xuất thấp. Khi đó, các phân khúc tôm nguyên liệu và sản phẩm phổ thông tại EU sẽ đối mặt với cạnh tranh gay gắt hơn.

Trong khi đó, Ấn Độ cũng từng bước khôi phục thị phần tại Hoa Kỳ thông qua các thỏa thuận thương mại mới, làm gia tăng sức ép tại những thị trường xuất khẩu trọng điểm. Điều này khiến việc cạnh tranh trực diện bằng giá hoặc sản lượng trở nên khó khăn hơn đối với doanh nghiệp tôm Việt Nam.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn duy trì những lợi thế quan trọng ở phân khúc chế biến sâu và sản phẩm giá trị gia tăng cao. Các tiêu chuẩn chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu bền vững và kinh nghiệm đáp ứng các quy định khắt khe của thị trường EU tiếp tục là điểm mạnh của ngành tôm trong nước. Đây là nền tảng để doanh nghiệp Việt Nam giữ vững vị thế ở các phân khúc trung và cao cấp, thay vì tham gia cuộc đua giá thấp.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng quyết liệt, hướng đi phù hợp của doanh nghiệp tôm Việt Nam là nâng tỷ trọng sản phẩm chế biến sâu, giảm phụ thuộc vào tôm nguyên liệu đông lạnh và tận dụng tối đa lợi thế thuế quan từ EVFTA. Đồng thời, cần mở rộng thêm các thị trường tiềm năng như Nhật Bản, Hàn Quốc và khối Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) để đa dạng hóa đầu ra, giảm rủi ro tập trung.

Bên cạnh đó, đầu tư mạnh vào tiêu chuẩn bền vững, ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), truy xuất nguồn gốc và các chứng nhận “xanh” sẽ trở thành yếu tố khác biệt mang tính chiến lược. Trong giai đoạn tới, lợi thế cạnh tranh của ngành tôm Việt Nam sẽ không còn nằm ở quy mô hay chi phí thấp, mà ở giá trị gia tăng, thương hiệu và chất lượng bền vững. Đây là những yếu tố quyết định vị thế dài hạn của tôm Việt Nam trên thị trường thế giới.

Cà Mau: Thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao tại các vùng nuôi tôm

15:20, 21/01/2026

Cà Mau: Thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao tại các vùng nuôi tôm

Trung Quốc lần đầu vượt Mỹ, trở thành thị trường số 1 của tôm Việt Nam

10:28, 08/01/2026

Trung Quốc lần đầu vượt Mỹ, trở thành thị trường số 1 của tôm Việt Nam

Xuất khẩu tôm năm 2025 sẽ cán mốc kỷ lục 4,6 tỷ USD

19:00, 25/12/2025

Xuất khẩu tôm năm 2025 sẽ cán mốc kỷ lục 4,6 tỷ USD

Từ khóa:

Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng EVFTA Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam tăng trưởng xuất khẩu tôm thị trường EU thị trường tôm Hoa Kỳ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thuế chống bán phá giá Hoa Kỳ tôm Ấn Độ xuất khẩu tôm Việt Nam

Đọc thêm

Việt Nam vươn lên dẫn đầu thị trường tôm hùm xanh tại Trung Quốc

Việt Nam vươn lên dẫn đầu thị trường tôm hùm xanh tại Trung Quốc

Năm 2025, xuất khẩu tôm hùm xanh của Việt Nam ghi nhận bước tăng trưởng đột phá tại thị trường Trung Quốc, đạt kim ngạch 840 triệu USD, tăng 131% so với năm 2024. Với khối lượng xuất khẩu 24.067 tấn, chiếm khoảng 34,5% thị phần tại Trung Quốc, Việt Nam vươn lên vị trí dẫn đầu về xuất khẩu tôm hùm xanh vào thị trường này, vượt qua Canada - quốc gia nhiều năm giữ ngôi đầu, khi nước này chỉ còn xuất khẩu 15.355 tấn, tương đương khoảng 22% thị phần...

EVN tập trung đảm bảo điện mùa khô và tăng tốc các dự án trọng điểm

EVN tập trung đảm bảo điện mùa khô và tăng tốc các dự án trọng điểm

Triển khai nhiệm vụ ngay sau Tết Bính Ngọ 2026, lãnh đạo EVN yêu cầu các đơn vị thành viên ưu tiên đảm bảo cung ứng điện mùa khô và quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm…

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành: Cuộc cách mạng tư duy đưa hàng Việt chiếm lĩnh thị trường Đức

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành: Cuộc cách mạng tư duy đưa hàng Việt chiếm lĩnh thị trường Đức

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, hàng hóa Việt Nam không chỉ đứng trước cơ hội “thâm nhập” mà đang tự tin khẳng định vị thế một “mắt xích” bền vững tại Đức - thị trường khó tính nhất châu Âu...

Khai hội Chùa Hương 2026: Dóng trống mở mùa hành hương

Khai hội Chùa Hương 2026: Dóng trống mở mùa hành hương

Sáng ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), trong tiết trời xuân ấm áp và mưa xuân lất phất, Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 đã chính thức khai hội tại sân Chùa Thiên Trù. Giữa sắc hoa rực rỡ khắp núi rừng Hương Sơn, Phật tử và du khách thập phương nô nức trẩy hội, hành hương về vùng đất linh thiêng được mệnh danh “Nam thiên đệ nhất động”...

Xuất khẩu lốp xe sang EU: “Cửa sáng” đi kèm áp lực phòng vệ thương mại

Xuất khẩu lốp xe sang EU: “Cửa sáng” đi kèm áp lực phòng vệ thương mại

Với vị thế là nguồn cung lớn thứ 3 cho thị trường EU, các doanh nghiệp xuất khẩu lốp xe tải và xe khách Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ. Tuy nhiên, đi cùng với sự tăng trưởng nóng là những rủi ro hiện hữu về các rào cản phòng vệ thương mại mà doanh nghiệp cần chủ động ứng phó từ sớm...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cạnh tranh lãi suất huy động trực tuyến tăng nhiệt

Tài chính

2

Blog chứng khoán: Chờ đợi rung lắc cường độ cao hơn

Chứng khoán

3

Dịp Tết tại các bệnh viện tuyến cuối: Gia tăng ca bệnh do tai nạn sinh hoạt

Sức khỏe

4

Truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu và đồng phạm chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng

Dân sinh

5

Trang bị kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy